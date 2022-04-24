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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой!" - посол Симмонс поздравила украинцев с Пасхой

сіммонс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и стойкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой! Великая Британия с вами! Слава Украине!" – написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО

Автор: 

Пасха (378) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+11
Шана Великобританії, що не забувають підтримати! Слава Британії!
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24.04.2022 10:26
+11
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24.04.2022 10:27
+10
Присилайте нам ще "благодатного вогня"!
155-мм, з керованими ************...
Побільше!
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24.04.2022 10:29
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Шана Великобританії, що не забувають підтримати! Слава Британії!
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24.04.2022 10:26 Ответить
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24.04.2022 10:27 Ответить
Спасибо за Ваши слова.
Первая адекватная и приятная новость со вчерашнего вечера,наш зегарант такое несет в позледнее время,что в здравой голове никак не вкладуется
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24.04.2022 10:28 Ответить
Присилайте нам ще "благодатного вогня"!
155-мм, з керованими ************...
Побільше!
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24.04.2022 10:29 Ответить
А хіба Україна гинула, щоб воскресати?! Може ми відновимося, а не воскреснемо ?
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24.04.2022 10:31 Ответить
у нас багато зруйнованого. не чыпляйся до слыв. не будь занудою
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24.04.2022 14:11 Ответить
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24.04.2022 10:31 Ответить
Слава Іісусу Христу!
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24.04.2022 10:40 Ответить
«Слава на віки!»
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24.04.2022 10:52 Ответить
Народе Великої Британії- низький уклін вам
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24.04.2022 12:55 Ответить
 
 