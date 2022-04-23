Около 500 тыс. украинцев оккупанты вывезли в РФ и ОРДЛО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что около 500 тыс. граждан Украины оккупанты вывезли на территорию РФ и в ОРДЛО.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что около полумиллиона были вывезены из разных оккупированных частей нашего государства на территорию РФ. Или частично на территорию оккупированного востока – Донецкая и Луганская области".
Что касается детей, то цифры нет. Помню, что около 5 тыс. Это цифры, которые мы имели неделю назад. Какие сейчас, не могу вам сказать", - отметил президент.
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