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Новости Война
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Отсутствие Украины в НАТО – большая ошибка, наше государство укрепило бы Альянс, - Зеленский

нато

То, что Украина не была принята в Североатлантический альянс, является стратегической ошибкой.

Такую уверенность выразил на пресс-конференции 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не являемся членами НАТО, хотя я считаю, что это большая ошибка, что НАТО за все эти годы не нашло места, времени, возможности Украину принять в Альянс. И сейчас все видят, что мы только их укрепили бы", - убежден глава государства.

По мнению Зеленского, членство Украины в НАТО гарантировало бы "высокий процент, вероятность именно предотвращения начала войны со стороны России".

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"Мое мнение не изменилось с начала моего президентства… Я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса относительно Украины", - подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) НАТО (9999) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+15
Что то мне подсказывает,что зеленский подорвал бы НАТО изнутри,начиная искать мира с террористом.У НАТО были бы сердечные пиступы,как сейчас у украинцев. А то смог бы еще и часть НАТО сдать в омане.
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23.04.2022 22:30
+12
Новую наркоту завезли или просроченная?Кто нибудь может обьяснить поток этих новостей с головы Зебонутого?
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23.04.2022 22:31
+10
А що за ці 3 роки зробило твоє зелене кодло, аби хоч трохи наблизити Україну до НАТО? Ну, окрім "НАТО має зробити те, НАТО має зробити се".
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23.04.2022 22:39
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ПИПЕЦЬ ЙОГО СЬОГОДНІ ШТИРИТЬ

та КИДАЄ З КРАЙНОЩІ до КРАЙНОЩІ!
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23.04.2022 22:28 Ответить
Там можна ще нахилені буквачки робити і підкреслювати. Так буде убєдітєльнєй
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23.04.2022 22:33 Ответить
В НАТО йому казали - убери крота Єрмака. Але він проміняв безпеку всієї країни на власні стосунки з цим негідником.
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23.04.2022 22:46 Ответить
Два крота пара
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23.04.2022 23:36 Ответить
Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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23.04.2022 23:21 Ответить
Что то мне подсказывает,что зеленский подорвал бы НАТО изнутри,начиная искать мира с террористом.У НАТО были бы сердечные пиступы,как сейчас у украинцев. А то смог бы еще и часть НАТО сдать в омане.
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23.04.2022 22:30 Ответить
Ноги відмови від НАТО ростуть з рашистськиз кротів на Банковій, а не від країн Заходу!!!

Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854

Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?

Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.

Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна.
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23.04.2022 22:52 Ответить
Так, тойво, кінчаємо війно і поїхали
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23.04.2022 22:31 Ответить
Новую наркоту завезли или просроченная?Кто нибудь может обьяснить поток этих новостей с головы Зебонутого?
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23.04.2022 22:31 Ответить
Вроде бы до первой звезды нельзя
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23.04.2022 22:47 Ответить
Ну що робити, якщо навіть найвеличнішим і найпатріотичнішим політикам це доходить лише на другий десяток років бігання по партіях
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23.04.2022 22:31 Ответить
Нарешті сказав щось, чого дійсно вимагає безпека України
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23.04.2022 22:32 Ответить
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23.04.2022 22:36 Ответить
100 Миллионов то много оружия,аж 15 Ракет по 6,5 Миллионов.
Сколько битума с Белгорода завезли посчитал?
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23.04.2022 22:46 Ответить
А що за ці 3 роки зробило твоє зелене кодло, аби хоч трохи наблизити Україну до НАТО? Ну, окрім "НАТО має зробити те, НАТО має зробити се".
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23.04.2022 22:39 Ответить
Вын же звик, що квартал95 завжди запрошували. Думав, і тут так.
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23.04.2022 22:49 Ответить
Зробило таке: зразу після інавгурації у 2019 поставив на паузу стосунки з НАТО, у грудні того ж року відмовився брати участь у ювілейному саміті з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні, невиконання річних програм Україна-НАТО, гальмування реформи армії, скоротив чисельність ЗСУ, https://www.youtube.com/watch?v=zM74-xlTVGM&t=1s зірвав ракетну програму .
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23.04.2022 23:01 Ответить
З тією модернізованою технікою солдати НАТО забзділи перед ****** і орками.
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23.04.2022 23:04 Ответить
И тут внезаная Румыния с миг-21
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23.04.2022 23:05 Ответить
Зміцнювачі, прокурора САП коли вже призначите. Людина в вересні конкурс виграла.Почему ми ні в НАТЕ
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23.04.2022 22:44 Ответить
А ты не воруй
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23.04.2022 22:47 Ответить
В кінці червня буде саміт НАТО в Мадриді, то виправ помилку, подай заявку на ПДЧ разом з Швецією і Фінляндією.
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23.04.2022 22:51 Ответить
Асабліва з казламойськім і сідрачуком
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23.04.2022 23:10 Ответить
А коломойша вже під слідством (хоча б) в Україні, а конкурс керівника САП доведено до фінішу? А Татаров поніс покарання за підкуп? А єрмак відсторонений (хоча б) на час слідства згідно інформації від нардепів СН? А юрченко, а "мама любить швидкість", а..., а..., а...
З якого дива НАТО має брати до лав країну, яка не відповідає вимогам?
Знову це базікання заради базікання та хайпу!
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23.04.2022 23:26 Ответить
нє, бубочка, НАТО нада буфєрна зона
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23.04.2022 23:40 Ответить
Говорящей голове с кличкой Зеля случайно дали не тот текст)))
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23.04.2022 23:56 Ответить
Ваван, угомонись трохи...хватить котити бочку на НАТО. Тобі сказали, що треба зробити, щоб бути в Альянсі? Що зроблено? Давай почнемо з себе, а вже потім будеш давати пред'яви. В ЧУЖИЙ МОНАСТИР НЕ ВХОДЯТЬ З СВОЇМИ ХОТЕЛКАМИ...
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24.04.2022 06:28 Ответить
Яким чином совкова українська армія зміцнила б НАТО?
Хиба що контррозвідка почала б ворушитися, беручи до уваги кількість кацапських агентів у ЗСУ
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24.04.2022 09:30 Ответить
 
 