Болгария пока отказалась оказывать военную помощь Украине из-за споров в парламенте, - Bloomberg

В парламенте Болгарии идут споры по поставкам Украине вооружения. Страна пока отказалась оказывать военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Государство ограничивало свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.

В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена ​​в Украину.

В то же время, правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".

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