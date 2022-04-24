Две крылатые ракеты оккупантов сбиты над Одесчиной, их запустили по порту "Южный"
Силы ПВО в Одесской области сбили две крылатые ракеты, которые российские оккупанты выпустили в направлении порта "Южный".
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба горсовета Одессы, информирует Цензор.НЕТ.
"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный", - говорится в сообщении.
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+9 vadyan
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+4 bezmegh
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В общем ,начиталась я вчера коментов "Одессе от некоторых украинцев с любовью" -и прозрела...