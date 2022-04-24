За 23 апреля сбиты 3 самолета, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили о результатах противостояния в воздухе 23 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "Идет 59 день освободительной войны против российских оккупантов. Как и все остальные, он оказался непростым для украинских защитников.
Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.
А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.
Таким образом по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
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