Оперативная информация по состоянию на 6:00 24 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 24 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Так, начались шестидесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.
Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между территориями и оккупированным Крымом.
Сообщается, что враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.
На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.
На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет перебрасывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.
Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвинково, Курулька и Гусаровка.
На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.
На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.
На Южнобужском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры Украинских населенных пунктов.
"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожены семнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?__cft__[0]=AZWtWJ_wZltZLIe48h95dvZXGIHgC5Zp_6LkQ-5ts6n4x5SWf_PsZ83IfiO4gdsx15VFKFkZfejSmP1pnAV2UZiuhW2txBkHKnPKtFp_Lx2OWi6T76GP123TzeOBagihaX_jhbU_lJHbf7e9PcQuFzX7&__tn__=-UC%2CP-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301574162155669 tdSose8tu18007i0i56asnilm0 ·
Оперативна інформація станом на 06.00 24.04.2022 щодо російського вторгнення
Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун) https://www.youtube.com/watch?v=FRd79KhbjIo&fbclid=IwAR1bk6VdoAn12s35brv1HT_HdshlgcibYsTplhUMcB15dlGlKWzeWnZEnS8 https://www.youtube.com/watch?v=FRd79KhbjIo
Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.
Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області проводилось інженерне обладнання позицій.
На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ російської федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.
На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.
Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.
На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі" міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.
На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об'єкти цивільної інфраструктури Українських населених пунктів.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено сімнадцять повітряних цілей: дев'ять БПЛА, три літаки та п'ять крилатих ракет.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п'ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможи! Слава Україні!
Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил Джерело: . Чому саме розгрому , а не , скажімо - з метою спроб оточення ?