Риски есть, будем защищаться, - Зеленский о планах России прорубить коридор в Молдову
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход в Молдову и, в частности, в непризнанное Приднестровье. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.
"Каждый день есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову.
По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов в Москве рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.
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+3 dg gddg
показать весь комментарий23.04.2022 21:34
+3 Валерий Коломиец #502756
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+2 sir10791
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Тем самым лишить его на рубить коридор
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
Плюс Харків достається артою навіть з території рашки. То наши там вперед не йдуть - сенсу немає просуватись вперед, коли по тобі арта буде постійно бити.
Просто бажання на горі немає...