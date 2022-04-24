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Новости Война
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Две крылатые ракеты оккупантов сбиты над Одесчиной, их запустили по порту "Южный"

ракета,рф

Силы ПВО в Одесской области сбили две крылатые ракеты, которые российские оккупанты выпустили в направлении порта "Южный".

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба горсовета Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный", - говорится в сообщении.

Также смотрите: От российской ракеты в Одессе погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. ФОТО

Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27327) Одесская область (3588)


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Топ комментарии
+9
Слава ЗСУ! Молодці, ще багато роботи збивати ці кляті ракети....
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24.04.2022 01:35
+4
Знов цілком анонсованй обстріл. В них,якась форма ідіотії. Анонс,дія. Хронічні
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24.04.2022 01:35
+3
у всех сайт лагает?
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24.04.2022 01:40
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А, що з тою *********, яка пуляє ті пітарди?
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24.04.2022 01:29 Ответить
Скорее всего стреляла вне зоны досягаемости нептунов или гарпуна
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24.04.2022 02:10 Ответить
Знов цілком анонсованй обстріл. В них,якась форма ідіотії. Анонс,дія. Хронічні
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24.04.2022 01:35 Ответить
Слава ЗСУ! Молодці, ще багато роботи збивати ці кляті ракети....
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24.04.2022 01:35 Ответить
Цікаво,як понудити піднятися підводні човни
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24.04.2022 01:39 Ответить
глубинними бомбами
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24.04.2022 01:55 Ответить
Вони самі спливають. Їм потрібно поновлювати запаси повітря, води, їжі. Паливо, **********. Підводні човни роблять це в портах, де на них можна напасти, бо там вони беззахисні. На підводному човні немає своєї ПВО!
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24.04.2022 02:12 Ответить
ну бункер в Балаклаві розрахований на ядерний вибух,човни туди приходять і виходять в підводному положенні,так що русня не так уже і вразлива тут...
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24.04.2022 02:29 Ответить
Дрони потрібні американські(підводні).
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24.04.2022 06:18 Ответить
у всех сайт лагает?
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24.04.2022 01:40 Ответить
Похоже что да
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24.04.2022 01:49 Ответить
Ну, дай Бог и по всей Украине будет хорошее ПВО
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24.04.2022 01:46 Ответить
Так, анонсована "хімічна атака" в Одесі. Сподіваються залити місто аміачними випарами. Завод не працює, через загрозу обстрілів чи діверсій орків його законсервовано.
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24.04.2022 01:47 Ответить
В відповідь,потрібно по Севастолю запустить парочку Нептунів!
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24.04.2022 05:12 Ответить
Краще попросити від Дяді Джо Байдена Томагавки або старенькі Першінг-2. Так надійніше буде.
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24.04.2022 06:59 Ответить
Южный? Припортовый с аммиаком хотели взорвать?
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24.04.2022 05:40 Ответить
Верим в ЗСУ
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24.04.2022 07:27 Ответить
Вот "ватаны одесские"-сопротивляются ...наверно не хотят "карму принимать " -и это не смотря на то ,что "все ватаны Украины" именно в Одессе...Люди добрые,можно нам нового оружия -труха с рыгами не украдёт ,так как у нас тоже ,как и у вас -главная теперь военная комендатура!...
В общем ,начиталась я вчера коментов "Одессе от некоторых украинцев с любовью" -и прозрела...
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24.04.2022 09:23 Ответить
 
 