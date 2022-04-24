В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Кирсанов - корректировщик огня вражеских "Градов" по микрорайону Восточный в 2015 году, - Андрющенко
В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Валерий Кирсанов, корректировавший российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году
Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мраZота, что в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - отметил он.
Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 года суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.
21 июня 2019 Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.
Момент обстрела "Градами" Мариуполя. ВИДЕО РЕГИСТРАТОРА.
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москальська гундяєвська кегебістська церква - це не церква Бога, а людиноненависницька церква вбивць, гвалтівників і мародерів
60 Дней как говорит Мариуполь пал,идут зачистки.
АЗОВ-Украина понад усэ.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!
Христос воскресе...
... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...
Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...
Христос Воскресе...
волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова