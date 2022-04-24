Мы обязательно победим, ведь за нами правда и с нами Бог, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Пасхой, выразив уверенность в нашей победе.

Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир.

Впрочем, Залужный уверен в нашей победе.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолеет зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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