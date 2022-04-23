Абрамович был в Киеве, он входит в состав делегации РФ на переговорах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"На сколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы на переговорах. На сколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", - сказал он.
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у пескова теж грошей дохрена. може його підтягнем,
це дійсно піздєць.....
піднявши таку планку, так обісратись.
але в нього радники "хороші"
хтось підказав розтаможку зняти.....
доки зеля буде терпіти ці підстави???
ну явно ж ОП працює проти нього.
він що, дурачок???
маланцы крутят как выгоднее продать...
Мда, словниковий запас на рівні восьмого класу середньої школи, а розумова здібність - дитячий садочок - максимум читає з паперця.
о курва
Чем больше ******** на фронте и чем больше всплывает о действиях ОПГ Зеленского, тем интенсивнее власть разгоняет тему Порошенко, пытаясь выехать на ней, как на "белом коне". Типа, в 2019 м же получилось развести толпу, так чего не попробовать ещё раз.
Это не власть это настоящие предатели