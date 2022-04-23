Отсутствие Украины в НАТО – большая ошибка, наше государство укрепило бы Альянс, - Зеленский
То, что Украина не была принята в Североатлантический альянс, является стратегической ошибкой.
Такую уверенность выразил на пресс-конференции 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не являемся членами НАТО, хотя я считаю, что это большая ошибка, что НАТО за все эти годы не нашло места, времени, возможности Украину принять в Альянс. И сейчас все видят, что мы только их укрепили бы", - убежден глава государства.
По мнению Зеленского, членство Украины в НАТО гарантировало бы "высокий процент, вероятность именно предотвращения начала войны со стороны России".
"Мое мнение не изменилось с начала моего президентства… Я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса относительно Украины", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та КИДАЄ З КРАЙНОЩІ до КРАЙНОЩІ!
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?
Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.
Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна.
Сколько битума с Белгорода завезли посчитал?
З якого дива НАТО має брати до лав країну, яка не відповідає вимогам?
Знову це базікання заради базікання та хайпу!
Хиба що контррозвідка почала б ворушитися, беручи до уваги кількість кацапських агентів у ЗСУ