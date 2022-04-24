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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные взяли под контроль 8 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"

війна,зсу,оос,армія,воїн

Украинскими военными с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

"В Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели", - отметил он.

По словам Назарова, оказались неудачными и попытки врага завладеть Николаевкой.

"Нанесение огневого поражения артиллерией общего поражения... отражено. Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсонщины", - добавил спикер командования.

Он рассказал, что в районе Киселевки украинские военные также ударили по накоплению живой силы и техники оккупантов, которую готовили для дальнейшего наступления на Посад-Покровское.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки. Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых два танка, системы реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика", - сообщил Назаров.

Также читайте: ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка

Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+44
З святом Великодня Україна .
....

Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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24.04.2022 06:30
+41
Приємна новина. Христом Воскрес. Слава Ісусу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 06:33
+28
Якесь дивне формулювання - "з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктам", якщо неможливо висловитися з міркувань безпеки чіткіше, то чи варто було взагалі висловлюватись, адже незрозуміло про що йдеться.
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24.04.2022 06:41
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З святом Великодня Україна .
....

Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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24.04.2022 06:30 Ответить
Приємна новина. Христом Воскрес. Слава Ісусу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 06:33 Ответить
Якесь дивне формулювання - "з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктам", якщо неможливо висловитися з міркувань безпеки чіткіше, то чи варто було взагалі висловлюватись, адже незрозуміло про що йдеться.
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24.04.2022 06:41 Ответить
Чи Ви в армії не служили, чи вже забути встигли, що таке військово-бюрократичне красномовство?
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24.04.2022 09:37 Ответить
Ідеться про те, що ці населені пункти контролюються на відстані пострілу. Наші просто візуально їх контролюють. Так я зрозумів з тексту.
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24.04.2022 09:44 Ответить
це називається підійшли поближче... навіщо дурити і домальовувать перемоги?
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24.04.2022 09:56 Ответить
Вообще непонятно. С позиций наблюдательных постов - это как.?
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24.04.2022 11:17 Ответить
Візуально спостерігається, що рашистів там немає.

Заходити в село теж сенсу немає. Його зразу ж почнуть обстрілювати.
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24.04.2022 16:57 Ответить
Пояснюю для "гражданських ліц". Це означає, що ми можемо ЛИШЕ СПОСТЕРІГАТИ ЗА ЦИМ НАСЕЛЕННИМ ПУНКТОМ.
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24.04.2022 19:47 Ответить
т.е. теоретически там могут быть кацапы?
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26.04.2022 05:18 Ответить
Скажіть назву цих населених пунктів що перейшли під український контроль.....
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24.04.2022 07:07 Ответить
Чорнобаївка, Чорнобаївка - москалям усім - роз`ї6аївка!
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24.04.2022 07:15 Ответить
Причём здесь Чернобаевка
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24.04.2022 09:13 Ответить
Ой хтось ******, нам щось пишуть, що ми визволяемо. А по факту ще більше кацапи оттяпали, чи ми не там визляемо. Може такий як Коля катлета десь в Чернівцях визволяв села від гуманітарного грузу
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24.04.2022 07:49 Ответить
А може ти, кацапа, попьоздуєш
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24.04.2022 08:05 Ответить
А в чому, добродію, проблема? Їдьте в Чернівці, зловіть там Колю Котлєту, набийте йому писок і здайте його тамтешнім мєнтам. Відомо ж бо: за одного битого двох небитих дають!
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24.04.2022 09:49 Ответить
Дивно, у всіх інших джерелах ноль інфи про це. А в офіційній сводці ЗСУ на цьому напрямі ми втримуємо зайняті позиції.
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24.04.2022 07:56 Ответить
бо це туфта и я не понимаю зачем, мы ж не орки что бы себе победы придумывать. Правильно написать без изменений как раньше и писали.
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24.04.2022 08:02 Ответить
Конечно туфта, сам с херсонской области, орки даже немного продвинулись к сожалению, а в новостях даже село киселевку херсонской области, перепутали с николаевской.
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24.04.2022 08:15 Ответить
В ЗСУ закінчились снаряди і до гаубиць, і до РСЗВ. Майже все згоріло в калинівках-балакліях. Відповідати нема чим. Надія на допомогу Заходу.
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24.04.2022 09:50 Ответить
Всьопрапала!
Ніт, не так. А так:
**************!
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24.04.2022 09:58 Ответить
Чому пропало?! Зараз так є. Снарядів Україна не виробляє, де ж їх взяти, як не від Заходу?! Тому чекаємо, а на передовій військові ховаються від Ураганів в укриттях, щоб в контактному бою постріляти орків.
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24.04.2022 10:06 Ответить
То що, ще не всьопрапала? Чи таки прапала, але ще не всьо?
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24.04.2022 10:22 Ответить
Вас мучать нав'язливі питання.
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24.04.2022 10:38 Ответить
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24.04.2022 10:40 Ответить
Як і відповідати за підірвані склади теж немає кому
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24.04.2022 10:47 Ответить
Ждете, когда швец подтвердит? Раз Генштаб сказал, значит так и есть.
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24.04.2022 10:14 Ответить
А Швец оказался не прав? всех журналюг кинули его оклеветать, а потом власть подтвердила что да есть проблемы. А США уже человека назначили что бы проверял. Хоть одна журналюга извинилась? Нет. Самый адекватный вышел Цимбалюк. Кстати, а если генштаб скажет что вас порол, тоже верить?
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24.04.2022 10:29 Ответить
а теперь настоящие сводки, что мы, что орки товчемся на одном месте не туда, не сюда как говориться.
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24.04.2022 08:00 Ответить
Орки к сожелению ещё и продвигаются
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24.04.2022 09:01 Ответить
Цілий день бахкали, по факту вони в Олександрівці.
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24.04.2022 08:59 Ответить
А почему названия этих населённых пунктов не написали ?
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24.04.2022 08:59 Ответить
Пане Залужний, у Вас гарне почуття гумору.
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24.04.2022 09:41 Ответить
Зі святом, НАШІ ВОЇНИ ! Особлива ПОДЯКА ВАМ,ВОЛОНТЕРАМ (ВИ,найкращі люди планети Земля:дякуючи Вам НАША АРМІЯ має ВСЕ ) дякуємо ВСІМ КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ!!!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!СЛАВА США БРИТАНІЇ ТУРЦІЇ ПОЛЬЩІ,КАНАДІ,МОЛДОВІ: ВСІМ,ХТО НАС НЕ ЗАЛИШИВ наодинці з вбивцями,катами,мародерами!ПОДЯКА ВСІМ зА ГУМАНІТАРКУ,ЗА ДОПОМОГУ БІЖЕНЦЯМ!СЛАВА НАЙКРАЩИМ ЛЮДЯМ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ!
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24.04.2022 09:09 Ответить
В сторону Чернобаевки , ждём хороших новостей, и дохлых москалей .
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24.04.2022 09:29 Ответить
Быстрее уже бы 155-мм гаубицы с управляемыми снарядами (40-60 км) начали дерашитизацию на фронте, дело бы быстрее сдвинулось бы!
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24.04.2022 09:33 Ответить
І їх би використати на зловідомий антонівський міст.
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24.04.2022 11:03 Ответить
Кому треба уточнити за наступ і відступ- читайте зведення тут, бо нам в новинах подають те що було три дні тому:

https://medium.com/@x_TomCooper_x
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24.04.2022 09:49 Ответить
Ой, прлєсть какая! (с)
Та на це вже навіть школота не ведеться. Підітрись тими методичками - вони давно протерміновані.
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24.04.2022 09:55 Ответить
Орки вже давно засіли в Снігуровці- це Миколаївська область!
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24.04.2022 09:50 Ответить
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704

Список врагов Украины и человечества.

Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
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24.04.2022 09:55 Ответить
Суки, бл-кії ферштеєри! В них Україна слабка і програє. І от Українці віддають життя найкращих синів за отаких презервативів з Європи. Але нам, брати, своє робити!
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24.04.2022 12:21 Ответить
Які населені пункти було визволено?
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24.04.2022 10:05 Ответить
ніякі
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24.04.2022 10:23 Ответить
Гаспада панікери , прошу не панікувати . . Не треба нити про - фсьопрапало . Нічого не прапало , ЗСУ знаходяться в процесі оборони , активних наступальних дій не ведуть , і це не тому що - не можуть . Всі ці - пару км вперед , пару назад , це все тактичні дії , з метою виснаження ворога і втримання позицій .
Серйозні наступальні операції готуються не за 3 дні , і не за тиждень . Для цього треба місяць , мінімум ,, тому що планування масштабного наступу , вимагає зробити величезний об'єм роботи , починаючи з детальної розвідки , продовжуючи логістикою - створенням необхідних запасів пального , зброї і *********** , харчів , тощо ,, і закінчуючи формуванням ударних підрозділів , резервів .! Це все , за кілька днів не зробиш . Впевнений що - наш Генштаб не сидить без діла , і готує кацапам "подарунки " . .
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24.04.2022 10:54 Ответить
Це так, наш план стратегічного спротиву достатньо розумний : перемолоти найкращі наступальні сили ворога. Віримо, що в нас знайдуться сили для потужного контратакуючого удару на сході і півдні. Головне, щоб подарунковий набір для кацапів був максимально повний. Щоб вони ні в чому собі не відмовляли...
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24.04.2022 19:21 Ответить
Можливо, формулювання "з позицій спостережних постів" слід розуміти, що наші військові просунулися у контролюванні доріг та встановили блок-пости біля цих 8 населених пунктів? Справді, формулювання якесь дивне і фразу можна зрозуміти по-різному.
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24.04.2022 11:55 Ответить
Слава Україні!
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24.04.2022 12:35 Ответить
 
 