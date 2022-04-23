Москва и Киев работают над общей декларацией для завершения войны, - глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Москва и Киев работают над общей декларацией по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Ударение сделано на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - приводит слова министра турецкая газета "Сабах".

Издание отмечает, что разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.

В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение – за президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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