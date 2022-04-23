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Новости Санкции против России
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Одобрение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ – вопрос ближайших недель, – министр экономики Франции Ле Мер

нафта

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ле Мер заявил, что эту позицию подтверждает президент Франции Эмманюэль Макрон. "Президент несколько раз говорил, что санкции нужно ужесточить", - пояснил он, добавив, что, прежде всего, речь идет об усилении ограничений на импорт энергоносителей.

"Президент не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... Сегодня на столе – это запрет на импорт нефти из России", - заявил Ле Мэр.

Министр объяснил, что это позволит прекратить поток валюты в Россию. "Нефть - это главный источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – заявил он.

Читайте также: Следующий пакет санкций ЕС против России может включать частичный запрет на импорт нефти, - Politico

Ле Мер признал, что консенсус в Евросоюзе еще не достигнут. "Мы должны добиться успеха в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать", – объяснил министр экономики. Впрочем, он уверен, что договоренность будет скоро. "Для меня это больше вопрос недель, чем месяцев", - подчеркнул он.

Автор: 

нефть (1920) санкции (11313) Франция (3522) Евросоюз (17145) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+5
Homer@ItechVK

У Франції нема *********** навіть на тиждень ведення бойових дій.
У Германії взагалі нічого нема, бо їх потужне ВПК працювало на експорт, а не на власний захист.
Це лідори Європи.
А тепер подумайте про стан збройних сил інших країн.
Вони всі думали, що США їх захистить.
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23.04.2022 23:03
+2
Кацапи вже знайшли спосіб обходити нафтові санкції, просто у морі із своїх танкерів переливають її в танкери покупців. Можливо тому гейропа і заговорила про нафтове ембарго, оскільки падлюки вже знають як його обійти.
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23.04.2022 23:06
+2
Ну так пусть запретит у себя во Франции а не ждёт остальных,Литва запретила газ
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23.04.2022 23:25
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Почему я им не верю? Ваши варианты.
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23.04.2022 22:57 Ответить
Они ждут нашего поражения на Донбассе, что бы потом сказать вот проиграли идите заключайте соглашения о капитуляции. Когда мы через две недели не проиграем, придумают что-то и снова перенесут решение о эмбарго на две недели
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23.04.2022 23:05 Ответить
А ваша віра їм не потрібна. Вони працюють і результати є. Це не хвіранку відкрити.
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23.04.2022 23:27 Ответить
Тому що скоріш за все буде не ембарго, а часткове обмеження імпорту. А ще тому що з 2014 року військова промисловість рашки знаходиться під санкціями, і після 8 років санкцій ми бачимо обладнання з франції і німеччини на військових машинах ворога.
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23.04.2022 23:30 Ответить
Кацапи отримуватимуть заробітну платню нафтою та газом.
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23.04.2022 23:00 Ответить
Ле Мер? ... Ле Мёрда!
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23.04.2022 23:03 Ответить
Homer@ItechVK

У Франції нема *********** навіть на тиждень ведення бойових дій.
У Германії взагалі нічого нема, бо їх потужне ВПК працювало на експорт, а не на власний захист.
Це лідори Європи.
А тепер подумайте про стан збройних сил інших країн.
Вони всі думали, що США їх захистить.
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23.04.2022 23:03 Ответить
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23.04.2022 23:06 Ответить
Это Галя какая-то страшная девушка ! вы не заметили ? Или пьяная она или дебиловатоя на вид !
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24.04.2022 05:02 Ответить
Кацапи вже знайшли спосіб обходити нафтові санкції, просто у морі із своїх танкерів переливають її в танкери покупців. Можливо тому гейропа і заговорила про нафтове ембарго, оскільки падлюки вже знають як його обійти.
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23.04.2022 23:06 Ответить
Немецкие политики призывают правительство Германии принудить Украину к капитуляции
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23.04.2022 23:12 Ответить
"тижнів" це дуже довго...
таке ураження шо ви ждете коли Украіна впаде, шо би цього не робити.
так от Україна не впаде!
а ви йдіть на *** зі своею кацапячою гряззю і з кацапією разом.
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23.04.2022 23:15 Ответить
Російські окупаційні війська "на рівному місці" втратили ще один свій корабель - сторожовий корабель "Расул Гамзатов" проекту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ РФ.

Як підтвердили Defense Express з власних джерел, корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.
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23.04.2022 23:23 Ответить
Если хочет запретить этот француз то пусть запретит у себя а не он не запрещает ведь остальные страны не согласны,Литва же отказалась отдельно от рос газа
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23.04.2022 23:24 Ответить
Ну так пусть запретит у себя во Франции а не ждёт остальных,Литва запретила газ
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23.04.2022 23:25 Ответить
Так нужно полное эмбарго, тогда страна-помойка исчезнет с карты Мира гораздо быстрее.
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24.04.2022 01:26 Ответить
А чому не найближчих РОКІВ?
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23.04.2022 23:32 Ответить
Нефть - это 60% доходов рашки при нынешних ценах на газ.

А всегда было 80%. Это, как бы, Сечин круче Миллера в пять раз по кремлёвской иерархии...
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23.04.2022 23:33 Ответить
раша предлагает свою жижу уже по 65.
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24.04.2022 00:07 Ответить
Зараз нас цікавить лише одна новина з Франції - вибори президента
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24.04.2022 09:32 Ответить
 
 