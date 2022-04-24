"Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой!" - посол Симмонс поздравила украинцев с Пасхой
Посол Великобритании Мелинда Симмонс выразила убеждение, что Украина воскреснет снова более сильной, яркой и стойкой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
"Сегодня, в Пасхальное воскресенье, я думаю обо всех украинцах, пострадавших от варварской войны России, и о тех, кто борется за право Украины жить в мире. Я не сомневаюсь, что Украина воскреснет снова, более сильной, более яркой, более стойкой! Великая Британия с вами! Слава Украине!" – написала она.
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Первая адекватная и приятная новость со вчерашнего вечера,наш зегарант такое несет в позледнее время,что в здравой голове никак не вкладуется
155-мм, з керованими ************...
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