Оккупанты непрерывно атакуют "Азовсталь". Предлагаем РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и "спецраунд переговоров", - Подоляк
Украинская сторона предлагает РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и провести "спецраунд переговоров" по обмену военных.
Об этом советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах в РФ Михаил Подоляк написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", - поднимает вопрос Подоляк.
Далее он предлагает РФ "подумать об остатках репутации".
Для этого, по словам Подоляка, необходимы всего три "мариупольских шага":
1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.
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Что ты мне за это дашь,на какие огромные уступки пойдёшь?
Воевать надо,а не херней заниматься.
Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).
А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?
Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???
ДБЛ (с)
Путин скорее всего импотент или почти - и этой войной и убийствами он по поднимает потенцию
Чикатило тоже не мог заниматься сексом даже с проститутками - потому что у него не стоял
но как только он начинал душить , резать , кусать свои жертвы - у него немного просыпалась потенция
Не просите путина ничего - ведь именно мольбы и просьбы своих жертв доставляют ему истинное удовольствие и ради этого удовольствия он и начал войну
Ти б уже все просрав, якби міг: уже б підписало падло мінськ-3 з кордонами по межам областей, просравши Херсонську та Запорізьку області!
**** проклята!