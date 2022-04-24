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Новости Агрессия России против Украины Война
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В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира полка "Азов" Паламар (Калина)

азов

Бойцы полка "Азов" обратились к украинцам и всему цивилизованному миру и рассказали о текущей ситуации в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение от заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря, друга Калины, обнародовали в своем telegram.

В своем обращении Святослав Паламар сообщает, что, несмотря на великий Православный праздник, враг сбрасывает авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать.

"Но я хочу, чтобы в этот день или на фронте, дома или в переселении, каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника. Большое уважение побратимам, которые положили свою жизнь ради безопасности Родины и всего мира.

В этот Великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать об этом своим родным, прийти на могилы к своим побратимам. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - говорится в сообщении бойцов полка "Азов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты непрерывно атакуют "Азовсталь". Предлагаем РФ объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем и "спецраунд переговоров", - Подоляк

Мариуполь (5717) обращение (751) Азов (794)


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Топ комментарии
+37
Ми пам'ятаємо.
А що можна зробити....
Лише молитись за вас. Надіятись на диво.
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24.04.2022 12:11
+32
Вот этим людям надо при жизни памятники делать.... А не тыловых крыс награждать....
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24.04.2022 12:18
+26
Боже сотвори Диво, захисти Маріуполь та його воінів з мешканцями. Боже збережи вас.
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24.04.2022 12:28
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Ми пам'ятаємо.
А що можна зробити....
Лише молитись за вас. Надіятись на диво.
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24.04.2022 12:11 Ответить
Боже сотвори Диво, захисти Маріуполь та його воінів з мешканцями. Боже збережи вас.
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24.04.2022 12:28 Ответить
Бога нет! Если бы был недопустил бы всего зла, что творят рашисты в Мариуполе. Надеятся нужно только на ВСУ, а не на всякие чудеса
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24.04.2022 12:36 Ответить
В том то и дело, что Бог тут не причем. Люди к Нему не обращаются и не ищут Его. Бог ни кого не заставляет. Поэтому люди живут своей жизнью, воюют, убивают друг друга, делают аборты( детоубийство) и т.д . Но суд Божий будет, хочет этого человек или нет , это произойдет и каждый ответит за содеянное и даже за сказанное .Да будет мир на Украине.
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24.04.2022 14:22 Ответить
"На Украине"? ****** вас там в Ольгино учат!
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24.04.2022 14:39 Ответить
Я писал не про мир между Украиной и росс.... А про Божий мир. И сам недавно выехал из оккупации.
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24.04.2022 15:09 Ответить
Якщо б Бог не допускав зла, москалику, то ти був би в озері, що палає сіркою.
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24.04.2022 14:28 Ответить
Може треба виходити на вулиці під адміністрації з призивом деблокади Маріуполя!
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24.04.2022 15:05 Ответить
Якщо по тобі відкриють вогонь на поразку як по диверсанту і провокатору пиняй на себе.
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24.04.2022 20:08 Ответить
Твоїх, по течії якоїсь німецької річки. Але я думаю ти скоріше якесь ВПНне уйобіщє яке думає що якщо в нього ВПН то його не можна вирахувати.)
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24.04.2022 12:45 Ответить
В якому сенсі вирахувати , прийти за точною адресою де він проживає і його затримати , то це під силу тільки СБУ і то якщо він знаходиться на території України і потрапляє під статтю про затримання , наприклад , державна зрада коригування вогню
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24.04.2022 13:14 Ответить
Ми молимося. Я молюсь.
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24.04.2022 12:14 Ответить
Екзамен, який на сьогодні не здали ні уряд ні військові уми. Чергове тримайтесь, Залиштеся живими
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24.04.2022 12:16 Ответить
Вот этим людям надо при жизни памятники делать.... А не тыловых крыс награждать....
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24.04.2022 12:18 Ответить
типа нарцисса тищенко
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24.04.2022 13:22 Ответить
вся країна про це думає. Вам найтяжче ,хочеться вірить ,що з нами Бог і це все не марно.
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24.04.2022 12:22 Ответить
Вся Україна кожного дня молиться за вас Герої ! Ви встоєте ОБОВ'ЯЗКОВО! Героям слава !!
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24.04.2022 12:34 Ответить
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24.04.2022 12:37 Ответить
Надзвичайно сильні духом наші воїни в Азові, що не скажеш про зеленобобіків які мечуться туди-сюди
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24.04.2022 12:41 Ответить
Азов что пеце что ваве поперек горла с 2014 стоит...делайте выводы
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24.04.2022 15:22 Ответить
Азов, всі інші воїни ЗСУ- Славетні Пращури з Вами. Тримайтеся, наші характерники
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24.04.2022 12:43 Ответить
да, кто сдал юг? почему разминировали чонгар?
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24.04.2022 12:48 Ответить
офіс балаболок і зрадників, все йде по плану рашистів
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24.04.2022 13:05 Ответить
А він був заменірован ?? Ви це бачили.? Аби тільки кричати бо хтось щось написав.
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24.04.2022 13:00 Ответить
https://espreso.tv/dosi-ne-zrozumilo-chomu-ne-pidirvali-mosti-u-chongari-ta-khersoni-yuriy-butusov
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24.04.2022 13:08 Ответить
балабол я знаю, що він був замінованний а ти, якщо не володіє інфою сиди у вайбері зі своїми однодумцями, диванний вояка
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24.04.2022 13:13 Ответить
А чого він не був замінований?
"Загрози вторгнення немає", "ми все контролюємо"?
Ні?
******** твой Зеля з Даніловим і Єрмаком "всё контролировали"...
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24.04.2022 13:32 Ответить
він БУВ замінований. і відпрацьовувався захист. не розумію, що сподвигає людей піддавати сумніву цей момент. віра в свій дебільний вибір 2019?
ну так подивіться правді в очі - ви вибрали того, кого нав'ялили вам коломойський і фсб.
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24.04.2022 15:55 Ответить
Ось такий придумали привід, чому розмінували Чонгар -

Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»

Опубліковано 23 Листопада 2021 року
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24.04.2022 16:41 Ответить
Через не рішучисть Зеленського діти Маріуполя записують відео з мольбами про допомогу. Зрозуміло, Україна не може зараз все кинути, і розпочати операцію по звільненню Маріуполя Рухне весь фронт. Але дивитися як ці маленькі очі маленьких Українців благають про допомогу вже також немає сил. Вихід тут тільки один. Зеленський терміново має говорити з президентом Байденом , і прем'єром Бжонсоном, про допомогу Україні, а саме про проведення під егідою НАТО спеціальної військової порятункової операції по звільненню і евакуації Українських дітей з Маріуполя. Виходу іншого нема. Інакше ця плешива кремлівська бункерна потвора бомбами вб'є дітей. Ця операція має бути проведена негайно, і проведена саме силами НАТО. Скільки ще Зеленський соплі жувати буде і розказувати про якісь переговори???
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24.04.2022 13:16 Ответить
Не розхитуйте човен Зе та Генштабу, вони самі добре знають як не заважати кацапам знищувати людей та руйнувати міста.
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24.04.2022 13:40 Ответить
С хера ли ты Генштаб приплёл? Генштаб и так всё разгребает после твоего чучела и предателей
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24.04.2022 15:02 Ответить
По-перше, Генштаб під час війни всі свої дії погоджує з верховним головкомом, по-друге, опудало про яке ти говориш не моє. А чому твоє опудало, коли було при владі, не кинуло в клітку зрадників? По-третє, свій хер засунь собі в пащу!
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24.04.2022 15:35 Ответить
Напалеон уже анонсував операцію по деблокаді Маріуполя, але досі відсиджується, мабуть все ще чекає дозволу від свого фюрера.
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24.04.2022 21:05 Ответить
А Колю Тищенка (Котлету) в цей час іменною зброєю нагороджують. Героя закарпатських ресторанів. Ні встиду, ні совісті у наших "зелених". А в цей час в Маріуполі діти під бомбами в підвалах живуть...
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24.04.2022 13:35 Ответить
Саме гірше, це те, що ти безсилий допомогти...
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24.04.2022 14:11 Ответить
можна послати грошей конкретній бригаді. здати кров. провідати поранених у госпіталі. написати проклять арахамії чи подоляку на фб. відстежити родичів орків у вк і написати їм погроз.
я от маскувальні сітки плету. мрію дорости до плетіння кікімор колись. ще більше мрію, що не доведеться.
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24.04.2022 15:53 Ответить
Є на мою думку один варіант як надавити на Європу - перекрити транзит газу.
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24.04.2022 14:51 Ответить
Може треба виходити до адміністрацій міст з вимогами деблокувати Мариупіль!Якщо вдасться деблокування,тільки уявіть наскільки це підійме бойовий дух наших воїнів і мирних мешканців!
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24.04.2022 15:15 Ответить
"За дурною головою и ногам нема покою"
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24.04.2022 15:29 Ответить
Європу треба пробуджувати, бо й досі спить. Але ж Україна і за них воює також.
Було правильно, аби європейські війська брали участь у визволенні Маріуполя.
Московія - це спільний біль всього Євроазійського материка, москалів треба знешкоджувати і
брати під повний контроль той мордор.
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24.04.2022 16:29 Ответить
Сегодня наблюдал, как какие-то уроды в парке шашлыки жарили.... И не надо мне тут говорить "натерпелись", "Хочется забыть о войне!, "жизнь одна" и т.д. Хотя бы из уважение к погибшим этого не делали. За вас же, уродов, сейчас люди свои жизни отдают. Но нет - в голове тупо опилки. Конченые...
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24.04.2022 17:52 Ответить
Та так по всій країні майже. У нас в Запоріжжі таке бачив сьогодні також. Нічого тут дивного немає. Є просто личинки, які виглядають як люди, але там в середині лайно і це не лікується.
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24.04.2022 18:32 Ответить
Русня и их дети останутся на долгие годы в глазах всего мира агрессорами и оккупантами, без прошлого и будущего.

На мой взгляд, Россия перестала существовать 24 февраля 2022 года. Бедный Мариуполь, сердце кровью обливается....
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24.04.2022 20:04 Ответить
 
 