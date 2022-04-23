"Встретимся, когда освободим Мариуполь. Я думаю, скоро", - Зеленский - журналистам

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами не исключил, что Мариуполь скоро освободят.

Об этом президент сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы высказали неплохое предложение. Встретимся, когда освободим Мариуполь. Так что мы продолжим, я думаю, скоро", - сказал глава государства журналистам в конце пресс-конференции.

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