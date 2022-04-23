Абрамович был в Киеве, он входит в состав делегации РФ на переговорах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"На сколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы на переговорах. На сколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", - сказал он.

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