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Новости Война
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Мы обязательно победим, ведь за нами правда и с нами Бог, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой

великдень

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Пасхой, выразив уверенность в нашей победе.

Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир.

Впрочем, Залужный уверен в нашей победе.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолеет зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО

Автор: 

Пасха (378) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+39
Залужному-черговий респект...
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24.04.2022 08:22
+37
В нас немає іншого вибору. Лише ПЕРЕМОГА.
Це питання існування і майбутнього.
Нехай Господь оберігає наше військо, надає сили та витримку, стійкість та впевненість.
Хай Ангели Божі вбережуть кожного бійця.
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24.04.2022 08:27
+35
СЛАВА ЗСУ !
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24.04.2022 08:25
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"Він нагадує, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії." Это к Орде не относится.
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24.04.2022 08:20 Ответить
Залужному-черговий респект...
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24.04.2022 08:22 Ответить
Залужний - це вже історична постать для України!
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24.04.2022 08:56 Ответить
Україна не може не перемогти.

Інакше тоді порушаться всі закони Всесвіту. Цього не повинно статися.
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24.04.2022 08:22 Ответить
З святом Великодня українці
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24.04.2022 08:23 Ответить
Воистину Воскрес.
Слава нашим Воинам и Генштабу.
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24.04.2022 08:25 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
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24.04.2022 08:25 Ответить
В нас немає іншого вибору. Лише ПЕРЕМОГА.
Це питання існування і майбутнього.
Нехай Господь оберігає наше військо, надає сили та витримку, стійкість та впевненість.
Хай Ангели Божі вбережуть кожного бійця.
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24.04.2022 08:27 Ответить
Перемога бажана. Вона дає відчуття справедливості, емоційне піднесення, полегшує виживання, підвищує безпеку. Але не гарантує успішний розвиток і виграш у довгостроковій перспективі. Та Україна не може перемогти москву. В сенсі нанести їй непоправну військову поразку. Проте її може економічно перемогти колективний Захід. А Україні, на мою думку, потрібно уникнути військової поразки, і успішно зростати в довгостроковій перспективі. Перемогти через більш успішне суспільство. Через більшу інтегрованість в світову економіку. Через дистанціювання і незалежність від москви мовну, ментальну, культурну і економічну. Нажаль, на мій погляд, суспільство до цього ще не готове і шлях до перемоги довгий.
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24.04.2022 14:49 Ответить
Орда має бути знищена,тільки тоді настане спокій в світі...
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24.04.2022 08:28 Ответить
Головне, що з нами ЗСУ. Бог, то таке...
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24.04.2022 08:29 Ответить
Христос Воскрес!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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24.04.2022 08:31 Ответить
Слава Богу! Христос Воскрес! Перемоги світлих сил над диявольською ордою в ім'я Христа!
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24.04.2022 08:31 Ответить
Дякуємо Пане Залужний хай береже Вас Бог і наших Воїнів. Покрови Матінки бережуть од ворогів
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24.04.2022 08:34 Ответить
з нами Бог-Gott mit uns,было написано
на ножах СС.
Поосторожней,иначе снова: Хфошысты,едят детей,жителям вырезают органы.

Украина понад усэ.
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24.04.2022 08:36 Ответить
Ми кажемо:

З нами Бог і Україна.
Все нормально.
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24.04.2022 09:51 Ответить
"Gott mit uns" (З нами Бог) ніякого відношення до SS не має. Цей девіз було нанесено на солдатські пряжки вермахту, до того - рейхсверу, до того - вояків пруської армії. B SS використовувався інший девіз - "Meine Ehre heißt Treue!" (Моя честь - вірність!).
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24.04.2022 10:28 Ответить
Христос Воскрес! З Великоднем українці! Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 08:38 Ответить
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24.04.2022 08:39 Ответить
Великдень був 25 березня, коли сонце почало рости і день ставав довший за ніч. Так все святкували наші пращури. А цей песах до Великдня яким боком? Це чуже і жидівське,тось тому і вічно програємо і гинуть наші люди, і все втрачає наш народ! Песах то песах, а наш прадавній Великдень і яєчка і ковбаски і інші смаколики до песаха стосунку не мають...
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24.04.2022 08:40 Ответить
Ну все, тепер після публічного привітання, єрмак його точно звільнить!
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24.04.2022 08:41 Ответить
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24.04.2022 09:34 Ответить
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24.04.2022 08:46 Ответить
Картина супер! Тайна вечеря?
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24.04.2022 09:17 Ответить
Це 30-та.
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24.04.2022 09:53 Ответить
З нами Бог та ЗСУ!
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24.04.2022 09:03 Ответить
Слава ЗСУ
Слава Україні
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24.04.2022 10:30 Ответить
Бог не защитил Украину, а ЗСУ - да, так что с нами ЗСУ, это намного весомее.
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24.04.2022 10:48 Ответить
І яким чином вах сраний бог допоміг ЗСУ, є приклади?
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24.04.2022 11:00 Ответить
🇺🇦Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
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24.04.2022 11:18 Ответить
тримайтесь хлопці. і хай буде тобі, Залужний, завжди розум, досвід і інтуїція до правильних рішень.
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24.04.2022 11:33 Ответить
 
 