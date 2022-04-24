Оккупанты непрерывно атакуют "Азовсталь". Предлагаем РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и "спецраунд переговоров", - Подоляк

Украинская сторона предлагает РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и провести "спецраунд переговоров" по обмену военных.

Об этом советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах в РФ Михаил Подоляк написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", - поднимает вопрос Подоляк.

Далее он предлагает РФ "подумать об остатках репутации".

Для этого, по словам Подоляка, необходимы всего три "мариупольских шага":

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.

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