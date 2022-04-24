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Новости Война
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Красный крест призывает немедленно предоставить доступ в Мариуполь для эвакуации гражданских лиц и раненых

маріуполь

Международный комитет Красного креста (МККК) призывает к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых.

Об этом говорится в заявлении МККК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", – отмечается в документе.

Согласно ему, с конца февраля МККК неустанно работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. Красный крест неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда беспристрастной гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права.

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"Каждый прошедший день, каждый прошедший час имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся", – подчеркивается в заявлении.

МККК указывает, что на местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности.

Автор: 

Мариуполь (5717) эвакуация (2078) Красный Крест (441) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+7
Не, они не отработали план по депортации в ростов. Теперь намерены депортировать тех, кто прячется в Азовстали.
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24.04.2022 11:00
+6
Вже забули як возили гуманітарку для сепарні?
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24.04.2022 11:04
+5
З тексту не зрозуміло, кого закликає Червоний хрест.
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24.04.2022 11:07
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Прокинулись чи для "галочки"?
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24.04.2022 10:55 Ответить
Не, они не отработали план по депортации в ростов. Теперь намерены депортировать тех, кто прячется в Азовстали.
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24.04.2022 11:00 Ответить
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24.04.2022 10:55 Ответить
МККК хочет депортировать в ростов оставшихся гражданских на Азовстали?
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24.04.2022 10:59 Ответить
Кого закликає міжнародний комітет Червоного хреста до співпраці...?!
вбивць, терористів, НЕлюдів, путністів-рашистів....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 10:59 Ответить
З тексту не зрозуміло, кого закликає Червоний хрест.
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24.04.2022 11:07 Ответить
Комитет красного креста хочет под красивым предлогом помочь людоеду депортировать людей в сибирь. Про отделение в ростове, открытым перед войной, не забываем.
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24.04.2022 11:09 Ответить
Вже забули як возили гуманітарку для сепарні?
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24.04.2022 11:04 Ответить
Закликают они за деньги Ху.ла легализовать их как пособники Ху.ла.
Пусть засунуть себе той призыв у дупло.
Иди и помогай,а не призывай.
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24.04.2022 11:17 Ответить
Красный крест,как и ООН бесполезные организации,которые умеют пилить только деньги
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24.04.2022 11:17 Ответить
МККК хуже чем ООН.
ООН просто бесполезные, а МККК прямо сотрудничает с русней.
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24.04.2022 11:47 Ответить
Кто-то из комментаторов хоть копейку куда-то перечислил?
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24.04.2022 11:25 Ответить
Надеюсь, вы в МККК не перечисляли денег.
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24.04.2022 11:47 Ответить
Преречисляю каждый месяц "Врачам без Границ". Если бы перечисля в МККК - они сразу бы пошли вслед за крейсером маZкVa.
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24.04.2022 12:51 Ответить
Они раненых АЗОВцев на Срацею выведут,шоб их там пытали и по телику показывали
Типа спасли,за это еще и денюжка
от Ху.ла перепадёт
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24.04.2022 12:43 Ответить
 
 