Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

"Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, заложенном тысячу лет назад, на поле священного сражения, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. Сегодня мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас никакая орда и никакая нечисть не уничтожит", – сказал президент, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина просит у Бога только одного – мира и процветания.

"Мы преодолеваем трудные времена. И в этот день большинство из нас не в светлой одежде – и я в частности. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что "в этот Великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит. (…) И Воскресение Христово, которое символизирует великую победу жизни над смертью. (…) Пусть победа жизни будет символом не только этого праздника. Пусть жизнь выигрывает битву у смерти каждый день".

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"Великий праздник дает нам большую надежду и несгибаемую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!", - подытожил президент.

"С верой и уверенностью в это, я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!", – завершил свое поздравление президент Украины.