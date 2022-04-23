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Новости Война
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"Встретимся, когда освободим Мариуполь. Я думаю, скоро", - Зеленский - журналистам

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами не исключил, что Мариуполь скоро освободят.

Об этом президент сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы высказали неплохое предложение. Встретимся, когда освободим Мариуполь. Так что мы продолжим, я думаю, скоро", - сказал глава государства журналистам в конце пресс-конференции.

Читайте также: Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и проведены "референдумы" - Украина выйдет из любых переговорных процессов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Мариуполь (5717)


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Топ комментарии
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Вся конференция - это какой-то кринж, полный взаимоисключающих параграфов, то готовит нам еще Мариуполи (я так понимаю бакланов уже занялся отправкой сбушных кадров-предателей которые будут сливать другой город как Херсон), то говорит что вернет Мариуполь, то говорит что его деблокировать нельзя - нет тяжелого вооружения, хотя Европа его дает.

Почему случился Мариуполь? Ответ простой - не из-за танков росии и прочего оружия которым пугает ЗЕ, а случился он из-за предателей вроде бакланова и ЗЕ с его министрами:

Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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23.04.2022 22:56
+28
Но это трешь,пол часа назад он говорил о невозможности освобождения.Может это сон?
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23.04.2022 22:54
+26
этот смердящий пафос и любование собой гениальным - задолбал !!!
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23.04.2022 22:57
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Правила форума Совет форумчан
Шляхом підписання капітуляції гдето посредіне.
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23.04.2022 22:52 Ответить
Но это трешь,пол часа назад он говорил о невозможности освобождения.Может это сон?
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23.04.2022 22:54 Ответить
Для мене цей страшний сон розпочався у 2019-у після оголошення результатів виборів.
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23.04.2022 23:11 Ответить
Зеленський генератор випадкових виразів , меле як завжди несе
нітниці
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23.04.2022 23:17 Ответить
А що за потік срача був до цього моменту?
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23.04.2022 22:54 Ответить
Вся конференция - это какой-то кринж, полный взаимоисключающих параграфов, то готовит нам еще Мариуполи (я так понимаю бакланов уже занялся отправкой сбушных кадров-предателей которые будут сливать другой город как Херсон), то говорит что вернет Мариуполь, то говорит что его деблокировать нельзя - нет тяжелого вооружения, хотя Европа его дает.

Почему случился Мариуполь? Ответ простой - не из-за танков росии и прочего оружия которым пугает ЗЕ, а случился он из-за предателей вроде бакланова и ЗЕ с его министрами:

Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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23.04.2022 22:56 Ответить
Поміняє Маріуполь на Одесу.
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23.04.2022 23:12 Ответить
Всі питання вже поставлені. Відповідь буде після війни. Зараз не на часі, бо якщо втратимо країну, то до чого та правда вам буде потрібна.
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23.04.2022 23:14 Ответить
Так воно все поздає ,як що мовчати тепер
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23.04.2022 23:34 Ответить
Не на часі? Пі-ц! Поясни це людям в захоплених і розорених містах. Диванний експерт!
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24.04.2022 00:15 Ответить
Повністю згоден. Щоб ще Миколаїв не злили. Миколаїв - ключ до всього Півдня, як Марік був ключом до всього Приазовья.
Якщо згадати, що саме СБУшники злили Херсон, то я б на місці ЗСУ взяв би зараз під варту все миколаївське СБУ...
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23.04.2022 23:17 Ответить
ЗЕ вже кагби намєкаєт, що будуть нові Маріуполі. Ура-патріоти ніяк не второпають, що доки при владі п'ята колона кремля на чолі з дЄрьмаком, ніякої перемоги не буде. Доки наша армія щодня проливає кров, влада потроху здає країну ворогу. Хто відповідає за військову, гум- і меддопомогу - ОП чи ЗСУ? ОП. Хто відповідає за перемовини - ОП чи ЗСУ? ОП. Хто видає нові накази - ОП чи ЗСУ? ОП. А от питати зрадників за цілеспрямовано пройобану обороноздатність країни мають ті, хто добре знайомий з усіма аспектами оборони, тобто військові. Бажано за участю представників попередньої влади, за сприяння якої ці оборонні заходи були зроблені.
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23.04.2022 23:28 Ответить
Ви з Криму?
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23.04.2022 23:52 Ответить
Согласен на 100% этот вопрос не должен закрываться, ни Арестович ни офис президента до сих пор не дали ответы. Надеяться что все само уляжется и люди забудут...
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23.04.2022 23:59 Ответить
Точно также Крым слили в 2014, а потом нам в уши дули мол его нереально было отстоять. А на самом деле в Крыму кацапы были только на базе в Севастополе, которая элементарно блокировалась со всем содержимым (и при необходимости уничтожалась), а паромы на керченской переправе топились легким движением руки. и ВСЕ блеать, ВСЕ - кацапам просто неоткуда было бы взяться в Крыму. но нам была рассказана *********** история о том, что нашей армии в Крыму не было и типа там все предатели оказались и прочий бред. хотя я лично ездил по воинским частям и разговаривал с солдатами и они говорили, что готовы выполнять боевые задачи, но с Киева не дают команду.
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24.04.2022 08:14 Ответить
Точно также Крым слили в 2014, а потом нам в уши дули мол его нереально было отстоять. А на самом деле в Крыму кацапы были только на базе в Севастополе, которая элементарно блокировалась со всем содержимым (и при необходимости уничтожалась), а паромы на керченской переправе топились легким движением руки. и ВСЕ блеать, ВСЕ - кацапам просто неоткуда было бы взяться в Крыму. но нам была рассказана *********** история о том, что нашей армии в Крыму не было и типа там все предатели оказались и прочий бред. хотя я лично ездил по воинским частям и разговаривал с солдатами и они говорили, что готовы выполнять боевые задачи, но с Киева не дают команду.
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24.04.2022 08:17 Ответить
этот смердящий пафос и любование собой гениальным - задолбал !!!
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23.04.2022 22:57 Ответить
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)
Хуже Нє Будєт (с)
Харьков будєт оккупірован (с)

- у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
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23.04.2022 23:03 Ответить
Він плутається в свідченнях, говорить абсолютно протилежні речі. То рашисти мають "зайти в Одесу і перетворити її в другий Маріуполь", то вже скоро Маріуполь звільняти будемо"...
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23.04.2022 23:08 Ответить
Логіка - це не до Зелі...
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23.04.2022 23:13 Ответить
никак свежий кокс с колумбии не подвезут-а на старом видать ломка идет
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23.04.2022 23:15 Ответить
Воно явно під коксом. Або це наслідки тривалого вживання чогось важкого.
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23.04.2022 23:30 Ответить
Это он уже месяц рассказывает и по 2
недели не связываются с АЗОВом.
Зеля сдал АЗОВ кацам,видать с Ху.лищем оговорено.
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23.04.2022 23:09 Ответить
Дайте йому вже рояль.
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23.04.2022 23:10 Ответить
Передоз.
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23.04.2022 23:11 Ответить
23.04.22 22:49
Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - Зеленський - журналістам:

23.04.22 20:39
Зараз можливості звільнення Маріуполя військовим шляхом немає, - Зеленський:

Хтось, НАРКОЛОГИ чи ПСИХІАТРИ, заберіть вже це Ze!
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23.04.2022 23:12 Ответить
Я же говорил, что кокс неимоверный. Не истовый генератор случайного пара.
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23.04.2022 23:14 Ответить
Клінічний діагноз: Передоз.
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23.04.2022 23:21 Ответить
Тепер зрозуміло чому США та НАТО так важко дає нам зброю. Вони знають і розуміють, що південь здали і злили зрадники і всі сліди ведуть в ОП. Вони не слухають зе, вони читають аналітику своїх фахівців по ньому і його діях. Вони просто розгублені і не розуміють чи буде чергова масштабна зрада, чи ні. Варто давати важку і вартісну зброю, чи все здадуть оркам.
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24.04.2022 00:41 Ответить
То всьо звичайний срач.Ви б вираз обличчя Верещучки побачили,як вона на Президента дивилась!Як на бога!Цитую.Подерев'янський"це *******".
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24.04.2022 01:08 Ответить
P.S.Верещучка-то літаюча баба з зеленим зонтіком.
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24.04.2022 01:15 Ответить
До речі, саме верещучка кілька разів посилала в Маріуполь гумконвої, які кацапи забирали собі. Найбільший був 90 тон. Не вірї що вона повна ідіотка. яка могла повірити що людям щось з цього перепаде. Це зроблено навмисно щоб годувати рашистів.
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24.04.2022 01:46 Ответить
Доведеться кликати Пороха
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24.04.2022 02:33 Ответить
А його треба кликати? - Може, як Вій у Гоголя? : "Відкрийте мені повіки."

Якби Порох мав ідеї, то міг би їх озвучити чи опублікувати іншим способом. Але він подарував бронежилети і шоломи якійсь бригаді на фронті... - Це добре... для піару. - Тому що думаю, міноборони забезпечує військовослужбовців шоломами. А от чого нема, так це артилерійських снарядів. І ще ідей ефективних, можливо. - Так, нещодавно Порох сказав публічно щось про потребу України в: 100 літаків, 200 танків і т.д., але ж і Зеленський говорить подібне - про потреби України в озброєнні - причому говорить про це постійно (замість того, щоб налагодити і запустити своє масове виробництво артилерійських снарядів в Україні).
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24.04.2022 05:17 Ответить
А його треба кликати? - Може, як Вій у Гоголя? : "Відкрийте мені повіки."

Якби Порох мав ідеї, то міг би їх озвучити чи опублікувати іншим способом. Але він подарував бронежилети і шоломи якійсь бригаді на фронті... - Це добре... для піару. - Тому що думаю, міноборони забезпечує військовослужбовців шоломами. А от чого нема, так це артилерійських снарядів. І ще ідей ефективних, можливо. - Так, нещодавно Порох сказав публічно щось про потребу України в: 100 літаків, 200 танків і т.д., але ж і Зеленський говорить подібне - про потреби України в озброєнні - причому говорить про це постійно (замість того, щоб налагодити і запустити своє масове виробництво артилерійських снарядів в Україні).
показать весь комментарий
24.04.2022 05:19 Ответить
Якби спочатку звільнили Маріуполь (чи, хоча би, розблокували), а потім про це говорили, то це, звісно, було б не так видовищно, як роблять шоумени... однак значно більш переконливо.
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24.04.2022 05:22 Ответить
Две разные страны, два разных города, два разных народа, но с одинаковой судьбой,
судьбой которых объединила одно и тоже горе и один и тот же враг, но они стали на помощь друг другу как братья.

Город Грозный 1996 год первая Русско-Чеченская война.
Президент Чеченской Республики Ичкерии Джохар Дудаев о компромиссах с Россией.
"Как можно ставить вопрос о компромиссе с сатаной?"

Город Киев 2022 Год Русско-Украинская война.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Вы высказали неплохое предложение. Встретимся, когда освободим Мариуполь .
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24.04.2022 06:15 Ответить
Якась "жажда деятельности" прокинулась в "найвеличнішого" останнім часом...За потом словес хоче замаскувати свою нікчемність? Скоріше всього -так. Хоча це не така вже і таємниця.
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24.04.2022 06:40 Ответить
Господин Президент! Отстранить, наконец, Ермака от управления ОП!
Кроме вас, ему не доверяет никто- ни ВСУ, ни зарубежные партнёры, ни гражданское общество Украины.
Что он делает полезного, кроме того, что ПОДМЕНЯЕТ вас с неизменно негативными результатами?
Включите, наконец, свои мозги !
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24.04.2022 09:28 Ответить
Почему меня блокируют на Цензоре прямо сейчас???
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24.04.2022 09:31 Ответить
 
 