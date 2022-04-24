В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Кирсанов - корректировщик огня вражеских "Градов" по микрорайону Восточный в 2015 году, - Андрющенко

В Мариуполе в результате российских обстрелов убит Валерий Кирсанов, корректировавший российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мраZота, что в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - отметил он.

Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 года суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

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21 июня 2019 Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

Момент обстрела "Градами" Мариуполя. ВИДЕО РЕГИСТРАТОРА.