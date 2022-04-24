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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

В результате российских ударов есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушены по меньшей мере 23 гражданских объекта – жилые дома, сельскохозяйственное предприятие, коммунальная инфраструктура. Полиция открыла уголовные производства

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05

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В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донбасса - Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Большая Новоселка, Александровка, Ямполь, Заречное, Новоселовка-3, Тоненьке, Первомайское, Ильинка, Дмитроклиное. Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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армия РФ (19350) обстрел (27327) Нацполиция (16490) Донецкая область (9734)


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Співали, что 8лет бамбили,а тепер відчувайте різницю...жритє
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24.04.2022 11:13 Ответить
"Співали" одни, а "тепер жрать" другие
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24.04.2022 14:26 Ответить
 
 