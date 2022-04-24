"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", — в Минцифры продолжают доносить правду родственникам оккупантов

Команда Министерства цифровой трансформации продолжает работу по распознаванию лиц убитых захватчиков и поиску их профилей в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", — ответила сестра российского оккупанта.

"В этой фразе вся сущность и весь когнитивный диссонанс "русского мира". Наша команда продолжает работу по распознаванию лиц убитых захватчиков и поиску их профилей в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта. Затем с помощью социальной инженерии мы находим родных или друзей и сообщаем им правду. Диалоги получаются разные, а некоторые выдают настоящие "крылатые выражения", – пишет Михаил Федоров.

В Минцифре обещают найти "каждого родственника или друга этих убийц и мародеров и донесем до них правду о том, какой на самом деле их "русский мир" и сколько боли они причинили нашей стране".

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