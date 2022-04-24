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Новости Война
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Оккупанты непрерывно атакуют "Азовсталь". Предлагаем РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и "спецраунд переговоров", - Подоляк

маріуполь

Украинская сторона предлагает РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и провести "спецраунд переговоров" по обмену военных.

Об этом советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах в РФ Михаил Подоляк написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", - поднимает вопрос Подоляк.

Далее он предлагает РФ "подумать об остатках репутации".

Для этого, по словам Подоляка, необходимы всего три "мариупольских шага":

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мариуполь с высоты птичьего полета: "Азов" опубликовал новые ФОТО

армия РФ (19350) Мариуполь (5717) эвакуация (2078) Подоляк Михаил (246) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+22
Крокодил не буде домовлятись коли у нього в пащі ваша нога. Невже це не зрозуміло
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24.04.2022 11:26
+20
подоляк.... ********** ********** *********. коли ти ******* зникнеш, коли ти, ******* ******* ********, очистиш землю України від себе, продажної ****** ********* ******** *******.
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24.04.2022 11:27
+14
Усіляким подлякам, дєрьмакам та іншим бажаючим подивитися "в очко *****" слід хоча б раз на тиждень вилазити зі своєї "теплої ванни" і дивитися, що коїться навколо.

Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).

А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?

Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???

ДБЛ (с)
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24.04.2022 11:41
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Крокодил не буде домовлятись коли у нього в пащі ваша нога. Невже це не зрозуміло
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24.04.2022 11:26 Ответить
подоляк.... ********** ********** *********. коли ти ******* зникнеш, коли ти, ******* ******* ********, очистиш землю України від себе, продажної ****** ********* ******** *******.
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24.04.2022 11:27 Ответить
досить вже адмініструвати негативи до цієї кодли єрмакової. всяких подоляків, тимошенків, демченків, татароких з адрестовичами
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24.04.2022 11:29 Ответить
Наївний як вовк у казці. Аж непрємно.
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24.04.2022 11:29 Ответить
Скорей бы в Украину дошли дальнобойные падарунки от союзников.
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24.04.2022 11:30 Ответить
Я обіцянкам заходу не вірю
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24.04.2022 11:44 Ответить
Підгорає?
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24.04.2022 11:30 Ответить
Зачем мне с тобой переговариваться,если ты мне ничего противопоставить не можешь?
Что ты мне за это дашь,на какие огромные уступки пойдёшь?
Воевать надо,а не херней заниматься.
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24.04.2022 11:34 Ответить
Ти все ніяк не заспокоїшся? Падло!
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24.04.2022 11:36 Ответить
Ти все ніяк не заспокоїшся Падло!
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24.04.2022 11:38 Ответить
О так, пане подляк, давайте у Великодень здавати країну!
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24.04.2022 11:38 Ответить
Подоляк, сядь с Ермаком. Вот вдвоём и общайтесь, если уж так поговорить охота. ****** уже со своими переговорами.
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24.04.2022 11:39 Ответить
Вони скажуть що ніхто нікого не штурмує і не бомбить, а якщо ці дебіли про щось домовляться і поставлять підпис то їх знову кинуть, Україна виконає, а раша й далі буде штурмувати, двосторонні переговори цепросто очковтирательство, потрібні треті сторони, реальні перемовини будуть тільки тоді коли в перемовинах будуть й наші союзники, а не ці політтехнологи яника.
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24.04.2022 11:39 Ответить
Заподляк було тупе і ще дурнішим залишиться,.Кацапам нічого пропонувати взагалі, бо ті тварюки роблять все так тільки навпаки і ще гірше.
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24.04.2022 11:40 Ответить
млять! недавно кацапстан в оон заявил, что никакого пасхального перемирия НЕ будет.
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24.04.2022 11:40 Ответить
Усіляким подлякам, дєрьмакам та іншим бажаючим подивитися "в очко *****" слід хоча б раз на тиждень вилазити зі своєї "теплої ванни" і дивитися, що коїться навколо.

Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).

А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?

Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???

ДБЛ (с)
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24.04.2022 11:41 Ответить
Ви їм великодні шашлики запропонуйте, як нам зе за пару днів до війни обіцяв. Може послухають, коли прочитають у вашому твітері. Ви там всі як той зе.
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24.04.2022 11:42 Ответить
Кому он предлагает? Бурятам, кадыровцам, башкирам, татарам? Им Пасха до одного места.
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24.04.2022 11:42 Ответить
ЗДОХНИ тварь... Вже "наперемирювалися" з 2014-го... Коли могли їх вишвирнути не здавши Луганськ і Донецьк.
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24.04.2022 11:43 Ответить
Далі він попонує РФ "подумати про залишки репутації". - ось хто в ОП думає про якісь залишки.Подляки, у рашиста репутація вбивці і м'ясника, терориста і руйнівника, у рашиста репутація лукавого на землі, котрий 24 лютого виліз із дверей пекла.Пекло на землі- знаходиться в рабсії, столицею пекла на землі- мацква ,і керує цією пекельною країною лукавий ворог людського життя на землі- "капутін"
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24.04.2022 11:46 Ответить
Горохом об стену. Слугам сатаны начхать на религию. Для них смерть-религия.
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24.04.2022 11:46 Ответить
Подляк й досі дурня ліпить?
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24.04.2022 11:51 Ответить
Пропонуємо подоляку піти на*уй. Дебіл, бдь.
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24.04.2022 11:55 Ответить
Ну сказал же Зе что если будут убивать защитников Мариуполя или устроят типа референдум в Херсоне то Украина выходит из переговоров - сейчас выходит так что именно Украина просит о спецраунде переговоров из за Мариуполя...вы уж там определитесь или серьезно считаете что минск 3,стамбул 1,будапешт 2 (называйте как хотите) способны разрешить ситуацию? Наивно...пуйло мечтает угробить всех защитников Мариуполя вместе с гражданскими и переговорами тут не помочь - нужны иные решения!
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24.04.2022 12:00 Ответить
подляк ніби забув шо орки особливо сатаніють під час перемовин
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24.04.2022 12:02 Ответить
Подоляк, тебе неясен верный принцип постройки переговоров с оккупантов, который вели наши погранцы на Змеином? Тогда бороздуй в русле секретного фарватера вслед за русским кораблём!
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24.04.2022 12:03 Ответить
Дебіл рідкизний
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24.04.2022 12:09 Ответить
Як дуже просто вирахувати ворожих агентів у Київі - зовсім не з допомогою поленницы , вони всі пропонують заключити перемир'я .
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24.04.2022 12:09 Ответить
Руки поїдете тиснути, тварі янєлоховські?
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24.04.2022 12:18 Ответить
Якийсь чудний цей Подоляк-після таких заяв росіяни зрозуміли що це наше слабке місце--і тому все зроблять для того щоб українці відчули біль-і крім того такі заяви підкреслюють наше бессиля і тому вони все зроблять для того щоб дати українцям відчуть що вони безсилі проти влади і волі путіна---тут тільки сила допоможе а не плакання і взивання до милосердя путіна
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24.04.2022 12:22 Ответить
чем больше вы просите пощады и взываете к человеческим ценностям - тем с большим удовольствием маньяк будет убивать

Путин скорее всего импотент или почти - и этой войной и убийствами он по поднимает потенцию
Чикатило тоже не мог заниматься сексом даже с проститутками - потому что у него не стоял
но как только он начинал душить , резать , кусать свои жертвы - у него немного просыпалась потенция

Не просите путина ничего - ведь именно мольбы и просьбы своих жертв доставляют ему истинное удовольствие и ради этого удовольствия он и начал войну
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24.04.2022 12:43 Ответить
офіс балаболок
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24.04.2022 12:50 Ответить
офіс балаболок
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24.04.2022 12:56 Ответить
Страшно боюся Zкоманди що підпише нікчемну бумажку і Україна залишиться без підтримки заходу у відбудові країни А московити цьому будуть зловтішатися
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24.04.2022 13:02 Ответить
Ці Подолякі, Єрмакі, та Арестовичи можуть завдяки зраді зробити більше втрати для країни ніж сама війна.
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24.04.2022 14:36 Ответить
Краще б було їх ще до війни розстріляти. Вже було ясно до чого вони приведуть. До падіння бойового духу української армії.
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24.04.2022 14:39 Ответить
По идее в ответ надо им устроить горячее 9 мая.
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24.04.2022 14:41 Ответить
Йди на *** піздобол!
Ти б уже все просрав, якби міг: уже б підписало падло мінськ-3 з кордонами по межам областей, просравши Херсонську та Запорізьку області!
**** проклята!
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24.04.2022 15:29 Ответить
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24.04.2022 22:57 Ответить
Радник від слова радити. Порадив, а там хоч хата гори, відповідальність на іншій особі. І це веде перемовини. Шапіто.
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25.04.2022 13:03 Ответить
 
 