Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на Россию, что позволит завершить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.
Об этом он рассказал в эфире французского телеканала TF1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В настоящее время Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой на карте Украины. Именно там идут ожесточенные бои. Что касается информации, что россияне получили контроль над городом... Нет, это неправда. Да, они находятся на территории города, но зона, в которой находятся украинские герои, остается под контролем наших солдат. Они находятся там вместе с гражданскими, там есть даже дети", – сообщил Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что украинская власть продолжает бороться и делает все, чтобы спасти жизнь этих людей.
По его словам, военно-политическое руководство страны находится на постоянной связи с остающимися в Мариуполе бойцами и получает информацию о ситуации в городе с первых уст.
"Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда", – сказал руководитель Офиса главы государства.
Ермак в очередной раз подтвердил, что Украине сейчас потребуется тяжелое вооружение, чтобы эффективнее противостоять России.
"Это то, что позволит нам защищать наш воздух во время постоянных бомбардировок. Это танки. Это средства против корабельных атак. MLRS и многое другое. Но еще раз подчеркну, что исчерпывающий список есть у наших партнеров. Ожидаем еще большей поддержки. С этой поддержкой и мощной санкционной политикой мы уверенно победим", – убежден он.
Кроме того, Ермак напомнил, что после поручения президента Украины Владимира Зеленского была создана группа международных и украинских экспертов, которые анализируют эффективность действующих санкций и занимаются разработкой предложений по новым ограничительным мерам. Уже представлен План действий по усилению санкций против Российской Федерации, который наработала международная экспертная группа Ермака-Макфола.
"В нем четкие, определенные санкции, которые мы будем предлагать применить против РФ нашим партнерам – ЕС и его странам-членам, а также США, Великобритании и другим странам. Тот факт, что война в Украине продолжается, убивают наших людей, наших детей, дает понять, что существующая санкционная политика недостаточна. Надо ее усиливать. Нужно ее обновлять, нужно чтобы новые санкции разрабатывались и появлялись постоянно. И я хотел бы подчеркнуть, что нам очень важна поддержка ЕС в введении полного эмбарго на энергоносители, на российский газ и нефть. Также применение санкций против всех российских банков. Важно проработать санкции по признанию России страной, спонсируемой терроризмом. Также, по моему мнению, нужно рассмотреть вопрос о включении России в черный список FATF по примеру других стран, к которым такие меры уже были применены. И еще многое другое", – рассказал Ермак.
Руководитель Офиса Президента Украины также отметил, что в ситуации, когда против нашего государства ведется полномасштабная война фактически по всей территории, трудно проводить переговоры с агрессором, который пренебрегает не только международным правом, но и законами войны.
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2. Якого путіна думку завхоза ОПи транслюють вітчизняні пабліки? Чому не транслюють думку баби Марусі, прибиральниці ОПи?
3. Де цей завхоз був у перші тижні активного вторгнення, що його не було ні чутно, ні видно?
ця падлюка винувата в тому, що відбувається у Мариуполі, бо два з половиною роки пиляння дорожнього фонду, замість посилення обороноздатності країни і привели до такої ситуації…