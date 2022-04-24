Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.
"Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, заложенном тысячу лет назад, на поле священного сражения, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. Сегодня мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас никакая орда и никакая нечисть не уничтожит", – сказал президент, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина просит у Бога только одного – мира и процветания.
"Мы преодолеваем трудные времена. И в этот день большинство из нас не в светлой одежде – и я в частности. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне", - отметил президент.
Зеленский также отметил, что "в этот Великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит. (…) И Воскресение Христово, которое символизирует великую победу жизни над смертью. (…) Пусть победа жизни будет символом не только этого праздника. Пусть жизнь выигрывает битву у смерти каждый день".
"Великий праздник дает нам большую надежду и несгибаемую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!", - подытожил президент.
"С верой и уверенностью в это, я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!", – завершил свое поздравление президент Украины.
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Всіх з Великднем!
Чи пробачать йому ортодоксальні євреї 😁
Українці обрали його своїм президентом
Великдень в УКРАІНЕ - ВЕЛКА НІЧ в Словакіі ( католическая Пасха)
В главный христианский праздник в Словакии ( и практически по всей Европе) закрыты все магазины и весь бизнес. Сотрудники все разезжаются по своим домам и семьям . Исключение - Макдональдс - считается , что он для неверующих иностранцев
Також в youtube присутні тривожні коментарі:
- кто там?
- это мы, украинцы, пришли за политическим у@бищем!
- может за убежищем?
- нет, мы за вами!
Христос Воскрес!
невже марна надія?
Воістину воскрес!
- розум повинен подолати дупоголовість;
- порядність має подолати підлість.
Це те, що втрачено в 2019
Я поэтому говорю- зеленый зомбиленд стал намного хуже кремлевского зомбиленда. Те хоть свою страну защищают ( в их понимании), а наши, твари, хотя дерьма СВОЕЙ стране, по упоротости и тупости зеленодрочеры стали еще более мерзкими, чем русня.
Ще в тролячий нік вчепив.
"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - щоб все це збулося, головне щоб президент і ОП не включав "нейтральну передачу" .