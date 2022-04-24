Ситуация в регионах: Самые горячие населенные пункты - Горское, Золотое и Лисичанск, обстрелы Николаева, авиаудары по Авдеевке - отчеты ОВА
В ночь на 24 апреля российские войска продолжали обстреливать Харьков и Николаев с областями, продолжались бои в Донецкой области, обстрелы в Луганской и Херсонской областях.
Об этом свидетельствуют данные глав областей по состоянию на 8 утра 24 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумской и Черниговской.
Однако в нескольких областях даже в Пасхальную ночь были слышны взрывы, продолжались вражеские обстрелы.
На Днепропетровщине – три "прилета" в Павлоградском районе по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию. Последствия и детали выясняются. Есть информация об одном погибшем.
Харьков: ночью были обстрелы, в Слободском и Киевском районах трое пострадавших.
По Харьковской области в течение суток продолжались обстрелы оккупантов в Чугуевском и Дергачевском районах.
Луганщина: обстрелы. Самые горячие населенные пункты – Горское, Золотое и Лисичанск. Восемь погибших, двое раненых, разрушены не менее семи домов и отделение полиции.
Донетчина: полиция сообщает, что за пасхальную ночь по области без нарушений комендантского часа.
Активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Авдеевка – авиаудары, кассетные снаряды. Марьинка, Новомихайловка – бои.
Мариуполь: ждут зеленого коридора.
Херсонщина: ситуация напряженная. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей.
Херсонщина – на грани гуманитарной катастрофы.
Николаевская область: обстрелы города и населённых пунктов области. Предварительно без пострадавших.
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