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Пасхальная ночь прошла спокойно, Киев возвращается к установленному ранее комендантскому часу - с 22:00 до 05:00, - КГГА

великдень

После пасхальной ночи Киев возвращает комендантский час с 22:00 до 05:00. Ночь в столице прошла спокойно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов – в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.

Также читайте: Мы обязательно победим, ведь за нами правда и с нами Бог, - Залужный поздравил украинцев с Пасхой

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25572) Пасха (378) Поворозник Николай (122)


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24.04.2022 10:16 Ответить
У попів сьогодні жнива.
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24.04.2022 10:20 Ответить
гундяевским попам из сатаната РПЦ сейчас "базарный день Святая вода из Почаевской лавры - 30 грн. за 1 л, с Киево-Печерской - 16 грн. за 0,5
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24.04.2022 10:27 Ответить
Цікаво - цю мацковську святу воду хтось перевіряв на сальмонелез та інші бактерії і кішечні палички ?
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24.04.2022 10:39 Ответить
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24.04.2022 10:28 Ответить
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24.04.2022 10:50 Ответить
Ми сьогодні о 22:20 повертаємось поїздом в Київ. Це вже комендантська година. Ось і думаємо, що легше - чекати на вокзалі до 05:00 або йти пішки, показуючи патрулям свої квитки.
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24.04.2022 11:28 Ответить
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24.04.2022 11:32 Ответить
 
 