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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 21,8 тыс. человек, 179 самолетов, 154 вертолета, 873 танка и 2 238 бронированных машин

втрати

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 апреля потери личного состава противника составляют около 21,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21800 человек ликвидировано,

танков - 873 ед,

боевых бронированных машин - 2238 ед,

артиллерийских систем - 408 ед,

РСЗО - 147 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 179 ед,

вертолетов - 154 ед,

автомобильной техники - 1557 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.

Специальная техника – 28.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной, - Генштаб ВСУ

Общие потери РФ с начала войны - около 21,8 тыс. человек, 179 самолетов, 154 вертолета, 873 танка и 2 238 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) техника (1737) потери (4398)


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Топ комментарии
+14
Мы точно знаем где будет ***** 9го мая. Было бы не плохо не знаю каким образом завезти в маскву хотя бы один свичблейд. и когда это чмо будет чотата там расказывать, влупить по ***** шоб аж кишки розлетелись на зрителей
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24.04.2022 09:18
+7
Я за. Только им на расие пофігу кто сцарь и сколько их ***** 2...3...4. Повна і всебічна стерилізація Московії.
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24.04.2022 09:29
+6
Це країна така огидна. Хоч души, хоч стіляй, все одно народить нове *****, тільки нищити їх, падлюк
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24.04.2022 09:33
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Мы точно знаем где будет ***** 9го мая. Было бы не плохо не знаю каким образом завезти в маскву хотя бы один свичблейд. и когда это чмо будет чотата там расказывать, влупить по ***** шоб аж кишки розлетелись на зрителей
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24.04.2022 09:18 Ответить
Я за. Только им на расие пофігу кто сцарь и сколько их ***** 2...3...4. Повна і всебічна стерилізація Московії.
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24.04.2022 09:29 Ответить
Невірна ідея. ***** потрібно судити як військового злочинця. От був у них уже царьок - кривавий покидьок який розважався розстрілюючи ворон, собак і демонстрантів. А після того як його з родиною розстріляли жидобільшовики без суду та слідства то їх наступники проголосили його "святим", а іконам Миколи чудотворця в РПЦ стали надавати рис цього "святого" Ніколашки...
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24.04.2022 09:39 Ответить
Це нічого не дасть, за годину коронують собі ***** - 2
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24.04.2022 22:10 Ответить
Мало, нужно не менее 50 тыс. дохлых кацапав, чтоб у вояк в паРашке появилось "сильное желание" удушить бункерную Крысу!
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24.04.2022 09:27 Ответить
Це країна така огидна. Хоч души, хоч стіляй, все одно народить нове *****, тільки нищити їх, падлюк
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24.04.2022 09:33 Ответить
Та ні... Це довго, марудно і потрібно окупувати всю територію. І хто ж має винищити та утилізувати 100 мільйонів засранців? Я точно цим займатися не буду. Ви хочете щоб цим зайнявся Ваш чоловік і витратив на це решту свого життя? Може Ви дітей для вбивства цих тварин народили і їх пошлете? На фіг. Тільки ізоляція. Соціальна смерть..
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24.04.2022 09:46 Ответить
увы, нет, их не остановит ни 100 тысч ни 200..., они готовы умирать за своего фюрера и возможность пограбить здесь в Украине миллионами, это рабское тупое мясо, а их самки просто получат выплаты, есть еще группа человекообразных на подтанцовке, которая льет в уши этому быдлу всякую ересь и забирает у них способность мыслить, поэтому очень нескоро, а если объявит мобилизацию, тогда их только дихлофосом травить...
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24.04.2022 09:42 Ответить
Мобилизацию объявить они-то могут в любой момент. Не объявляют, потому что это один из основных столпов так называемого "социального договора" в рашке: ты воруешь вообще все что хочешь, но нас гарантированно не трогаешь. Именно потому они с таким упорством проводят мобилизацию в ордло и всячески скрывают мобилизацию в самой рашке. Не от нас скрывают, а от своего скота. Ибо нарушение этой "скрепы" - это гарантированно бунты в самой рашке.
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24.04.2022 10:09 Ответить
Ну покуда они 45 тыс. пакетов под свой бимусор закупили. Мож на большее не рассчитывают. Хотя конечно хз. Этих орков хиба поймешь. Нелюди. Там ничто человеческое не работает. Ни понятия, ни отношения.
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24.04.2022 12:14 Ответить
Нічого, далі ще буде
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24.04.2022 09:29 Ответить
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704

Список врагов Украины и человечества.

Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
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24.04.2022 09:51 Ответить
Думаю эти люди не враги, а просто глупцы
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24.04.2022 10:05 Ответить
Ага , підораси
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24.04.2022 11:05 Ответить
Все переживают что кацапню не остановят большие потери. Да похер, главное, нас не останавливают большие потери кацапни. Чам больше сейчас тут их ляжет, тем дольше они собирать следующее войско будут. Ну или больше вариантов что у них начнется гражданская война, потому как не будет реальной возможности подавить бунты. Ну может ЯО по Воронежу.
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24.04.2022 10:11 Ответить
чем больше у них потери тем меньше возможностей наступать и обороняться и тем легче их ******* дальше
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24.04.2022 14:41 Ответить
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24.04.2022 14:11 Ответить
 
 