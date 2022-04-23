Украина станет одним из самых крепких государств в Европе, у нас нет другого выхода, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверен, что в будущем Украина станет одним из самых крепких государств в Европе.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, в будущем благодаря мощной и опытной армии, а также гарантиям безопасности Украине удастся стать одной из самых крепких стран на территории Европы.
"Я думаю, что все украинцы, особенно те, которые остались в государстве, большинство украинцев, они не просто готовы - у нас нет другого выбора. Мы стали таким государством. Мы уже такое государство, которое знает, что нам нужно защищать наше государство. Это не значит, что мы будем воевать. Наоборот, у нас будет самая мощная и опытная армия. А насчет гарантий безопасности, я думаю, мы станем одним из самых крепких государств в Европе, потому что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми мы живем", – заявил президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/MullyaMia/status/1517916509967892484 40 мин
Зеленский:
Я хочу встретиться с Путиным, чтобы остановить эту войну!
Він каже "остановіть войну", в я чую "здать країну"
Зеленський, що за першої можливості і без будь якого законного приводу прибрає з ефіру усю альтернативну думку (не лише 5, прямий і еспресо). Що іще у незаконний спосіб він зробить? А керувати процесами буде зрадник Єрмак і очільник крадівництва Тимошенко? Управління судами забезпечить Татаров, а безпекою - друг регіоналів Баканов? За нацбанком буде наглядати сраколиз Данилишин, а гроші буде перевозити п'яний Трухін, і бенефіт отримуватиме Коломойський?
Може, поки не треба? Може спочатку перемога, а не "дипломатичні рішення" в умовах окупованої країни? Може, бізнес-умови і відновлення економіки? Реальна судова реформа? Розумна податкова політика, а не гетьманоміка?
ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку, торгував посадами через свого брата, брехав про вагнеріаців, наказав випустити військових злочинців з Бучі, а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт.
Вам хоч смішно?
чем дальше, тем больше пурги несет.
ну не может просто молчать.
на крайняк, не нести пургу на такие "далекоидущие" темы.
психологический шок, судя по всему.
ему бы отдохнуть от блеска софитов, отлежаться.
на пару с другим пургиным, арестовичем.
Закріпити право на зброю для самозахисту громадян, оборони своїх сімей, майна та Батьківщини в Конституції.
Прийняти Закон про Зброю *за зразок взяти Чехію
Влада боїться народу більше аніж ворога: мєнти кинули оркам в окупованих містах повні оружейки, а теробороні не дали геть конфіскованої бернданки
Я не здивований, при таких розкладах реально дивує тільки те, що воно не втекло, це насправді на нього абсолютно не схоже. Ясно що зброя народу ніколи не буде, поки на чолі країни пахарь від олігархату. Наступного разу треба голосувать на виборах за щось інше, ніж "ржать, жрать, срать", тоді може щось і вийде.
Гідний президент не клянчив би у ***** подивитися в очко, а зразу послав би на йух безумне терористичне викидисько. А не генерував би своїми стрьомними заявами максимальну зраду в суспільстві що два дні.
Гідний президент би на йух вигнав дерьмаків і інших уродів замазаних по саме небалуйся в договорняках, корупції і тому подібному лайні. І тим більше не допустив би до переговорів з агресором групу, в якій нема ЖОДНОГО українця-патріота!!!
Гідний президент не замовчував би відому йому атаку парашної *********, а оголосив би тихенько евакуацію цивільних (а не тільки своїх друзяшок повивозив, а на інших абсолютно *****).
Гідний президент віддав би наказ на деблокування Маріка, Херсона, Бердянська, а не говорив би 24/7 всяку шапкозакидальну йухню через своїх зебілів по тв і в медіа.
Гідний президент не став би в такий непротий момент займатися своєю, очевидно, провальною передвиборчою програмою, і абсолютно точно не став би займатися блокуванням опозиційних каналів.
Гідний президент не став би нагороджувати іменною зброєю навіть не тилову крису, а просто тупе трусяче жопою чучело що втікло на Західну, як тільки запахло війною, а тепер бач - почьотний захисник, отак-о.
Гідний президент замість того, щоб запускати в медіа ієзуїтські вкиди про "неначасі", прислухався би до того, що йому говорять військові, а не бидло з найближчого круга. До речі про бидло. Кажуть, що "скажи мені хто твій друг, і я скажу, хто ти". Найближче оточення зезидента повністю складається з його близьких друзів, і вони всі як на підбір, *****, тупі. Реально ТУПІ. Соромно дивитися будь-яке інтерв'ю цих осіб. Велкам назад в 2012, при янику було те ж саме.
Гідний президент зробив би все, аби зрадники країни здохли. Або принаймні збирали б вибиті зуби зламаними руками. А не намагався попри все закрити в тюрягу ще більше патріотів.
Гідний президент не розвалював би армію своєї країни три роки...
Так що вибачайте. Поки що нічого гідного, крім "боневтік", не бачу. Бачу людину, яка випадково зайняла крісло, через стомленість суспільства політикою та війною. Людину, яка явно вже не витримує накал, людину, якій у вухо нашіптують тупі гнилі гниди типу дєрьмака чи арахамії. І з кожним днем це видно все краще. Дуже боюсь за південь України я... схоже, що слуги вже дагаварілісь пєрєстать стрєлять пасєрєдінє, бо вже і зброї тяжкої навалили, а дій ніяких нема. Мабудь, чекають, поки там рашисти встановлять свої "дири", а тоді скаже - "я пріньос вам мір, ну сорі, ми сдєлалі всьо што смаглі, нужна сфакусіраваца на аставшейся часті Украіни, давайтє лудше займьомся
распілом европейского баблаотстраіванієм разрушених гарадов!"
Или про сотни миллиардов которые подарят?
Колгоспні збори вирішують, що робити з прибутками.
Доярка Марина - збудуємо новий клуб.
Дід Микола -НАХ!
Тракторист Іван - збудуємо нову школу.
Дід Микола - НАХ.
Ланкова Горпина -а давайте всім колгоспом на курорт.
Дід Микола - НАХ.
діду, а чого ви все НАХ і НАХ. А ви що запропонуєте?
- купимо фаньори.
- ну і що?
-зробимо планьори.
- ну і?
-і полетимо НАХ.
На жаль, то єдиний напрямок, куди ми з таким "найвеличнішим" можемо попасти...