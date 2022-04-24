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Новости Война
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Войска РФ пришли в Киевскую область, оснащенные телефонами 1957 года выпуска. Никакой модернизации российской армии, как показывают на Красной площади, там и близкого нет, - Небытов

тапік

Украинские стражи порядка во время зачистки населенных пунктов Киевской области, в которых побывали российские войска, нашли телефоны 1957 года выпуска, которыми пользовались захватчики.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обнаружили модель телефона ТА-57. Чтобы мы понимали, что модель 1957 года выпуска и они его использовали. Я думал, что прямо там в Чернобыле осталась с 1986 года, потому что там очень много исторических артефактов, но там есть батарейка. Вот они с этими телефонами, понимаете. Никакой модернизации и обеспечения российской армии, как нам всю жизнь показывают на Красной площади, когда ходят парадами, там и близкого такого нет", - сказал Небытов.

Он также показал, чем кормит армия россии своих воинов. В частности, речь идет о трехлитровой банке "Щи из свежей капусты", на которой написано "Своих не бросаем".

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Начальник полиции Киевской области также напомнил о том, что при зачистке населенных пунктов Киевщины правоохранители нашли секретные документы, которые доказывают: захватчики планировали быстро захватить Киев. Там был указан ряд важных объектов, которые планировались для захвата или уничтожения.

По его словам, в целом карта изготовлена ​​14 февраля 2022 в двух экземплярах, то есть за 10 дней до широкомасштабного наступления россии в Украине.

"На этой карте мы видим планы врага относительно севера и запада Киевской области. Нет у нас (планов врага. – Ред.) по югу и востоку нашей области. Я уверен, что там планировали действия других подразделений вооруженных сил рф, поэтому им отдельно давался пакет с папкой, и они соответствующим образом ее открывали", - сказал Небытов.

Глава полиции области отметил, что также удалось получить два списка людей с командирами, исполнителями, с должностями. Это в основном полицейские. Сводный отряд росгвардии, омона и собра. Так говорится в журнале. А также два отдельных специальных отряда – "Крепость" и "Орел".

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"Эти подразделения были соответствующим образом вооружены, и я думаю, что они в большинстве своем намеревались выполнять полицейскую функцию. То есть, в их понимании, те вооруженные силы и сама армия россии, которая заходила на нашу территорию, должна была испугать все наше руководство и все наши Вооруженные силы. А полицейские должны были захватить все эти объекты и создать так называемые штабы и контролировать ситуацию и режим в нашем городе – Киеве", – предположил он.

Он также добавил, что полицейские обнаружили оставленные российскими войсками костюмы химической защиты, состоящие из сапог и плаща, вероятно, они были взяты со складов. Это, по словам Небытова, может свидетельствовать о том, что оккупантов перед вторжением готовили к возможному использованию химического оружия.

Автор: 

армия РФ (19350) Киевская область (4149) Нацполиция (16490) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+17
Были у кацапов и современные средства связи. Не надо рисовать картину, что кацапы приперлись под Киев в портянках и с берданками. Как раз под Киев шли самые элитные и хорошо экипированные кацапы, но это им не помогло, так как украинцы лучше воюют.
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24.04.2022 11:23
+11
Аналагав нет цука позорище.
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24.04.2022 11:18
+10
Друга армія в світі....
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24.04.2022 11:20
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Аналагав нет цука позорище.
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24.04.2022 11:18 Ответить
а я за совка з таким в самоволку ходив - портиш запобіжник на комутаторі і йдеш з телефоном через плече начебто ремонтувати лінію з офіцерським містечком
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24.04.2022 12:26 Ответить
ТАпік 57...Такі самі фокуси робили в 89-91 на кордоні)А ще гарно він лікував тих хто хропе одним провертом корбочки виклику.
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24.04.2022 15:26 Ответить
Такіє телехвони - производєніє іскуства. Іх на івеі по 1000 за штуку можно толкать.
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24.04.2022 12:35 Ответить
Друга армія в світі....
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24.04.2022 11:20 Ответить
Тут понятно, что этими девайсами они пользуются от неимения чего-то современного, но... тапик - это вестчь! Атошники подтвердят. Мобильность может быть и не очень, но никакое РЭБ ничего не сделает, не заглушит и не прослушает. В некоторых случаях старое аналоговое говно, реально спасает.)
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24.04.2022 11:22 Ответить
В некоторых случаях - это когда звери пытают людей током, - спасает. А для связи есть защищенные радиостанции.
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24.04.2022 11:39 Ответить
Прекрасно!

РЭБ даст координаты защищенной РС, показатели активности

что РЭБ даст по тапику?
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24.04.2022 14:29 Ответить
Были у кацапов и современные средства связи. Не надо рисовать картину, что кацапы приперлись под Киев в портянках и с берданками. Как раз под Киев шли самые элитные и хорошо экипированные кацапы, но это им не помогло, так как украинцы лучше воюют.
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24.04.2022 11:23 Ответить
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всегда.Ето іх ісконнає мєста...
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24.04.2022 11:23 Ответить
зато никто не слушает. один та 57 провод телефонный другой та 57. ну и телефонист с катушками)
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24.04.2022 11:24 Ответить
Так, тому вони й відбирали в цивільних мобілки, щоб бути другою армією в світі. Злидота погана. Прийшли нас асвабаждать від цивілізації.
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24.04.2022 11:30 Ответить
Угу...и все работает до момента пока телефонист с катушками живой...а потом все превращается в бесполезный хлам...
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24.04.2022 11:36 Ответить
на самом деле крутая вещь, таким телефоном даже пытать можно. Оголенный провод и крутить катушку. Видел в одном шоу.
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24.04.2022 11:25 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-x цинків на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...
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24.04.2022 11:27 Ответить
Он работает и после применения ЯО. И подавить его можно только ножницами.
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24.04.2022 11:35 Ответить
Да не простыми, а на базе штык-ножа к АКМ!
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24.04.2022 11:45 Ответить
Подавить его проще чем подавить радиосвязь...его работоспособность на 100 процентов зависит от живого солдата...
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24.04.2022 11:48 Ответить
57-й "тапік" - це класика, так би мовити, ще одна "скрєпа"!
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24.04.2022 11:43 Ответить
в качестве нашей пропаганды хорошая статья, но вообще ТА-57 не такая уж плохая вещь для организации полевой связи в условиях нехватки квалифицированного персонала и всего вообще
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24.04.2022 11:45 Ответить
Отличный телефон. А дебила, написавшего эту статью и обучающего противника, надо расстрелять.
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24.04.2022 11:45 Ответить
В эту трубку они орали : Алло! Барышня! Дайте Смольный!
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24.04.2022 12:00 Ответить
В эту трубку они орали: Алло! Барышня! Дайте Смольный!
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24.04.2022 12:01 Ответить
Рузька NOKIA(1957 рік)...
Анал -ОГОВ ---- НЕТ!!!!!
Б**лядь ....завоеватели))))
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24.04.2022 12:09 Ответить
Бред.недооценивать противника нельзя в основном орки пользуются современными средствами связи 6 го поколения. Р-187-П1 "Азарт" .
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24.04.2022 13:30 Ответить
M113 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Armoured Personnel Carrier M113) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80 бронетранспортёр (БТР) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B 1960-х годов . Разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/1957 1957 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1959 1959 годах. Запущен в серийное производство в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 года


они ровесники с телефоном ТА-57
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24.04.2022 13:47 Ответить
он рикошетит снаряды там броня не совковая
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24.04.2022 21:24 Ответить
не знаю кто этот Нєбитов, но он явно не в теме, данные телефоны типа ТА - 57 давно используются в эрэфии и не только не по прямому назначению, а как орудие пыток.
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24.04.2022 14:02 Ответить
и это хорошо для УКРАИНЫ так легче воевать против их старья!
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24.04.2022 14:03 Ответить
Це підступний хід. Вони користуються технікою, яку усі довкола вже забули. Хто сьогодні розбереться у ламповій схемі?
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24.04.2022 15:17 Ответить
В ламповій схемі,це простіше ніж в транзисторній, між іншим! Різниця в системі накалювання:6,3В, або 12 Вольт змінного струму. А електроди всі тіж самі,додаються тільки сітки!
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24.04.2022 15:47 Ответить
Двадцать лет они перевооружали армию. Накачивали её каким-то невероятным балом. Двадцать триллионов, что ли, влили. Орали из каждого утюга про аналаговнетное гиперзвуковое суперсовременные оружие. Пускали «Булавы». Тонули в «Лошарике». Ходили «Арматами» по Красной площади. Строили, *****, какие-то «Тигры», машины сопровождения танков БМПТ «Терминатор» и про какую только чудо-вафлю не рассказывал с телевизора Киселев, Соловьев и Скабеев. Во время вторжения никакой «разведки боем» не бывает. Ровно напротив - в клин кидают все самое лучше, самое боеспособное, самое элитное, чтобы по максимуму использовать фактор внезапности и вклиниться на максимальное расстояние. Внезапность - это все. А ГДЕ????? Где, *****? Где вот это все, что было у них супер-пупер навороченного в телевизоре? Смотрю на фото и на видео - все те же старые древние БТР-80, правда, модификации «А», и мотолыги. Мотолыги, *****!!!! МОТОЛЫГИ!!! И какие-то зачуханные солдаты на этих мотолыгах, на фоне которых боец не то что ВСУ, а Теробороны выглядит уже терминатором. *****, у меня полное дежа-вю. Мотолыга, бьющаяся в агонии во дворах Оболони перед смертью, горящие на окраинах города бэхи, и трупы в российском камуфлеже вокруг них в снегу. Это девяносто четвертый же год, да? Да и то - по пути до Грозного не было ни единой потери. Вошли, как на параде, и стали на площади. А потом пришла ночь… Здесь же даже уже по пути расклевали так, что только ошметки летят. За день навалили столько, сколько за три недели в Грозном. А ночь еще даже не пришла. Финская война. Это чистой воды финская война. Когда армия СССР, считавшаяся тогда на весь мир непобедимым монстром, должна была просто как семечку - раздавить Финляндию за несколько часов и не оставить от неё даже воспоминания. Финнам не отводили и нескольких суток. Чем все закончилось, помнят все. Сто пятьдесят тысяч трупов и семьдесят отвоеванных киломтеров. По две тысячи на километр. Сейчас происходит все ровно то же самое. Только страна по площади и протяженности больше в два раза, а по населению раз так в десять примерно, и насыщена современным оружием. Финляндию просто банально закидали мясом. Украину замучаются мясом закидывать. Кладбищ под Ростовом не хватит. Украина держится. Слава Украине!
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24.04.2022 15:24 Ответить
Двадцать лет они перевооружали армию. Накачивали её каким-то невероятным балом. Двадцать триллионов, что ли, влили. Орали из каждого утюга про аналаговнетное гиперзвуковое суперсовременные оружие. Пускали «Булавы». Тонули в «Лошарике». Ходили «Арматами» по Красной площади. Строили, *****, какие-то «Тигры», машины сопровождения танков БМПТ «Терминатор» и про какую только чудо-вафлю не рассказывал с телевизора Киселев, Соловьев и Скабеев. Во время вторжения никакой «разведки боем» не бывает. Ровно напротив - в клин кидают все самое лучше, самое боеспособное, самое элитное, чтобы по максимуму использовать фактор внезапности и вклиниться на максимальное расстояние. Внезапность - это все. А ГДЕ????? Где, *****? Где вот это все, что было у них супер-пупер навороченного в телевизоре? Смотрю на фото и на видео - все те же старые древние БТР-80, правда, модификации «А», и мотолыги. Мотолыги, *****!!!! МОТОЛЫГИ!!! И какие-то зачуханные солдаты на этих мотолыгах, на фоне которых боец не то что ВСУ, а Теробороны выглядит уже терминатором. *****, у меня полное дежа-вю. Мотолыга, бьющаяся в агонии во дворах Оболони перед смертью, горящие на окраинах города бэхи, и трупы в российском камуфлеже вокруг них в снегу. Это девяносто четвертый же год, да? Да и то - по пути до Грозного не было ни единой потери. Вошли, как на параде, и стали на площади. А потом пришла ночь… Здесь же даже уже по пути расклевали так, что только ошметки летят. За день навалили столько, сколько за три недели в Грозном. А ночь еще даже не пришла. Финская война. Это чистой воды финская война. Когда армия СССР, считавшаяся тогда на весь мир непобедимым монстром, должна была просто как семечку - раздавить Финляндию за несколько часов и не оставить от неё даже воспоминания. Финнам не отводили и нескольких суток. Чем все закончилось, помнят все. Сто пятьдесят тысяч трупов и семьдесят отвоеванных киломтеров. По две тысячи на километр. Сейчас происходит все ровно то же самое. Только страна по площади и протяженности больше в два раза, а по населению раз так в десять примерно, и насыщена современным оружием. Финляндию просто банально закидали мясом. Украину замучаются мясом закидывать. Кладбищ под Ростовом не хватит. Украина держится. Слава Украине!
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24.04.2022 15:25 Ответить
норм тема бакелитово пластиковая шняга высокого качества ....весчь я б впарил за много денег на сайтах....
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24.04.2022 21:23 Ответить
телефункен.
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25.04.2022 07:46 Ответить
 
 