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Новости Агрессия России против Украины Война
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Болгария пока отказалась оказывать военную помощь Украине из-за споров в парламенте, - Bloomberg

болгария

В парламенте Болгарии идут споры по поставкам Украине вооружения. Страна пока отказалась оказывать военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Государство ограничивало свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.

В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена ​​в Украину.

В то же время, правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".

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Болгария (656) оружие (10221) помощь (7819)


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Топ комментарии
+52
Е европке орали что в Украине коррупция, да у вас ***** страны **** куплены рассеей, с потрохами, германия австрия венгрия, куплены от верхушки до парламента)) петушня
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24.04.2022 10:58
+21
скажите вы вышли замуж за немца и внушили себе что вы немка, или у вас предки были немцами и вы подучили язык и сбежали в германию и так же возомнили себя немкой? Вы так вечно рвете опу за Германию которая прогнила с ног до головы. Вы знаете что если бы Германия не была в НАТО ее можно было завоевать как Францию во второй мировой судя по ее шагам в политике и никчемной армии в которой уже успела закончиться помощь, которую по сути еще и не давали. Думаю вас даже страны Балтии завоевали бы. Но пока вы завоёваны деревянным российским рублем, который вошел в вас так глубоко что без свадьбы не обойтись.
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24.04.2022 11:13
+20
Болгари майже, як серби. Вони дуже ******* кацапів. Був там
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24.04.2022 11:06
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Е европке орали что в Украине коррупция, да у вас ***** страны **** куплены рассеей, с потрохами, германия австрия венгрия, куплены от верхушки до парламента)) петушня
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24.04.2022 10:58 Ответить
підараси
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24.04.2022 11:00 Ответить
Ви про що? Про черги українців на кордоні з елітними машинами чи Суркісом з охороною і чоловіками призовного віку, чи може про завод зруйнований після 1+1. Та ні ви про суди,які на сьогодні роблять що хотять.Які закони приймає Україна під час війни,чи може про очі ботокса нагадати.
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24.04.2022 11:04 Ответить
Одне іншому не заважає
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24.04.2022 11:08 Ответить
скажите вы вышли замуж за немца и внушили себе что вы немка, или у вас предки были немцами и вы подучили язык и сбежали в германию и так же возомнили себя немкой? Вы так вечно рвете опу за Германию которая прогнила с ног до головы. Вы знаете что если бы Германия не была в НАТО ее можно было завоевать как Францию во второй мировой судя по ее шагам в политике и никчемной армии в которой уже успела закончиться помощь, которую по сути еще и не давали. Думаю вас даже страны Балтии завоевали бы. Но пока вы завоёваны деревянным российским рублем, который вошел в вас так глубоко что без свадьбы не обойтись.
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24.04.2022 11:13 Ответить
В Германии до сих пор не пережили последствия немецкого "ордло" - ГДР. И долго ещё не переживут, увы.
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24.04.2022 11:26 Ответить
ми так само можемо не пережити, о ті всі кримчане, що бігали на референдум, по деокупації тільки прикинуться що щасливі, а потім будуть знову гадити і діти так виховувати, вважаю що інститут негромадянства для таких от негромадян які через свої фантазії і хотілки підставили цілу країну під бій, зрозуміло ж що без Криму днр лнр на фіг рашці не впали, так от паспорт негромадянина для них саме меньше покарання, а так по доброму вислати їх до їх укоханої рашки і щоб не поверталися, в тій же Німеччині депортувати можуть і за меньше, а вони ж тепер всі громадяни не України а росії ось на росію і відправити.
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24.04.2022 12:24 Ответить
Вы про шо? Статью прочтите, а не свои фантазии глупые выдумуйте.
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24.04.2022 11:16 Ответить
В Німеччині судді також буває виносять явно неправдиві рішення. Це ніде не робиться за просто так. Значить і там є корупція. А про інші країни взагалі. Наркоту продають просто на вулицях. Грабують просто серед білого дня. Корупція властива всім людям. І немає чого казати, що в Україні нібито її найбільше. Це кацапський наратив. А щодо "елітних машин", то особисто в черзі вчора бачив тільки хлам. Люди не дуже розумні купляють його за безцінь. Поїздять рік два і на запчастини він піде. Але то їх вибір. Може серед них і є одиниці якихось "елітних машин" але законів вони не порушують. Все це наслідок того, що Україну довели до бідності, в тому числі німецькі шередери. А зараз через знелюднення її взагалі знищують, землю звільняють.
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24.04.2022 11:23 Ответить
Саме Германія виростила режим Путіна і саме за німецькі гроші Путін веде цю війну. Якщо по деяким країнам ще щось можна зрозуміти, то німці мають заткнути пельку і провалитися від сорому. ********, інших слов про німців в мене немає.
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24.04.2022 11:29 Ответить
Болгари майже, як серби. Вони дуже ******* кацапів. Був там
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24.04.2022 11:06 Ответить
Болгарам до сербів, як до неба рачки: серби при всьому - воїни. І не продажні сикуни.
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24.04.2022 17:23 Ответить
Так в любом случае скоро почти все так будут делать.У нас помощь не доходит.Ми облажались на весь мир.
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24.04.2022 11:15 Ответить
Ви - точно облажались, зі своєю "другою" в світі анало говнєтною армією.
Як там твій босс пригожин, ще не на пляшці? Ну це ненадовго
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24.04.2022 11:34 Ответить
Свинособак типу тебе, це взагалі не стосується
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24.04.2022 14:23 Ответить
То ще один курятник ватних ********** блжд 😡
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24.04.2022 10:59 Ответить
Сподіваюсь така ж відповідь влаштує болгар, коли Болгарії знадобиться допомога?
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24.04.2022 10:59 Ответить
Болгарские колоборанты спят и видят как приходит рузкий мир, им ещё припомнят это на следующих выборах. Война это лакмус показывающая кто есть кто.
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24.04.2022 11:00 Ответить
Ну що налітайте рівняти з німцями. Німці хоть туго та дають, Зеленський на весь світ про Молдову і її майбутнє віщає,Молдова зреагувала? Не потрібно ніяку країну за їх позицію клясти. Ваша позиція була дороги.пиль да туман з оп. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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24.04.2022 11:00 Ответить
Зеленосракість опи не виправдовує підарасів з болгарії та німеччини, наслідок один і той же - гинуть ні в чому невинні українці
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24.04.2022 11:10 Ответить
Дороги будувати треба, бо це майбутнє країни. А не конфетами труїти. Задрали вже ці порохоботи. У них віра в куміра не менша, ніж у к@цапів до свого вождя. Що дають німці, ми ще дослідимо. Обіцянка щось дати через 2-3 роки - це не женитися. Навіть вчора прикрилися Швейцарією, щоб нічого не дати. Про Молдову. Коли мразі з московитського генштаба погрожували Молдові, твого порохобтського комента не було. Чому? Звичайно, шпинати наказують тільки Зеленського, Конашенков - то інша справа! Щоби боротися і перемагати, щоби Україна була понад усе - треба бути в Україні, жити нею, працювати для неї, не звиздіти по закордонам.
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24.04.2022 11:25 Ответить
Які дороги!???? Ти хворий??? Зараз українські воїни кровью зпливають, бо замість *********** і систем озброєння їм везуть асфальт!!!
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24.04.2022 11:37 Ответить
мирославка щось я слів порох крім в твоєму коментарі не знайшов більше. Так що ти стулив би пельку. Подивись 3 інтервью головного конструктора КБ ЛУЧ де він говорив що за останні 2,5 роки ні одного звамовлення від держави підприємство виживало тільки на замовілення віж іноземців. Дороги будувати треба то є так. Але не даремно в кримінальному кодексі першою йде група злочинів проти держави. Тільки сильна держава яка може захистити себе може захистити і права людей. Треба ще турбуватись про захист тих доріг. Одні дороги без захисту як показує практика нічого не варті. Щоб боротись і перемагати треба бути державником а не популістом та крадієм. Аналіз контрактів на дороги за останні 7 років вам не мішало б подивитись та порахувати трошки. Шпинати не треба нікого критикувати в даний час треба дуже обережно але і на відверту брехню та нахабство не можна не реагувати...
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24.04.2022 11:43 Ответить
і ця прикацаплена країна в НАТО?
аліошу під ґорою ніяк забути не можуть.
хз шо коїться на цьому світі...
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24.04.2022 11:01 Ответить
Залишиться з совковим лайном старим.

А Словенія і Польща погодились- отримають на заміну нову натівську техніку.
Дурень плотить двічі
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24.04.2022 11:01 Ответить
Коммуняки они везде коммуняки. ФСБ держит их за яйка.
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24.04.2022 11:03 Ответить
Що ви ще хочитезнати про 16ту республіку совдепії...
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24.04.2022 11:03 Ответить
Ні. 16-та республіка то була Корело-фінська. Але її скасували в кінці 50-х років бо боялись що фіни потім будуть мати повод її відібрати
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24.04.2022 11:10 Ответить
Нам нужны Штаты, Канада, Англия, Британия...Остальное - так себе. Правда для того, чтобы получить нужное, нужно будет избавиться от ненужного: портнова, например, или бени. Тогда будет то, что нужно. Только вот нужно ли это бене, и как себя поведет Зеленский - непонятно.
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24.04.2022 11:04 Ответить
Человек, которого с первого дня его президентства охраняют телохранители каламойского, вряд ли сделает что-то против своего днепровского папика. Отдал на откуп толпе, для успокоения, медведчука, и думают, шо после этого все удовлетворённо успокоятся.
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24.04.2022 11:16 Ответить
Ещё Польша, Литва Латвия Эстония Чехия Словакия
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24.04.2022 11:22 Ответить
Польща, країни Прибалтики.
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24.04.2022 11:27 Ответить
Go6a, budj laska, - Baltiji. pribaltikoju nazyvajut primoskale.
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24.04.2022 13:54 Ответить
Нам нужна еще Польша и страны Балтии! Не надо забывать кто нам сейчас помогает
и поддерживает!
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24.04.2022 17:59 Ответить
фу бл.....
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24.04.2022 11:05 Ответить
Братушки ідуть вслід за рашистським кораблем 😡
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24.04.2022 11:05 Ответить
Що вони що угорщина не будуть мати успіху. вони розуміли що потрібно надати поміч але не зробили цього.....
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24.04.2022 11:07 Ответить
....................... https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/23/ucraina-preghiera-di-s-b-shevchuk-per-le-acciaierie-di-azovstal-a-mariupol-scendi-nei-sotterranei-e-salva-quelle-donne-e-quei-bambini-dallinferno/ https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/23/ucraina-preghier[...] Foto facebook Andriy Zelinskyy ...........................................
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24.04.2022 11:09 Ответить
Просто слабаки
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24.04.2022 11:10 Ответить
болгарський слон завжди був трохи меньшим за совiєтьського слона.
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24.04.2022 11:10 Ответить
Не треба одразу кричати про зраду. Болгари здебільшого підтримують українців та допомагають біженцям, але у них залишилася меншість на кшталт "партії регіонів".
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24.04.2022 11:12 Ответить
Прарассийские сациалисты - это прямо сюрр какой-то. Что-то наподобие нацистских демократов.
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24.04.2022 11:13 Ответить
Європа - Німеччина, Угорщина, Сербія, Болгарія, Молдова - такі друзі що і ворогів не потрібно
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24.04.2022 11:13 Ответить
Не треба одразу кричати про зраду. Болгари здебільшого підтримують українців та допомагають біженцям, але у них залишилася меншість на кшталт "партії регіонів".
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24.04.2022 11:13 Ответить
"Болгарський слон - кращий друг радянського слона"©
(з анекдота)
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24.04.2022 11:16 Ответить
Prosta vsjudu mnoga ruskih , kak partii , tak elektoriat . Karupcija kaneshno tozhe , no ruskih izbiratelei vseh nikupish , prosta ani RUSKIJE . A to chto eti partii paluchajet dengi ot rosijskih specsluzhb , to pravda , no ninada ******* chto strani kupleni !
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24.04.2022 11:19 Ответить
Все страны, которые отказываются помогать - на карандашик ✏️. После победы всё им припомним и отомстим.
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24.04.2022 11:19 Ответить
I sravnivatj strani Eiropi i Ukrainu v plane karupcii , po menshej mere nekorektno ...pra srashku dazhe negavarju .
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24.04.2022 11:21 Ответить
всраца мона з такої булгарської позиції...
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24.04.2022 11:22 Ответить
США та Британія мали б задуматись, кого вони захищають в Європі. Можливо є сенс зібрати в нове нато тільки ті країни які не толерують і не бояться зовнішніх загроз
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24.04.2022 11:24 Ответить
Робіть висновки,коли в майбутньому будете планувати свій відпочинок то таких країн як Болгарія неповинно бути в списку.
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24.04.2022 11:27 Ответить
в них кацапня консулів краде, а ім ***** - о де сила волі і вихованість.
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24.04.2022 11:29 Ответить
Пішли вони всі на х....!!!! Всі до останнього! Щоб зрозуміти що нам треба робити, викладу лише одні ключові тези, якими треба керуватися:
- судний день;
- у нас немає ядерної зброї, але, якщо буде необхідність, ми її застосуємо;
- Америка - перш за все.
Не сприймайте все дослівно, але - думайте.
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24.04.2022 11:33 Ответить
Колись зробимо розслідування. Все вскриється. В Європі утворений т. зв. "континентальний блок", який продовжив справу Гітлера. Московія в ньому повинна була стати тараном. А Германія - зіграти роль "мирного" бюргера. Німці після двох поразок у захопленні світу на третій раз пішли тонко, чужими руками. За акумульовані гроші були куплені сотні європейських політиків та цілі країни. Так само купувалися особи й у нас. Пам'ятаю, як протягом двох тижнів перед початком вторгнення, один із активних безцензурних ютуб-порохоботів, бувший члєн партії регіонів, що цілував Януковича, як ікону чи свого батька, активіст всіх рухів без Кучми, новоявлений дьорганий політолог-політтехнолог особливо почав крити з матами Зеленського та пророкувати йому скору смерть від наркотиків. А потім був виступ фюрера - про українських біндерівців-наркоманів. Невже це було совпадєніє???
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24.04.2022 11:34 Ответить
Нет. Просто Путин и российская пропаганда готова использовать любую инфу, которую найдет. Про Зеленского и наркомана это как бы наше и появилось в ответ на Петю-алкоголика.
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24.04.2022 12:00 Ответить
Я вообще не знал что есть Болгария... Это Индия-2
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24.04.2022 11:50 Ответить
Болгары всегда предавали всех,совсем ненадежный союзник .
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24.04.2022 11:54 Ответить
******, болгары очень близко к конфликту( к войне). А поляки и Балтия оооочень далеко от войны значит
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24.04.2022 13:59 Ответить
твари!
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24.04.2022 14:04 Ответить
Болгари завжди були і залишаюься сикливими і продажними. І коли віками служили туркам, і коли служили москалям, що "асвабаділі" їх від турків, і коли воювали проти "асвабадітєлєй" - москалів у 1 Першій світовій війні, і коли служили нацистам і воювали проти "братушок"-москалів (СРСР) у 2 Другій світовій війні. І коли служили москалям (СРСР) після перемоги над нацистами, і коли стали прислужувати нащадкам нацистів проти москалів і вступили до НАТО після розвалу СРСР і валяти пам"ятники радянським солдатам - "асвабадітєлям".
І, можна не сумніватися, що з черговим приходом москалів знову прислужуватимуть кремлю і обсератимуть своїх теперішніх європейських і заокеанських патронів.
Після "асвабаждєнія" Півдня України болгарів навіть не мобілізували до Червоної Армії. З мотивації "склонни к прєдатєльству". Гагаузів, доречі, теж.
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24.04.2022 14:51 Ответить
Хай всі показують свою істинне лице, будемо потім знати кому морду бити, а кому руки не подавати. Не дадуть зброю?, переживемо! А от будуть зерно просити, пошлем на буй. Нехай поголодають. Ми всім все запам*ятаємо.
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24.04.2022 17:46 Ответить
 
 