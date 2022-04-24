В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира полка "Азов" Паламар (Калина)

Бойцы полка "Азов" обратились к украинцам и всему цивилизованному миру и рассказали о текущей ситуации в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение от заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря, друга Калины, обнародовали в своем telegram.

В своем обращении Святослав Паламар сообщает, что, несмотря на великий Православный праздник, враг сбрасывает авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать.

"Но я хочу, чтобы в этот день или на фронте, дома или в переселении, каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны я думаю, что каждый уже понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника. Большое уважение побратимам, которые положили свою жизнь ради безопасности Родины и всего мира.

В этот Великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать об этом своим родным, прийти на могилы к своим побратимам. Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - говорится в сообщении бойцов полка "Азов".

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