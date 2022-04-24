С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 213 детей, 389 получили ранения, - Офис Генпрокурора

Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 24 апреля 2022 года 213 детей погибли и более 389 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Как известно, 23 апреля в результате обстрела страной-агрессором жилого квартала г. Одесса погибла мать с 3-месячным ребенком.

23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ г. Мариуполь.

Также сообщается, что 22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры с. Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень.

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Кроме того, 22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

23 апреля возле с. Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

"1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью", - говорится в сообщении.