"Встретимся, когда освободим Мариуполь. Я думаю, скоро", - Зеленский - журналистам
Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами не исключил, что Мариуполь скоро освободят.
Об этом президент сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы высказали неплохое предложение. Встретимся, когда освободим Мариуполь. Так что мы продолжим, я думаю, скоро", - сказал глава государства журналистам в конце пресс-конференции.
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+48 MAKAROV #508144
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+28 Павлик морозов #499349
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+26 Вася Шевченко #371210
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нітниці
Почему случился Мариуполь? Ответ простой - не из-за танков росии и прочего оружия которым пугает ЗЕ, а случился он из-за предателей вроде бакланова и ЗЕ с его министрами:
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
Якщо згадати, що саме СБУшники злили Херсон, то я б на місці ЗСУ взяв би зараз під варту все миколаївське СБУ...
Хуже Нє Будєт (с)
Харьков будєт оккупірован (с)
- у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
недели не связываются с АЗОВом.
Зеля сдал АЗОВ кацам,видать с Ху.лищем оговорено.
Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - Зеленський - журналістам:
23.04.22 20:39
Зараз можливості звільнення Маріуполя військовим шляхом немає, - Зеленський:
Хтось, НАРКОЛОГИ чи ПСИХІАТРИ, заберіть вже це Ze!
Якби Порох мав ідеї, то міг би їх озвучити чи опублікувати іншим способом. Але він подарував бронежилети і шоломи якійсь бригаді на фронті... - Це добре... для піару. - Тому що думаю, міноборони забезпечує військовослужбовців шоломами. А от чого нема, так це артилерійських снарядів. І ще ідей ефективних, можливо. - Так, нещодавно Порох сказав публічно щось про потребу України в: 100 літаків, 200 танків і т.д., але ж і Зеленський говорить подібне - про потреби України в озброєнні - причому говорить про це постійно (замість того, щоб налагодити і запустити своє масове виробництво артилерійських снарядів в Україні).
Якби Порох мав ідеї, то міг би їх озвучити чи опублікувати іншим способом. Але він подарував бронежилети і шоломи якійсь бригаді на фронті... - Це добре... для піару. - Тому що думаю, міноборони забезпечує військовослужбовців шоломами. А от чого нема, так це артилерійських снарядів. І ще ідей ефективних, можливо. - Так, нещодавно Порох сказав публічно щось про потребу України в: 100 літаків, 200 танків і т.д., але ж і Зеленський говорить подібне - про потреби України в озброєнні - причому говорить про це постійно (замість того, щоб налагодити і запустити своє масове виробництво артилерійських снарядів в Україні).
судьбой которых объединила одно и тоже горе и один и тот же враг, но они стали на помощь друг другу как братья.
Город Грозный 1996 год первая Русско-Чеченская война.
Президент Чеченской Республики Ичкерии Джохар Дудаев о компромиссах с Россией.
"Как можно ставить вопрос о компромиссе с сатаной?"
Город Киев 2022 Год Русско-Украинская война.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Вы высказали неплохое предложение. Встретимся, когда освободим Мариуполь .
Кроме вас, ему не доверяет никто- ни ВСУ, ни зарубежные партнёры, ни гражданское общество Украины.
Что он делает полезного, кроме того, что ПОДМЕНЯЕТ вас с неизменно негативными результатами?
Включите, наконец, свои мозги !