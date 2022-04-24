В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира полка "Азов" Паламар (Калина)
Бойцы полка "Азов" обратились к украинцам и всему цивилизованному миру и рассказали о текущей ситуации в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение от заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря, друга Калины, обнародовали в своем telegram.
В своем обращении Святослав Паламар сообщает, что, несмотря на великий Православный праздник, враг сбрасывает авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать.
"Но я хочу, чтобы в этот день или на фронте, дома или в переселении, каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника. Большое уважение побратимам, которые положили свою жизнь ради безопасности Родины и всего мира.
В этот Великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать об этом своим родным, прийти на могилы к своим побратимам. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - говорится в сообщении бойцов полка "Азов".
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А що можна зробити....
Лише молитись за вас. Надіятись на диво.
"Загрози вторгнення немає", "ми все контролюємо"?
Ні?
******** твой Зеля з Даніловим і Єрмаком "всё контролировали"...
ну так подивіться правді в очі - ви вибрали того, кого нав'ялили вам коломойський і фсб.
Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
Опубліковано 23 Листопада 2021 року
я от маскувальні сітки плету. мрію дорости до плетіння кікімор колись. ще більше мрію, що не доведеться.
Було правильно, аби європейські війська брали участь у визволенні Маріуполя.
Московія - це спільний біль всього Євроазійського материка, москалів треба знешкоджувати і
брати під повний контроль той мордор.
На мой взгляд, Россия перестала существовать 24 февраля 2022 года. Бедный Мариуполь, сердце кровью обливается....