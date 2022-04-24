Пасхальная ночь прошла спокойно, Киев возвращается к установленному ранее комендантскому часу - с 22:00 до 05:00, - КГГА
После пасхальной ночи Киев возвращает комендантский час с 22:00 до 05:00. Ночь в столице прошла спокойно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
"Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он добавил, что запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов – в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.
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