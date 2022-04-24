"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", — в Минцифры продолжают доносить правду родственникам оккупантов
Команда Министерства цифровой трансформации продолжает работу по распознаванию лиц убитых захватчиков и поиску их профилей в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", — ответила сестра российского оккупанта.
"В этой фразе вся сущность и весь когнитивный диссонанс "русского мира". Наша команда продолжает работу по распознаванию лиц убитых захватчиков и поиску их профилей в социальных сетях с использованием искусственного интеллекта. Затем с помощью социальной инженерии мы находим родных или друзей и сообщаем им правду. Диалоги получаются разные, а некоторые выдают настоящие "крылатые выражения", – пишет Михаил Федоров.
В Минцифре обещают найти "каждого родственника или друга этих убийц и мародеров и донесем до них правду о том, какой на самом деле их "русский мир" и сколько боли они причинили нашей стране".
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Штучний інтелек який розпізнає їх морди розумніший в рази ніж обітатєли болот.
"...он проста падпісал кантракт..."
Помогать что - стать военными?
"Поехал помогать мирным" понять, что "русский мир" хуже чумы и проказы вместе взятых?
Спасибо, помог...
Да, и примите мои искренние "И х@й с ним!"...
Значит Америка может с оружием
помогать москвичам?
Так и будут валяться по Украине /воронам есть работа и пища /
Все награбленное вернётся к вам сторицей
Также отольютя слезами и ещё большим горем
За убитых ,покалеченных жителей Украины
За разрушенные города посёлки
ВаМ никогда не смыть кровь с ваших рук
Слава Украине
Хватит уже врать самим себе. Бог он все видит. Бог в том, что нельзя себя самого обмануть. Попробуйте это сделать. Получится тоже самое, что он поехал помогать. Врешь богу - получишь цинк. А такой молодой. Жить и жить. Поверил карлику вонючему. Он уже гниет и воняет, и тащит за собой в могилу молодые цветущие жизни. И ни одного, ни двоих - сотни тысяч. Вы что безмозглые?
Вам же уже говорили: зачем вам это? Зачем вам Абхазия, Осетия, Чечня? Теперь еще в Украину вляпались. Зачем вам это?! Взгляните на карту. Какие просторы... И все в говне. Дайте раду своей земле. Не в состоянии - отдайте тем, кто облагородит, досмотрит, кто может вместо грязи, дерьма, разрухи насадить леса, сады, кто привнесет в этот мир радость и счастье. Для этого надо просто быть не кацапами. У вас руки и мозги заточены только на разруху, на смард и гниение. Просто сами уйдите из этой жизни или мы вас сметем, как взбесившуюся тварь.