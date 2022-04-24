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Новости Война
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В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Кирсанов - корректировщик огня вражеских "Градов" по микрорайону Восточный в 2015 году, - Андрющенко

суд,мариуполь,кирсанов

В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Валерий Кирсанов, корректировавший российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мраZота, что в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - отметил он.

Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 года суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ весь вчерашний день поливали снарядами территорию "Азовстали", - МВД

21 июня 2019 Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

Момент обстрела "Градами" Мариуполя. ВИДЕО РЕГИСТРАТОРА.

Мариуполь (5717) обстрел (27327) Кирсанов Валерий (5) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+33
Во справжній рашагерой.. Викликав вогонь на себе)) Всі б так поступали..
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24.04.2022 10:07
+27
Мразота отримала те, на що заслуговувала...
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24.04.2022 10:06
+27
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24.04.2022 10:12
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Мразота отримала те, на що заслуговувала...
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24.04.2022 10:06 Ответить
прінял агонь на сєбя
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24.04.2022 12:38 Ответить
Так, матінка Кармушка наздожене кожну тварину ще у цьому втіленні
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24.04.2022 12:57 Ответить
Награда нашла героя!
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24.04.2022 10:06 Ответить
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24.04.2022 10:07 Ответить
Во справжній рашагерой.. Викликав вогонь на себе)) Всі б так поступали..
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24.04.2022 10:07 Ответить
яка сумна новина ))
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24.04.2022 10:08 Ответить
Рвемо другу гармошку.
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24.04.2022 10:27 Ответить
Ниче-ниче, Савченко опять отмажет. Наверное
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24.04.2022 10:09 Ответить
Нагорода знайшла "героя". Тільки в нас задника і колаборанта випустили,а кацапи "зачистили". Якась маячня.
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24.04.2022 10:11 Ответить
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24.04.2022 10:12 Ответить
А где вы видели церкви в хрюсии? Это же сатанинские капища. Там хло и его кодля ощущают себя как дома в аду.
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24.04.2022 11:19 Ответить
Религия о спасении души а не тела. Это разные понятия. Убить можно только тело.
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24.04.2022 12:02 Ответить
Бог існує не тільки в церкві, Бог всюди, можна молитися і в лісу і на березі моря, церква це тому люди соціальні істоти, без неї кожен буде сам собі священник, а оскільки в кожній людській організації присутній людський фактор...та без церкви нікуди, зруйнуєте свою релігію, будете змушені до чужої,так само як дежава. Влада повна корупціонерів і зрадників, пристосуванців і підлабузників, чи означає це що треба державу демонтувати? на радість кацапам? Ні, це значить що треба розвиватися постійно і вимогати розвитку і від своїх керівних органів, щоб не розслабляли булкі. Але в росії не церква, там секта, то ж і Бога там не зустріти.
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24.04.2022 12:33 Ответить
путлєр зайшов в сатанинську церкву і вийшов з неї - тому що він сам слуга сатани, а не Бога.
москальська гундяєвська кегебістська церква - це не церква Бога, а людиноненависницька церква вбивць, гвалтівників і мародерів
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24.04.2022 12:40 Ответить
Тут как вариант, ПЦ МП к Богу отношения не имеет....
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24.04.2022 14:20 Ответить
"Вызываю огонь на себя!"
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24.04.2022 10:15 Ответить
За что боролись, ...
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24.04.2022 10:17 Ответить
Кстати, как красиво в то время на***бали украинцев пропихнув етот кремлевский законопроект якобы от Сравченко, из-за которого десятки тысяч преступников избежали наказания и вышли на свободу и начали кошмарить Украину.
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24.04.2022 10:19 Ответить
Закон был правильным, правохранители красиво на**бали тебя, прикрыв свою несостоятельность законом Савченко.
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24.04.2022 10:37 Ответить
Собаке - собачья смерть !
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24.04.2022 10:24 Ответить
Не ображайте собак! Куди цій кацапській гниді до собак!
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24.04.2022 12:49 Ответить
А де та льотчиця...савченко?
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24.04.2022 10:29 Ответить
Пыталась что-то гавкать и критиковать действия ЗСУ и командования. Получила от кого-то из военных ответ с просьбой завалить **.ло После этого больше не отсвечивала.
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24.04.2022 10:39 Ответить
Під таку сраку спеціальний літак побудувати треба.
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24.04.2022 10:44 Ответить
Вона гвинтокрильщиця 😏. 🚁🚁🚁🐔
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24.04.2022 11:32 Ответить
Вже пора і для Гаді суху гілляку відшукати, бо зачекалася.
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24.04.2022 11:39 Ответить
Дай Боже щоб кожного вбивцю дістала така винагорода. Катюзі по заслузі.
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24.04.2022 10:34 Ответить
Шо за обстрелы,если кацапосрань уже
60 Дней как говорит Мариуполь пал,идут зачистки.
АЗОВ-Украина понад усэ.
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24.04.2022 10:36 Ответить
Карма...
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24.04.2022 10:41 Ответить
Ирония судьбы ёпта
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24.04.2022 10:41 Ответить
Фсбшная Савченко в свое время протащила свой проект по которому всех колоборантов вытаскивали...
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24.04.2022 10:45 Ответить
Портновський кримінальний кодекс в дії ... Не на часі переглядати...
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24.04.2022 13:01 Ответить
Корегировал варела корегировал да не выкогировал пэтух.
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24.04.2022 10:45 Ответить
якщо наша влада неспроможна покарати злочинця, то доводиться чекати поки це зробить ворог. Такими темпами ми не переможемо
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24.04.2022 10:45 Ответить
Автогол)))
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24.04.2022 10:51 Ответить
після війни потрібно розібратися з судами,інакше ці осліни і дальше будуть тримати цей нарот по вуха в лайні.
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24.04.2022 11:20 Ответить
🇺🇦 Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
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24.04.2022 11:20 Ответить
Чому воскресе? Так говорять тупорилі кайсапи, мавпуючи бездумно незрозумілу їм культуру. Православні ствердно говорять - Христос Воскрес!
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24.04.2022 11:34 Ответить
ЦЕ ВЖЕ ТРЕТІЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ДАРВІНА
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24.04.2022 12:30 Ответить
"награда" нашла "героя")))
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24.04.2022 14:16 Ответить
 
 