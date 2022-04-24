Общие потери РФ с начала войны - около 21,8 тыс. человек, 179 самолетов, 154 вертолета, 873 танка и 2 238 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 апреля потери личного состава противника составляют около 21,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21800 человек ликвидировано,

танков - 873 ед,

боевых бронированных машин - 2238 ед,

артиллерийских систем - 408 ед,

РСЗО - 147 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 179 ед,

вертолетов - 154 ед,

автомобильной техники - 1557 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.

Специальная техника – 28.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.