РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8030 посетителей онлайн
Новости Война
2 332 9

Около 500 тыс. украинцев оккупанты вывезли в РФ и ОРДЛО, - Зеленский

депортація

Президент Владимир Зеленский заявил, что около 500 тыс. граждан Украины оккупанты вывезли на территорию РФ и в ОРДЛО.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что около полумиллиона были вывезены из разных оккупированных частей нашего государства на территорию РФ. Или частично на территорию оккупированного востока – Донецкая и Луганская области".

Что касается детей, то цифры нет. Помню, что около 5 тыс. Это цифры, которые мы имели неделю назад. Какие сейчас, не могу вам сказать", - отметил президент.

Читайте также: Россияне обманом сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и вывезли людей в оккупированный Докучаевск, - советник мэра Андрющенко

Автор: 

депортация (681) Зеленский Владимир (20456)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з мене достатньо вже цього статиста...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:14 Ответить
За несколько лет всем промоют мозги и призовут в свою армию орков. ***** даже не нужно будет призыв на Пидоросии проводить. Будет воевать против Украины самими украинцами.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:19 Ответить
це якщо доживе, поки ті діти повиростають..
показать весь комментарий
23.04.2022 21:32 Ответить
А що ти робиш ******, щоб кацапи так не робили?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:30 Ответить
Чи це погано - спірне питання. Ми так мріяли що вата ******** до раші, то це я вам скажу як раз той шанс. Людина -патріот що любить Україну обов"язково повернеться в Україну. А ватні пдараси нехай там і залишаються. Я впевнений що в 90% угнаних а Рашу це любителі **** і рускава міра. Той хто не хотів туди валити той би знайшов спосіб не поїхати. я б взагалі зроби на евакуаційних коридорах щось на кшталт роздоріжжя : "в Україну" , " В рашу". І нехай врятовані з під обстрілів обирають куди їхати. .
показать весь комментарий
23.04.2022 21:33 Ответить
А когда начнут насильно в Рашку жителей Запорожской и Херсонской областей что он будет делать Ведь у кацапов есть такие планы
показать весь комментарий
23.04.2022 22:07 Ответить
а тут в комментах скажут что люди сами этого хотели. На минуточку люди и так выезжали с Херсонской обл. в Николаев, Одессу, а сейчас после слухов о референдуме, о мобилизации в орчью армию людей выехать еще больше но орки закрыли выезды. И вырываются только счастливчики
показать весь комментарий
24.04.2022 00:38 Ответить
 
 