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Новости Война
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Специалисты РЭБ 59-й ОМБр приземлили российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

Специалисты радиоэлектронной борьбы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ посадили российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование"Південь".

Специалисты РЭБ 59-й ОМБр приземлили российский беспилотник Орлан-10 01

Работа нашими военными проведена ювелирная – беспилотник остался цел и невредим.

Специалисты РЭБ 59-й ОМБр приземлили российский беспилотник Орлан-10 02

"Стоимость такой "птички" - около $100 000", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские оккупационные войска постоянно применяют такие беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня артиллерии по украинским позициям.

Автор: 

беспилотник (3634) 59 отдельная мотопехотная бригада (124)


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Топ комментарии
+13
цікаво, що в цуій "пташечці" такого дорогого? камера кеннон чи пластикова пляшка від жигульовського в якості паливного бачка)))
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23.04.2022 22:12
+9
Зачёт!!!
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23.04.2022 22:10
+8
99999 зарплата рогозина
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23.04.2022 22:18
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Зачёт!!!
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23.04.2022 22:10 Ответить
цікаво, що в цуій "пташечці" такого дорогого? камера кеннон чи пластикова пляшка від жигульовського в якості паливного бачка)))
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23.04.2022 22:12 Ответить
99999 зарплата рогозина
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23.04.2022 22:18 Ответить
Оптика и Электронное управление.
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23.04.2022 22:21 Ответить
фотоаппарат кенон навіть найдорожчої моделі - це всього лиш пару тисяч баксів
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23.04.2022 23:29 Ответить
к ней добавляется "сертификат для министерства обороны" где нибудь в оффшоре
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23.04.2022 22:26 Ответить
Ворота генеральської дачі.
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23.04.2022 22:27 Ответить
На фото траплялись літачки орлан із повноцінними оптичними головами. То, мабуть, якісь перші версії.
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23.04.2022 22:20 Ответить
тот стоит 140 тыс (с тепловизором и оптической головой),самый дешевый 80 тыс.у.е.
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23.04.2022 22:28 Ответить
Ця сволота робить свої "Орлани" за ліцензією Ізраїлю.
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23.04.2022 22:58 Ответить
Если теперь этот беспилотник отправлять в разведку к кацапам
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23.04.2022 22:27 Ответить
100 тыс баксов это ГИМНО стоит для налогоплательщиков в раше (оленевод имеет интерес) ! А вот что оно "ОРЛАН" на самом деле: https://www.youtube.com/watch?v=PucZO-clheQ Там самое ДОРОГОЕ - японский фотоаппарат , не хвастаюсь : у меня не КЕНОН - у меня НИКОН, он в 3 раза дороже !!Мой ! Стоит 580 баксов.....
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23.04.2022 22:59 Ответить
И эта детская игрушка стоит целых 100 тысячи?
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24.04.2022 08:24 Ответить
Да пофик, сколько стоит эта птичка, какая разница???
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18.05.2022 20:39 Ответить
 
 