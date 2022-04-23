Одобрение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ – вопрос ближайших недель, – министр экономики Франции Ле Мер

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ле Мер заявил, что эту позицию подтверждает президент Франции Эмманюэль Макрон. "Президент несколько раз говорил, что санкции нужно ужесточить", - пояснил он, добавив, что, прежде всего, речь идет об усилении ограничений на импорт энергоносителей.

"Президент не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... Сегодня на столе – это запрет на импорт нефти из России", - заявил Ле Мэр.

Министр объяснил, что это позволит прекратить поток валюты в Россию. "Нефть - это главный источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – заявил он.

Читайте также: Следующий пакет санкций ЕС против России может включать частичный запрет на импорт нефти, - Politico

Ле Мер признал, что консенсус в Евросоюзе еще не достигнут. "Мы должны добиться успеха в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать", – объяснил министр экономики. Впрочем, он уверен, что договоренность будет скоро. "Для меня это больше вопрос недель, чем месяцев", - подчеркнул он.