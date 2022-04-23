Специалисты РЭБ 59-й ОМБр приземлили российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО
Специалисты радиоэлектронной борьбы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ посадили российский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование"Південь".
Работа нашими военными проведена ювелирная – беспилотник остался цел и невредим.
"Стоимость такой "птички" - около $100 000", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупационные войска постоянно применяют такие беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня артиллерии по украинским позициям.
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