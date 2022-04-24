Украинские военные взяли под контроль 8 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"
Украинскими военными с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.
"В Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели", - отметил он.
По словам Назарова, оказались неудачными и попытки врага завладеть Николаевкой.
"Нанесение огневого поражения артиллерией общего поражения... отражено. Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсонщины", - добавил спикер командования.
Он рассказал, что в районе Киселевки украинские военные также ударили по накоплению живой силы и техники оккупантов, которую готовили для дальнейшего наступления на Посад-Покровское.
"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки. Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых два танка, системы реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика", - сообщил Назаров.
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Заходити в село теж сенсу немає. Його зразу ж почнуть обстрілювати.
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Та на це вже навіть школота не ведеться. Підітрись тими методичками - вони давно протерміновані.
Список врагов Украины и человечества.
Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
Серйозні наступальні операції готуються не за 3 дні , і не за тиждень . Для цього треба місяць , мінімум ,, тому що планування масштабного наступу , вимагає зробити величезний об'єм роботи , починаючи з детальної розвідки , продовжуючи логістикою - створенням необхідних запасів пального , зброї і *********** , харчів , тощо ,, і закінчуючи формуванням ударних підрозділів , резервів .! Це все , за кілька днів не зробиш . Впевнений що - наш Генштаб не сидить без діла , і готує кацапам "подарунки " . .