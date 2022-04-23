Украина и Польша создают совместное логистическое предприятие на железной дороге, - Шмыгаль
Украина и Польша усилят сотрудничество в железнодорожной сфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.
Он отметил: "Встретился с большим другом Украины премьером Польши Матеушем Моравецким. Обсудили востановление нашей страны от последствий российской агрессии".
Подписан Меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. После начала россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено.
Меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу".
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