Риски есть, будем защищаться, - Зеленский о планах России прорубить коридор в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход в Молдову и, в частности, в непризнанное Приднестровье. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Каждый день есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову.

По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов в Москве рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.

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