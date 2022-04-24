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Новости Война
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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

"Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, заложенном тысячу лет назад, на поле священного сражения, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. Сегодня мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас никакая орда и никакая нечисть не уничтожит", – сказал президент, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина просит у Бога только одного – мира и процветания.

"Мы преодолеваем трудные времена. И в этот день большинство из нас не в светлой одежде – и я в частности. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что "в этот Великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит. (…) И Воскресение Христово, которое символизирует великую победу жизни над смертью. (…) Пусть победа жизни будет символом не только этого праздника. Пусть жизнь выигрывает битву у смерти каждый день".

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"Великий праздник дает нам большую надежду и несгибаемую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!", - подытожил президент.

"С верой и уверенностью в это, я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!", – завершил свое поздравление президент Украины.

Зеленский Владимир (20474) Пасха (378)


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Топ комментарии
+38
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24.04.2022 08:56
+24
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24.04.2022 08:59
+22
Христос Воскрес!
Всіх з Великднем!
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24.04.2022 08:57
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все вірно - Бог з нами !!!! Україна Назавжди - кацапо орда зникне !!!
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24.04.2022 08:56 Ответить
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24.04.2022 08:56 Ответить
файні кошики...!!!
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24.04.2022 09:23 Ответить
Христос Воскрес!
Всіх з Великднем!
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24.04.2022 08:57 Ответить
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24.04.2022 08:59 Ответить
Воістину! А де Єрмак?
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24.04.2022 08:59 Ответить
Карандаши точит он же завхоз!
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24.04.2022 09:05 Ответить
В рясі москало-попа, ховається за вівтарем
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24.04.2022 09:06 Ответить
напевно, пішов в синагогу....або до патрушева терміново вилетів...за інструкціями...
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24.04.2022 09:16 Ответить
Шифровку передає з радисткою Кет...
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24.04.2022 09:25 Ответить
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24.04.2022 09:36 Ответить
яйца перекрашивает
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24.04.2022 12:39 Ответить
у него пасха была неделю назад
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25.04.2022 06:06 Ответить
Зе став християнином ?
Чи пробачать йому ортодоксальні євреї 😁
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24.04.2022 09:00 Ответить
він манкурт для всіх релігій - ні те, ні се "какаяразница".

Українці обрали його своїм президентом
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24.04.2022 09:31 Ответить
він совок. їх релігія - килим на стіні, кришталь, палац, фігурне катання, хотьпоржом, вот ето вот всьо.
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24.04.2022 10:16 Ответить
73% от пришедших на участки
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24.04.2022 12:36 Ответить
только тупые украинцы могли выбрать это - многие уже за это поплатились жизнями ..
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25.04.2022 06:12 Ответить
Християнин він тільки на камеру,євреї пробачать.
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24.04.2022 10:11 Ответить
Нужно учиться у словаков . В Словакии считается , что словацкая земля - исконно христианская . Потому главный праздник - христианский .

Великдень в УКРАІНЕ - ВЕЛКА НІЧ в Словакіі ( католическая Пасха)

В главный христианский праздник в Словакии ( и практически по всей Европе) закрыты все магазины и весь бизнес. Сотрудники все разезжаются по своим домам и семьям . Исключение - Макдональдс - считается , что он для неверующих иностранцев
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24.04.2022 10:36 Ответить
"Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!"
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24.04.2022 09:01 Ответить
Як з бомажки читає. Молодець.
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24.04.2022 09:07 Ответить
Не з бамажки. Є така штука - телепромптер. Там йому усі розумні слова пишуть. А нерозумні - то вже він самостійно....
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24.04.2022 09:49 Ответить
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24.04.2022 23:00 Ответить
Так. Але після того як ви наведете порядок з логістикою допомоги з заходу. Юрій Швець в останьому випуску вважає, що ця проблема досі не вирішується: https://youtu.be/UClQ8phJnlc?t=19 https://youtu.be/UClQ8phJnlc?t=19

Також в youtube присутні тривожні коментарі:
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24.04.2022 09:09 Ответить
Швец кремлевская консерва - не нужно доверять ему полностью он занимается манипуляцией свою фсбшную ложь он сознательно разбавляет правдивыми фактами
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25.04.2022 06:15 Ответить
стук в бункер.
- кто там?
- это мы, украинцы, пришли за политическим у@бищем!
- может за убежищем?
- нет, мы за вами!

Христос Воскрес!
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24.04.2022 09:09 Ответить
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24.04.2022 09:15 Ответить
Вовік прийняв православ'я?
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24.04.2022 09:15 Ответить
Прийняв однозначно. Але не впевнений, що православ'я ).
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24.04.2022 09:24 Ответить
На цей раз вірно все сказав...
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24.04.2022 09:20 Ответить
Навіть не працюючий годинник двічі на добу показує правильний час
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24.04.2022 10:03 Ответить
того що це не він писав
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24.04.2022 10:18 Ответить
А Порошенко переможе на виборах Зеленського, незважаючи на підлу заборону мовлення трьох опозиційних патріотичних каналів...
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24.04.2022 09:29 Ответить
Ні. У нас є солдат- так він молиться на портрет Зеленського. Люди наші, загалом, від кацапів мало відрізняються. Грамотна піар- компанія зробила Зеленського Месією в очах більшості українців. Обожнюють як кацапи *****.
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24.04.2022 09:36 Ответить
військові, я думаю, не мають ілюзій щодо піськограя. а от глядачі г+г аж ссуться від щастя, це да.
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24.04.2022 10:19 Ответить
Так сталося, з 24 числа я сам військовий. І кажу те що бачу...
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24.04.2022 11:26 Ответить
пля... в мене ще теплиться надія що всі ці зелені гниди із соплів урода будуть засуджені.
невже марна надія?
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24.04.2022 12:29 Ответить
брехня или в армии тоже тупые служат ?
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25.04.2022 06:17 Ответить
Що за субота без Івана, який Великдень без Петра?
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24.04.2022 22:17 Ответить
Слава Іісусу Христу!
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24.04.2022 09:47 Ответить
А під асфальтом шукали?
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24.04.2022 10:01 Ответить
У нас нет ракет ни большой ни средней дальности. Все похерили ещё при кравчуке
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24.04.2022 10:08 Ответить
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
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24.04.2022 10:16 Ответить
******** тут він перший спеціаліст петлять чотирі рази не потрібно
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24.04.2022 10:27 Ответить
Обов'язково:
- розум повинен подолати дупоголовість;
- порядність має подолати підлість.
Це те, що втрачено в 2019
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24.04.2022 10:28 Ответить
Смотрите, падаль киздяшяя с неизвестно какой страны, себя и продажных зелебобиков считает настоящей Украиной. А значит я и мои побратимы, которые 4 года, а кто и намного больше, на востоке воевали и защищали страну, и ненавидят зеленого поца- мы- не настоящая Украина. А он, воняющий с дивана- себя и агента фсб гринпоца считает настоящей Украиной. С каких фронтов, подонок, пишешь? С колчаковских?

Я поэтому говорю- зеленый зомбиленд стал намного хуже кремлевского зомбиленда. Те хоть свою страну защищают ( в их понимании), а наши, твари, хотя дерьма СВОЕЙ стране, по упоротости и тупости зеленодрочеры стали еще более мерзкими, чем русня.
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24.04.2022 11:28 Ответить
Ти вважаєш патріотів, які не забувати про війну з 2014 і вимагали розбудовувати армію , несправжніми українцями???
Ще в тролячий нік вчепив.
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24.04.2022 11:53 Ответить
здохни, падло обісране...
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24.04.2022 12:30 Ответить
у теьбе в ніку помилки як ти так міг стільки зробити,виправ - СРАКОЛИЗ
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24.04.2022 19:16 Ответить
"Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - підсумував президент.

"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - щоб все це збулося, головне щоб президент і ОП не включав "нейтральну передачу" .
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24.04.2022 11:23 Ответить
Великдень в українців був тиждень тому. Щось я не пам'ятаю щоб Зеленський нас привітав. Хоча не дуже то й треба його вітання.
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24.04.2022 11:59 Ответить
І дуже важливо щоби правда перемогла брехню!
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24.04.2022 12:45 Ответить
Амінь
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24.04.2022 12:53 Ответить
Амінь!
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24.04.2022 12:54 Ответить
сердечно поздравляю всех УКРАИНЦЕВ с пасхой и желаю им скорейшего разгрома проклятых сатанистов рашистов,гори они в аду вечно!
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24.04.2022 14:17 Ответить
Благодарим всех израильтян, кто, как и мы, отстаивает свою ,Богом данную землю, свободу, независимость, кто останавливает терроризм, кто проявляет милосердие и человечность даже в суровых условиях войны, проявляя лучшие человеческие качества, делая добро и преображая мир к лучшему... Христос воскрес ! и мы воскресли в НЕМ!
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24.04.2022 15:09 Ответить
Правильные слова.
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25.04.2022 07:47 Ответить
 
 