Две крылатые ракеты оккупантов сбиты над Одесчиной, их запустили по порту "Южный"

Силы ПВО в Одесской области сбили две крылатые ракеты, которые российские оккупанты выпустили в направлении порта "Южный".

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба горсовета Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный", - говорится в сообщении.

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