РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 761 22

За 23 апреля сбиты 3 самолета, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

су

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили о результатах противостояния в воздухе 23 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Идет 59 день освободительной войны против российских оккупантов. Как и все остальные, он оказался непростым для украинских защитников.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.

Таким образом по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 21 апреля уничтожены 3 самолета, 3 вертолета и 9 беспилотников российских оккупантов, - Воздушные Силы

авиация (2832) самолет (3598) Воздушные силы (2327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Ну що тут можна сказати? Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:20
+23
Ого настреляли сегодня
показать весь комментарий
24.04.2022 00:19
+15
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого настреляли сегодня
показать весь комментарий
24.04.2022 00:19 Ответить
Ну що тут можна сказати? Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:20 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:25 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:26 Ответить
Біля опівночі кацапи знову ракетами бомбили Чугуїв, булоо біля 5 вибухів, чи то крилаті ракети, чи ні незрозуміло, їх польот було чутно у небі як реактивний літак.
показать весь комментарий
24.04.2022 00:23 Ответить
нехило.
показать весь комментарий
24.04.2022 00:28 Ответить
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:32 Ответить
Очень интенсифицировались полёты.
показать весь комментарий
24.04.2022 00:53 Ответить
Три Су! Это прекрасно!
показать весь комментарий
24.04.2022 00:59 Ответить
Вертольотів мабуть жаба душить, шо відстають. ) тре наздоганяти.
показать весь комментарий
24.04.2022 01:21 Ответить
Не догонят до девятамая. Спор я уже проиграл. Ну, если только на Чернобаевку не перекинут бортов тридцать ))
показать весь комментарий
24.04.2022 02:29 Ответить
Там безпілотники вже "дихають у потилицю" лідеру перегонів "літаки-вертольоти".
показать весь комментарий
24.04.2022 11:13 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
показать весь комментарий
24.04.2022 01:57 Ответить
чув інтевью з україньским пілотом - каже програемо кацапні в техгологіях... Ф-15 треба.
показать весь комментарий
24.04.2022 03:28 Ответить
Знову чергова зрада?
показать весь комментарий
24.04.2022 04:11 Ответить
Тупо констатація факту. Прочитай і ти це інтервю, і не пиши ідиотизмів.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:04 Ответить
болезный,о каком проигрыше лепечете??написано понятно ,,сбито системами ПВО!" а то что F-15 то не помешало бы иметь такие же 22! и даже 35,,Ф" так что не занимайтесь слово(руко)блудием!(сбито ПВО и противостояние двух летательных аппаратов эт совершенно разные понятия не находите)
показать весь комментарий
24.04.2022 10:10 Ответить
???
показать весь комментарий
24.04.2022 10:11 Ответить
Интересно ,а сколько у них ещё осталось ,летунов и самолётов, или нам уже северокорейские прдтянулись
показать весь комментарий
24.04.2022 10:51 Ответить
А что с пилотами? Если живы - расстр.....!
показать весь комментарий
24.04.2022 14:28 Ответить
 
 