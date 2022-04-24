Войска РФ пришли в Киевскую область, оснащенные телефонами 1957 года выпуска. Никакой модернизации российской армии, как показывают на Красной площади, там и близкого нет, - Небытов

Украинские стражи порядка во время зачистки населенных пунктов Киевской области, в которых побывали российские войска, нашли телефоны 1957 года выпуска, которыми пользовались захватчики.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обнаружили модель телефона ТА-57. Чтобы мы понимали, что модель 1957 года выпуска и они его использовали. Я думал, что прямо там в Чернобыле осталась с 1986 года, потому что там очень много исторических артефактов, но там есть батарейка. Вот они с этими телефонами, понимаете. Никакой модернизации и обеспечения российской армии, как нам всю жизнь показывают на Красной площади, когда ходят парадами, там и близкого такого нет", - сказал Небытов.

Он также показал, чем кормит армия россии своих воинов. В частности, речь идет о трехлитровой банке "Щи из свежей капусты", на которой написано "Своих не бросаем".

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Начальник полиции Киевской области также напомнил о том, что при зачистке населенных пунктов Киевщины правоохранители нашли секретные документы, которые доказывают: захватчики планировали быстро захватить Киев. Там был указан ряд важных объектов, которые планировались для захвата или уничтожения.

По его словам, в целом карта изготовлена ​​14 февраля 2022 в двух экземплярах, то есть за 10 дней до широкомасштабного наступления россии в Украине.

"На этой карте мы видим планы врага относительно севера и запада Киевской области. Нет у нас (планов врага. – Ред.) по югу и востоку нашей области. Я уверен, что там планировали действия других подразделений вооруженных сил рф, поэтому им отдельно давался пакет с папкой, и они соответствующим образом ее открывали", - сказал Небытов.

Глава полиции области отметил, что также удалось получить два списка людей с командирами, исполнителями, с должностями. Это в основном полицейские. Сводный отряд росгвардии, омона и собра. Так говорится в журнале. А также два отдельных специальных отряда – "Крепость" и "Орел".

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"Эти подразделения были соответствующим образом вооружены, и я думаю, что они в большинстве своем намеревались выполнять полицейскую функцию. То есть, в их понимании, те вооруженные силы и сама армия россии, которая заходила на нашу территорию, должна была испугать все наше руководство и все наши Вооруженные силы. А полицейские должны были захватить все эти объекты и создать так называемые штабы и контролировать ситуацию и режим в нашем городе – Киеве", – предположил он.

Он также добавил, что полицейские обнаружили оставленные российскими войсками костюмы химической защиты, состоящие из сапог и плаща, вероятно, они были взяты со складов. Это, по словам Небытова, может свидетельствовать о том, что оккупантов перед вторжением готовили к возможному использованию химического оружия.