Оперативная информация по состоянию на 6:00 24 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 24 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались шестидесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между территориями и оккупированным Крымом.

Сообщается, что враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет перебрасывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвинково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

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На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры Украинских населенных пунктов.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожены семнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем", - сообщили в Генштабе.