"Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой!" - посол Симмонс поздравила украинцев с Пасхой

Посол Великобритании Мелинда Симмонс выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и стойкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой! Великая Британия с вами! Слава Украине!" – написала она.

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