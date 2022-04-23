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Новости Война
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Москва и Киев работают над общей декларацией для завершения войны, - глава МИД Турции Чавушоглу

чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Москва и Киев работают над общей декларацией по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Ударение сделано на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - приводит слова министра турецкая газета "Сабах".

Издание отмечает, что разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.

В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение – за президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне президентов, - Эрдоган

Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+82
Це все повня *****.
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23.04.2022 22:32
+53
Перед войной Россия со всех утюгов во всем мире трубила что не собирается нападать на Украину! Все написанное в любом договоре с Россией имеет тот же вес что и ее заверения о ненападении. Тот кто этого не понимает или идиот с IQ около 40 , или просто предатель , который хочет сдать Украину! Это мое личное мнение , но я абсолютно в этом уверен!
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23.04.2022 22:35
+46
За те що нас розбомбили, пограбували, зруйнували життя вони хочуть щоб ми заплатили сувернітетом та територіями.
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23.04.2022 22:33
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русский ванька и так в говнах жил, русский ванька еще не вкурил что его джет
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23.04.2022 23:10 Ответить
Турки просто играют в свою игру, вот и высказывают всякий бред. Короче, занимаются показухой и спектаклем под названием "Мы миролюбивые миротворцы за мир". Делают они это, чтобы потом обвинить США и Запад в целом, что те способствуют войне в отличии от них. Конечно, это будет играть на руку рос. пропаганде. Но пусть особо не радуются и не питают иллюзий, что Турция типа на их стороне. Это же турки)) Например, сегодня был очередной "нож в спину"- "Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолётов")))
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23.04.2022 23:10 Ответить
Іде підготовка до Мінск 3, який тепер буде Стамбул 1
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23.04.2022 23:13 Ответить
хочу посмотреть на турков, если на них напали бы кацапы : убивали , насиловали , грабили , окупировали 25% территории. Есть поддержка всего западного мира. А Украина как ихний посредник заявляет: вот мы тут с кацапьём поговорили и наработали "мирный договор" . И риск через 5 лет потерять 50% территории. ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ НА ТУРКОВ
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23.04.2022 23:20 Ответить
Ермак "работает".
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23.04.2022 23:27 Ответить
Поки зеЛенку буряти не трахнуть, - діла не буде.
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23.04.2022 23:36 Ответить
Та шо ему впервой?
Раз не пид.рас
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23.04.2022 23:51 Ответить
Трахтор в поле дыр дыр дыр,мы за мыр,мы за мыр.
В этом году Турция будет битком кацапосранью забита.
Турки не поддерживают никаких санкций,а наоборот увеличивают торговлю с Срацеей.Шаромыжники.
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23.04.2022 23:49 Ответить
Кстати, от деда я слышал оригинал этого "шедевра" совкового творчества, он на утреннике 1934-го года (после голодомора, в который он почти умер, благо соседка спасла ложкой манной крупы) был "колоском", на него одели мешок, в который повтыкали колоски, они очень сильно кололись и озвучил:
"Трактор у полі дир-дир-дир, а мій батько бригадир. Ми за мир!" за эту экзикуцию он получил конфету (неслыханую щедрость по тем голодным временам) именно поэтому запамнил текст на всю жизнь и расказал мне в моем тоже совковом, но уже не таком трагичном детстве. Пикантность ситуации была в том, что тогда еще действовал закон "о трех колосках", поэтому могли и растрелять за "расхищение социалистической собственности"!
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24.04.2022 08:46 Ответить
Українців прийшли вбивати 😡 !!!! Які домовленності між вбивцею і жертвою???
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23.04.2022 23:51 Ответить
Турки реально заколупали.
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24.04.2022 00:08 Ответить
Трохи випереджає подіі. Домовлятись будуть ,коли москітів заженуть за урал
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24.04.2022 00:42 Ответить
Не розумію,чому на турків всі наїхали??? За те,що турки оприлюднили,чим зелені гниди займаються за спиною українського народу ???
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24.04.2022 00:45 Ответить
Йди нах,турецьке рило. Остаточне рішення за народом України. Диктаторським режимам,який безперечно є на Турції, цього не зрозуміти.
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24.04.2022 00:57 Ответить
прощай зеленьський?
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24.04.2022 01:01 Ответить
Саме так, в зоні ООС, працюють з використанням Джавелінів і Стінгерів.
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24.04.2022 01:11 Ответить
Хитрожопий мусульманін просто не в курсі, що всеосяжний текст давно написаний і називається він Біблія. А там сказано: "Око за око".
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24.04.2022 01:26 Ответить
Це той Чавошоглу, який обурювався що деякі країни НАТО віттягують мирну угоду з росією (капітуляцію України) надаючи нам зброю? Турки давно вже підтримують кацапів.
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24.04.2022 01:32 Ответить
Деклараціями війне не закінчують, хіба що починають.
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24.04.2022 06:42 Ответить
султан просуває пєрєміріє ЗА ІНіціативою **********!!! Недолуго, тупо, без османської дипобробки, швидко і по-лаврухіновскі хамовито.
Але Україні це пєрєміріє ПОХ!
ДумайТє!
Христос Воскрес!
Слава ЗСУ!
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24.04.2022 07:16 Ответить
Никаких переговоров не может быть, после того, что они сделали! Россия не выйдет сухой из воды! Это последняя точка и Россия рухнет, как СССР! Если дать ей выйти, то она накопит силы и вернется! Они развалили пол Украины и выйдут сухими из воды переговорами??? пф, нееет, так дело не пойдет! Тот, кто будет вести переговоры с Россией будет признан народом Украины - пособником орков и его будет ждать смертная кара! Сейчас исторический момент, когда Россия рухнет раз и навсегда и больше они ни на кого не будут нападать, а куча стран, которые внутри империи зла выйдут на свободу из этой тьмы и будут независимыми странами!
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24.04.2022 07:21 Ответить
І зникне мова окупанта в Україні!
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24.04.2022 10:24 Ответить
Завершення може бути перемогою або поразкою. росія погоджується забратися з Криму?
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24.04.2022 08:12 Ответить
Єдиний прийнятний для України спосіб завершення війни - це перемога. Інакше нас знищать, одразу, або поступово, як фізично кожного, так і націю в цілому.
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24.04.2022 08:48 Ответить
Stolen commodities from occupied https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine : Shipping from https://twitter.com/hashtag/Crimea?src=hashtag_click #Crimea to Turkish ports continues unchecked with impunity, against Turkish policy! Astrakhan based CMC's Russian flag vessel Mikhail Nenashev, en route from Sevastopol, transited Bosphorus carrying wheat & arrived Derince.
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24.04.2022 08:52 Ответить
Крыса СЕГОДНЯ должна сдохнуть!
Иначе, Бог нас всех не простил и не захотел спасти.
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24.04.2022 09:00 Ответить
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