Около 20 вражеских кораблей и подлодок находится в Черноморской операционной зоне, - ОК "Південь"

В Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц", - отметил он.

По словам Назарова, среди них есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.

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