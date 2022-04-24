Болгария пока отказалась оказывать военную помощь Украине из-за споров в парламенте, - Bloomberg
В парламенте Болгарии идут споры по поставкам Украине вооружения. Страна пока отказалась оказывать военную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Государство ограничивало свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.
В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена в Украину.
В то же время, правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".
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Як там твій босс пригожин, ще не на пляшці? Ну це ненадовго
аліошу під ґорою ніяк забути не можуть.
хз шо коїться на цьому світі...
А Словенія і Польща погодились- отримають на заміну нову натівську техніку.
Дурень плотить двічі
и поддерживает!
(з анекдота)
- судний день;
- у нас немає ядерної зброї, але, якщо буде необхідність, ми її застосуємо;
- Америка - перш за все.
Не сприймайте все дослівно, але - думайте.
І, можна не сумніватися, що з черговим приходом москалів знову прислужуватимуть кремлю і обсератимуть своїх теперішніх європейських і заокеанських патронів.
Після "асвабаждєнія" Півдня України болгарів навіть не мобілізували до Червоної Армії. З мотивації "склонни к прєдатєльству". Гагаузів, доречі, теж.