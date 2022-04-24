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Новости Санкции против России
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Евросоюз возобновит переговоры о торговле с Индией, чтобы отрезать ее от РФ, - Bloomberg

индия

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ограничить торговые связи с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg пишет, что сейчас ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией. Она является крупнейшим в мире покупателем российского оружия, которое, по его словам, "используется для сдерживания агрессии со стороны соседей Пакистана и Китая".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.

В дополнение к торговле ЕС будет проводить технологический совет с Индией. Он может включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия планирует увеличить объемы закупки российской нефти, – Economic Times

ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, на него приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

Автор: 

Индия (406) Евросоюз (17145) Bloomberg (220)


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24.04.2022 02:10 Ответить
Индия те еще говнюки! Этих ЕС может просто пряником переманить. Думаю, если Штаты и Европа с ними по душам правильно поговрят, то они от рашки быстро отвернутся
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24.04.2022 02:28 Ответить
Там нужно просто ВЗЯТКИ давать (и очень большие, как кацапы скупают чинуш не в Индии, но и в Европе)!
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24.04.2022 10:27 Ответить
індуси прокацаплені
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24.04.2022 10:39 Ответить
 
 