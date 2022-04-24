Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на Россию, что позволит завершить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.

Об этом он рассказал в эфире французского телеканала TF1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В настоящее время Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой на карте Украины. Именно там идут ожесточенные бои. Что касается информации, что россияне получили контроль над городом... Нет, это неправда. Да, они находятся на территории города, но зона, в которой находятся украинские герои, остается под контролем наших солдат. Они находятся там вместе с гражданскими, там есть даже дети", – сообщил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что украинская власть продолжает бороться и делает все, чтобы спасти жизнь этих людей.

По его словам, военно-политическое руководство страны находится на постоянной связи с остающимися в Мариуполе бойцами и получает информацию о ситуации в городе с первых уст.

"Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда", – сказал руководитель Офиса главы государства.

Ермак в очередной раз подтвердил, что Украине сейчас потребуется тяжелое вооружение, чтобы эффективнее противостоять России.

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"Это то, что позволит нам защищать наш воздух во время постоянных бомбардировок. Это танки. Это средства против корабельных атак. MLRS и многое другое. Но еще раз подчеркну, что исчерпывающий список есть у наших партнеров. Ожидаем еще большей поддержки. С этой поддержкой и мощной санкционной политикой мы уверенно победим", – убежден он.

Кроме того, Ермак напомнил, что после поручения президента Украины Владимира Зеленского была создана группа международных и украинских экспертов, которые анализируют эффективность действующих санкций и занимаются разработкой предложений по новым ограничительным мерам. Уже представлен План действий по усилению санкций против Российской Федерации, который наработала международная экспертная группа Ермака-Макфола.

"В нем четкие, определенные санкции, которые мы будем предлагать применить против РФ нашим партнерам – ЕС и его странам-членам, а также США, Великобритании и другим странам. Тот факт, что война в Украине продолжается, убивают наших людей, наших детей, дает понять, что существующая санкционная политика недостаточна. Надо ее усиливать. Нужно ее обновлять, нужно чтобы новые санкции разрабатывались и появлялись постоянно. И я хотел бы подчеркнуть, что нам очень важна поддержка ЕС в введении полного эмбарго на энергоносители, на российский газ и нефть. Также применение санкций против всех российских банков. Важно проработать санкции по признанию России страной, спонсируемой терроризмом. Также, по моему мнению, нужно рассмотреть вопрос о включении России в черный список FATF по примеру других стран, к которым такие меры уже были применены. И еще многое другое", – рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента Украины также отметил, что в ситуации, когда против нашего государства ведется полномасштабная война фактически по всей территории, трудно проводить переговоры с агрессором, который пренебрегает не только международным правом, но и законами войны.

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