Москва и Киев работают над общей декларацией для завершения войны, - глава МИД Турции Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Москва и Киев работают над общей декларацией по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом процессе существует проект совместной декларации. Ударение сделано на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - приводит слова министра турецкая газета "Сабах".
Издание отмечает, что разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.
В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение – за президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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Раз не пид.рас
В этом году Турция будет битком кацапосранью забита.
Турки не поддерживают никаких санкций,а наоборот увеличивают торговлю с Срацеей.Шаромыжники.
"Трактор у полі дир-дир-дир, а мій батько бригадир. Ми за мир!" за эту экзикуцию он получил конфету (неслыханую щедрость по тем голодным временам) именно поэтому запамнил текст на всю жизнь и расказал мне в моем тоже совковом, но уже не таком трагичном детстве. Пикантность ситуации была в том, что тогда еще действовал закон "о трех колосках", поэтому могли и растрелять за "расхищение социалистической собственности"!
Але Україні це пєрєміріє ПОХ!
ДумайТє!
Христос Воскрес!
Слава ЗСУ!
Иначе, Бог нас всех не простил и не захотел спасти.