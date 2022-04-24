Около 20 вражеских кораблей и подлодок находится в Черноморской операционной зоне, - ОК "Південь"
В Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.
"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц", - отметил он.
По словам Назарова, среди них есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".
"Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.
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****** гребаные..
Дуже вас па...:" друкують"
Это вообще вопрос о флоте для Украины -только деньги выкинутые на ветер.
Для Украины: береговые "Нептуны",на разную дальность,отрк на 500 км,и комплексы по типу Асрок для борьбы с подводными лодками,несколько ракетных катеров и катера пограничников.
Все по типу фрегатов и корветов-растрата гос.средств
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
.
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