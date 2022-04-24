Мы обязательно победим, ведь за нами правда и с нами Бог, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Пасхой, выразив уверенность в нашей победе.
Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что в историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир.
Впрочем, Залужный уверен в нашей победе.
"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолеет зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Топ комментарии
+39 Александр Чуднивец #474549
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+37 Ksenia VB
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+35 Petro Kravchenya
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Інакше тоді порушаться всі закони Всесвіту. Цього не повинно статися.
Слава нашим Воинам и Генштабу.
Це питання існування і майбутнього.
Нехай Господь оберігає наше військо, надає сили та витримку, стійкість та впевненість.
Хай Ангели Божі вбережуть кожного бійця.
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
на ножах СС.
Поосторожней,иначе снова: Хфошысты,едят детей,жителям вырезают органы.
Украина понад усэ.
З нами Бог і Україна.
Все нормально.
Слава Україні
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!
Христос воскресе...
... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...
Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...
Христос Воскресе...
волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова