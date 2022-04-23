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Новости Агрессия России против Украины Война
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Риски есть, будем защищаться, - Зеленский о планах России прорубить коридор в Молдову

приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход в Молдову и, в частности, в непризнанное Приднестровье. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Каждый день есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову.

По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов в Москве рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев

Зеленский Владимир (20456) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+3
А захватить преднистровье не пробовали.

Тем самым лишить его на рубить коридор
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23.04.2022 21:34
+3
На Півдні все проще вирішується: Точкою-У ********* Антоновській міст, угрупування орків в Херсоні опиняться відрізаним від шляхів постачання і, фактично, у котлі.
Просто бажання на горі немає...
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23.04.2022 21:50
+2
тоже не пойму.
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
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23.04.2022 21:44
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А захватить преднистровье не пробовали.

Тем самым лишить его на рубить коридор
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23.04.2022 21:34 Ответить
тоже не пойму.
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
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23.04.2022 21:44 Ответить
В Украине пол Одессы кормится на контрабандных схемах Приднестровья, хорошо налаженный бизнес.
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23.04.2022 21:47 Ответить
и я не пойму шо за чушь вы пишите.. как пример Харьков уже два месяца частичную блокаду снять не могут , а вы уже нападать собрались...
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23.04.2022 21:56 Ответить
Відчуй різницю: від Харкова до кордону з рашкою - 60 км, від кримського перешийку до Тірасполя - 350 км. Логістіка забезпечення окупаційних військ рашки трохи різна...
Плюс Харків достається артою навіть з території рашки. То наши там вперед не йдуть - сенсу немає просуватись вперед, коли по тобі арта буде постійно бити.
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23.04.2022 22:50 Ответить
Нейтралитет и мирные переговоры как то не сильно вяжутся с этим утверждением .
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23.04.2022 21:44 Ответить
На Півдні все проще вирішується: Точкою-У ********* Антоновській міст, угрупування орків в Херсоні опиняться відрізаним від шляхів постачання і, фактично, у котлі.
Просто бажання на горі немає...
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23.04.2022 21:50 Ответить
Краще було б промовчати...
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23.04.2022 22:25 Ответить
 
 