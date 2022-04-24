Красный крест призывает немедленно предоставить доступ в Мариуполь для эвакуации гражданских лиц и раненых
Международный комитет Красного креста (МККК) призывает к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых.
Об этом говорится в заявлении МККК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", – отмечается в документе.
Согласно ему, с конца февраля МККК неустанно работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. Красный крест неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда беспристрастной гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права.
"Каждый прошедший день, каждый прошедший час имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся", – подчеркивается в заявлении.
МККК указывает, что на местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности.
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вбивць, терористів, НЕлюдів, путністів-рашистів....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Пусть засунуть себе той призыв у дупло.
Иди и помогай,а не призывай.
ООН просто бесполезные, а МККК прямо сотрудничает с русней.
Типа спасли,за это еще и денюжка
от Ху.ла перепадёт