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Новости Санкции против России Война
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Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – Ермак

єрмак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на Россию, что позволит завершить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.

Об этом он рассказал в эфире французского телеканала TF1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В настоящее время Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой на карте Украины. Именно там идут ожесточенные бои. Что касается информации, что россияне получили контроль над городом... Нет, это неправда. Да, они находятся на территории города, но зона, в которой находятся украинские герои, остается под контролем наших солдат. Они находятся там вместе с гражданскими, там есть даже дети", – сообщил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что украинская власть продолжает бороться и делает все, чтобы спасти жизнь этих людей.

По его словам, военно-политическое руководство страны находится на постоянной связи с остающимися в Мариуполе бойцами и получает информацию о ситуации в городе с первых уст.

"Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда", – сказал руководитель Офиса главы государства.

Ермак в очередной раз подтвердил, что Украине сейчас потребуется тяжелое вооружение, чтобы эффективнее противостоять России.

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"Это то, что позволит нам защищать наш воздух во время постоянных бомбардировок. Это танки. Это средства против корабельных атак. MLRS и многое другое. Но еще раз подчеркну, что исчерпывающий список есть у наших партнеров. Ожидаем еще большей поддержки. С этой поддержкой и мощной санкционной политикой мы уверенно победим", – убежден он.

Кроме того, Ермак напомнил, что после поручения президента Украины Владимира Зеленского была создана группа международных и украинских экспертов, которые анализируют эффективность действующих санкций и занимаются разработкой предложений по новым ограничительным мерам. Уже представлен План действий по усилению санкций против Российской Федерации, который наработала международная экспертная группа Ермака-Макфола.

"В нем четкие, определенные санкции, которые мы будем предлагать применить против РФ нашим партнерам – ЕС и его странам-членам, а также США, Великобритании и другим странам. Тот факт, что война в Украине продолжается, убивают наших людей, наших детей, дает понять, что существующая санкционная политика недостаточна. Надо ее усиливать. Нужно ее обновлять, нужно чтобы новые санкции разрабатывались и появлялись постоянно. И я хотел бы подчеркнуть, что нам очень важна поддержка ЕС в введении полного эмбарго на энергоносители, на российский газ и нефть. Также применение санкций против всех российских банков. Важно проработать санкции по признанию России страной, спонсируемой терроризмом. Также, по моему мнению, нужно рассмотреть вопрос о включении России в черный список FATF по примеру других стран, к которым такие меры уже были применены. И еще многое другое", – рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента Украины также отметил, что в ситуации, когда против нашего государства ведется полномасштабная война фактически по всей территории, трудно проводить переговоры с агрессором, который пренебрегает не только международным правом, но и законами войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей, - заместитель командира полка "Азов" Паламар (Калина)

Мариуполь (5717) оружие (10221) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+41
найбільше бісить розуміння що після перемоги над Московією ціною величезних жертв українського народу всі ці промосковські нікчемності Єрмаки, Татарови, Портнови, Демченки, Баканови та інші Зеленські можуть залишитися при владі на довгі роки
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24.04.2022 12:09
+29
Цей ***** дєрьмак, нагадує мені штірліца-ісаєва.Всі знають хто воно є , а воно і досі сидить керує зедурнєм і фізично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:10
+28
Фарисей,хоча-б у св"ята помовчав.
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24.04.2022 12:08
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Фарисей,хоча-б у св"ята помовчав.
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24.04.2022 12:08 Ответить
найбільше бісить розуміння що після перемоги над Московією ціною величезних жертв українського народу всі ці промосковські нікчемності Єрмаки, Татарови, Портнови, Демченки, Баканови та інші Зеленські можуть залишитися при владі на довгі роки
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24.04.2022 12:09 Ответить
наша задача цьому запобігти
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24.04.2022 12:21 Ответить
Сподіваюсь що вже всі побачили "хто є хто" і зрозуміли що українці, а це 80% населення України, мають голосувати за українців а не жидів та кацапів. За них хай "свої" голосують!... Наголосували... Досить!
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24.04.2022 12:21 Ответить
не залишаться...може вже не буде 73% інших виборців
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24.04.2022 12:49 Ответить
Але, нажаль, це лайно сидить на своїх місцях, а не під слідством в КПЗ без права застави.
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24.04.2022 18:39 Ответить
просто дивує наглість і безпардонність малоросів таких, як єрмак. Крім декількох командирів, які воюють за місто Маріуполь, українці нікого не знають, зате знають "героїв", які кожного дня на екрані единого телеканалу розповідають Україні і всьому світу, які вони хоробрі і що ми втримаємо те чи інше місто. "Маладая, неваравітая *******" доказала, що не потрібно брати зброю і захищати Україну, потрібно служити "слузі" Бені і бути наближеним до бункера, де будуть тебе знімати режисери кожного дня у військовій формі, як героя. Хто ти, єрмачила, такий? Ти президент, чи радник міністра оборони? Чи можливо ти радник полку "Азов", чи морських піхотинців, які тримають оборону Маріуполя? Ні, ти серед тих, хто розміновував Кримський перешейок, ти точно той, хто зливав спецоперацію по "вагнерівцях" і думаєте, що люди все це забули? Вам краще не вилазити на екрани і нічого не кроментувати, щоб не злити народ. Це моя порада.
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24.04.2022 14:48 Ответить
Цей ***** дєрьмак, нагадує мені штірліца-ісаєва.Всі знають хто воно є , а воно і досі сидить керує зедурнєм і фізично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:10 Ответить
Цей ***** дермак, нагадує мені штірліца-исаєва.Всі знають хто воно є і досі керує зедурнєм і цінично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:18 Ответить
Он там не один такой (всё о шашлычках думают).
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24.04.2022 12:28 Ответить
гнида
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24.04.2022 12:10 Ответить
гнида
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24.04.2022 12:11 Ответить
Так що, дЄрьмак, може це проголосиш з Маріуполя?
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24.04.2022 12:11 Ответить
Тільки не як Крим...
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24.04.2022 12:12 Ответить
Яке воно кончене!
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24.04.2022 12:15 Ответить
с.ка. когда его уже кончат?
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24.04.2022 12:20 Ответить
Про це також заявляють дивано бункерні ослойоби пана Єрмака , Подоляк та кусок Арестович
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24.04.2022 12:21 Ответить
Бесстыжий и бессовестный фаворит клоуна. Не хватает ума прибрать его по-тихому и не раздражать людей.
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24.04.2022 12:31 Ответить
Єрмак, хто відповідальний за отримання зброї від уряду США та передачу її на лінію фронту? Бо твої дві "говорящіє голови" Лещєнко та Арєстовіч забрихалися зовсім. https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&ab_channel=CNN
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24.04.2022 12:33 Ответить
Чому канцелярські клерки, в яких зовсім інші службові повноваження, починають займатися не властивими їм функціями?
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24.04.2022 12:42 Ответить
1. Яке відношення дєрьмак має до влади (окрім опікування найвеличнішим), тим більш до української влади?
2. Якого путіна думку завхоза ОПи транслюють вітчизняні пабліки? Чому не транслюють думку баби Марусі, прибиральниці ОПи?
3. Де цей завхоз був у перші тижні активного вторгнення, що його не було ні чутно, ні видно?
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24.04.2022 13:01 Ответить
За зрив операцій по вагнерівцям, рашистська гнида - дєрьмак має отримати довічний строк за статтею "державна зрада"!
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24.04.2022 13:12 Ответить
Нащо мені заяви цього рахувальника скрєпок???

ця падлюка винувата в тому, що відбувається у Мариуполі, бо два з половиною роки пиляння дорожнього фонду, замість посилення обороноздатності країни і привели до такої ситуації…
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24.04.2022 13:40 Ответить
А єрмак це хто? Чого цей нікчемний брехун робить такі заяви?
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24.04.2022 15:16 Ответить
Покидьок
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24.04.2022 16:15 Ответить
Що це за банда що хоче охфісом і президентом побороти агресивну московію переговорами?хочуть їх перепить чи перекурить??...
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24.04.2022 18:15 Ответить
Мені здається, що усіх з оп українці посилають за російським кораблем.
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24.04.2022 18:19 Ответить
 
 