За 23 апреля сбиты 3 самолета, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили о результатах противостояния в воздухе 23 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Идет 59 день освободительной войны против российских оккупантов. Как и все остальные, он оказался непростым для украинских защитников.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.

Таким образом по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 21 апреля уничтожены 3 самолета, 3 вертолета и 9 беспилотников российских оккупантов, - Воздушные Силы