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Новости Агрессия России против Украины Война
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Около 20 вражеских кораблей и подлодок находится в Черноморской операционной зоне, - ОК "Південь"

море,рф

В Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц", - отметил он.

По словам Назарова, среди них есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Автор: 

армия РФ (19350) корабль (2042) Черное море (1482)


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Топ комментарии
+26
Єдиний корабель який мав можливість топити підводні човни і тільки теоретично фрегат Гетьман Сагайдачний був виведений в ''ремонт'' перед самою війною і підтоплений тепер в Миколаєві. Співпадіння? Не думаю...
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24.04.2022 07:06
+17
Если бы мамка Януковича не залетела.... и всех кто подписывал и голосовал за Харьковские угоды
****** гребаные..
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24.04.2022 06:58
+14
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24.04.2022 07:03
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Так може треба їх послать, куди треба.
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24.04.2022 06:56 Ответить
Если бы мамка Януковича не залетела.... и всех кто подписывал и голосовал за Харьковские угоды
****** гребаные..
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24.04.2022 06:58 Ответить
Єдиний корабель який мав можливість топити підводні човни і тільки теоретично фрегат Гетьман Сагайдачний був виведений в ''ремонт'' перед самою війною і підтоплений тепер в Миколаєві. Співпадіння? Не думаю...
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24.04.2022 07:06 Ответить
20.04.2022.....опа !?
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24.04.2022 07:12 Ответить
Що ти опаєш убоге. Що не правда? Що, Сагайдачний не затопили? Може й Мрію перемістили. Задовбало, тупе. Всі й так знають що ти зелелайнопоглинатель.
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24.04.2022 07:33 Ответить
Ще одна сексоьа співа в унісон з орками- касабами
Дуже вас па...:" друкують"
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24.04.2022 08:14 Ответить
подоляк тебе премию хоть выписал дымытрык...?
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24.04.2022 08:19 Ответить
Зе стал президентом, совпадение? Не думаю.
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24.04.2022 10:04 Ответить
Я думаю экипажу Сагайдачного крупно повезло,что корабль оказался на ремонте-удара вражеского П-1000 ,он точно б не перенес.
Это вообще вопрос о флоте для Украины -только деньги выкинутые на ветер.
Для Украины: береговые "Нептуны",на разную дальность,отрк на 500 км,и комплексы по типу Асрок для борьбы с подводными лодками,несколько ракетных катеров и катера пограничников.
Все по типу фрегатов и корветов-растрата гос.средств
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24.04.2022 11:31 Ответить
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24.04.2022 07:03 Ответить
Дрони американського виробництва (підводні дрони) потрібно направляти на ті човни!
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24.04.2022 07:09 Ответить
Сколько там у нас «Нептунов» в наличии? Хватит на всех?
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24.04.2022 07:09 Ответить
потопити їх
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24.04.2022 07:10 Ответить
***** непередбачуване.
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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24.04.2022 07:11 Ответить
Так ти вроді набір буквів за зелоха топив
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24.04.2022 07:34 Ответить
То клон ванятка сулими.
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24.04.2022 08:13 Ответить
Мізки зашкалює !?

.
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24.04.2022 08:16 Ответить
да и сейчас продолжает...
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24.04.2022 08:18 Ответить
З за бугра видно !?
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24.04.2022 08:25 Ответить
Чому не наносимо ураження? Чи по москві використали останні нептуни, які ще за кривавого пастора виготовили? Тепер хіба асфальт з рогаток запускати.
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24.04.2022 07:12 Ответить
Когда-нибудь будет описана вся эта героическая история создания "Нептунов", как и благодаря кому у нас появились, как были спасены даже это небольшое количество ракет.
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24.04.2022 07:16 Ответить
******* уже с этим асфальтом..
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24.04.2022 07:21 Ответить
Ракетні обстріли теж . От тільки відповісти ми можем лише асфальтом. То ж заткнись. Навибирали гівно, тепер пижитесь.
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24.04.2022 07:35 Ответить
Закрой рот кацапчик, водки нет, иди домо
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24.04.2022 07:25 Ответить
Кацап иди домой, тут водки не
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24.04.2022 07:28 Ответить
Нептун ніколи не спить!
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24.04.2022 07:17 Ответить
Так а Нептуни і Гарпуни навіщо
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24.04.2022 07:27 Ответить
Так а Нептуни і Гарпуни навіщо у нас є ?
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24.04.2022 07:28 Ответить
Куча,лять...Вы забыли ,что в2019м зелень отменила ракетную программу ?
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24.04.2022 09:57 Ответить
Не знаю как, но думаю, что наши бойцы впишут в историю факт уничтожения рашистской подводной лодки подручными средствами.....
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24.04.2022 07:44 Ответить
Не здивуюся першому в історії знищенюю підводной лоханки.ру засобами пзрк чи дронами.
Захисникам Одеси Слава і Шана!
Христос Воскрес!
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24.04.2022 08:10 Ответить
На даному етапі хіба що тараном на підводному асфальтоукладчику.
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24.04.2022 08:18 Ответить
Тільки якщо ці підводні ночви спливуть над водою - ракети по підводних цілях не працюють. А глибинних бомб в України нема, так само і засобів здатних їх скидати (ну не з легких катерів же). А наскільки я знаю, підводні ночви можуть запускати ракети з глибини до 50 км
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24.04.2022 08:46 Ответить
Гарпунів ще немає?
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24.04.2022 08:06 Ответить
Морской флот сегодня малоэффективен по соотношению цена/результат (неразумная трата денег)!
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24.04.2022 10:06 Ответить
Будут ждать приказ од Путина .. Выстрелы произведут одновременно .. У них план до 9 мая.. Потом поведут по площади военнопленных и будут сжигать украинские флаги.
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24.04.2022 10:17 Ответить
По Хрещатику трупаки кацапськи повезуть або їх частини підсмажени
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24.04.2022 10:50 Ответить
В чергу, сукіни діти
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24.04.2022 10:45 Ответить
 
 