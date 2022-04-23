Украина станет одним из самых крепких государств в Европе, у нас нет другого выхода, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что в будущем Украина станет одним из самых крепких государств в Европе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, в будущем благодаря мощной и опытной армии, а также гарантиям безопасности Украине удастся стать одной из самых крепких стран на территории Европы.

"Я думаю, что все украинцы, особенно те, которые остались в государстве, большинство украинцев, они не просто готовы - у нас нет другого выбора. Мы стали таким государством. Мы уже такое государство, которое знает, что нам нужно защищать наше государство. Это не значит, что мы будем воевать. Наоборот, у нас будет самая мощная и опытная армия. А насчет гарантий безопасности, я думаю, мы станем одним из самых крепких государств в Европе, потому что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми мы живем", – заявил президент Украины.

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