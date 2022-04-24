В течение суток в Украине обезврежены 1 тыс. 471 взрывоопасный предмет, 10 кг взрывчатого вещества, 3 авиационные бомбы, - ГСЧС

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 126 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 1 тыс. 471 взрывоопасный предмет и 10 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 авиационные бомбы, обследована территория площадью 85,64 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграме.

Чаще пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области 2 тыс. 974 раза, на Киевщине – 1 тыс. 234, Николаевщине – 1 тыс. 123, Сумщине – 347, Донецкой области – 316", - говорится в сообщении.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 78 тыс. 068 взрывоопасных предметов и 557,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 955 авиационных бомб. Обследована территория площадью 13 тыс. 433,56 га.

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