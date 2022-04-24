Украинские военные взяли под контроль 8 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Украинскими военными с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

"В Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели", - отметил он.

По словам Назарова, оказались неудачными и попытки врага завладеть Николаевкой.

"Нанесение огневого поражения артиллерией общего поражения... отражено. Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсонщины", - добавил спикер командования.

Он рассказал, что в районе Киселевки украинские военные также ударили по накоплению живой силы и техники оккупантов, которую готовили для дальнейшего наступления на Посад-Покровское.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки. Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых два танка, системы реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика", - сообщил Назаров.

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