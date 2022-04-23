Отсутствие Украины в НАТО – большая ошибка, наше государство укрепило бы Альянс, - Зеленский

То, что Украина не была принята в Североатлантический альянс, является стратегической ошибкой.

Такую уверенность выразил на пресс-конференции 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не являемся членами НАТО, хотя я считаю, что это большая ошибка, что НАТО за все эти годы не нашло места, времени, возможности Украину принять в Альянс. И сейчас все видят, что мы только их укрепили бы", - убежден глава государства.

По мнению Зеленского, членство Украины в НАТО гарантировало бы "высокий процент, вероятность именно предотвращения начала войны со стороны России".

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"Мое мнение не изменилось с начала моего президентства… Я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса относительно Украины", - подчеркнул он.