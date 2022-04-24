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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Минобороны РФ заявили, что Россия "эвакуировала" уже почти миллион украинцев, в том числе 174 689 детей

маріуполь,депортація,чувашія

Минобороны РФ заявило, что Россия "эвакуировала" уже более 951 тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

По его словам, за минувшие сутки Россия вывезла из районов Украины и территории, оккупированной незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", 16 838 человек, из них 1402 ребенка.

Всего, как заявили в Минобороны РФ, с начала войны Россия вывезла 951 329 украинцев, в том числе 174 689 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создали "фильтрационные лагеря" и депортируют украинцев в Сибирь, - Зеленский

депортация (681) россия (95652) Минобороны рф (932)


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Топ комментарии
+17
Только не эвакуировала, а депортировала. А заявление нужно подшить к делу
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24.04.2022 12:16
+11
Я так зрозумів, кацапи всіх українців яких "асвабаждают" будуть до Сибіру евакуйовувати?
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24.04.2022 12:12
+10
хваляться тим, що викрали людей, громадян іншої країни. росія має щезнути з мапи світу.
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24.04.2022 12:22
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Я так зрозумів, кацапи всіх українців яких "асвабаждают" будуть до Сибіру евакуйовувати?
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24.04.2022 12:12 Ответить
А может в Чувашии им будет хорошо?
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24.04.2022 12:32 Ответить
они поступают как Сралин
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24.04.2022 12:52 Ответить
Це тільки пів біди, пройде 10-15 років вони ціх дітей погонять сюда назад в Україну але вже накаченіх їхнею пропогандою та зі зброєю в руках.
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24.04.2022 13:45 Ответить
А заселяти ким планують українські терени?
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24.04.2022 12:13 Ответить
Той, ким планують заселяти, відправляється на вічне заслання в пекло.
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24.04.2022 12:29 Ответить
бурятами, масквичи же не паєдут, а буряти це фактично китайці.
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24.04.2022 12:34 Ответить
хуже....они не знают что есть туалет в доме
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24.04.2022 12:54 Ответить
Буряти скоріше монголи нащадки орди з китайцями крім вузьких очей у них більше нічого спільного немає так точно наприклад як і у китайців з японцями
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24.04.2022 12:56 Ответить
Буряки - це монголи
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24.04.2022 16:10 Ответить
черными пакетами
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24.04.2022 12:57 Ответить
Всех любителей рузькомира?
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24.04.2022 12:16 Ответить
Нет. Любители хрюскомира наоборот оставляются в оккупированных местах. Часть вербуется и отправляется беженцами на подконтрольную Украине территорию, часть остаются полицаями на оккупированной свинотой территории, ну а основная масса отправляется через концлагеря в ссыльные места свинарника, вроде сибири и прочих епеней.
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24.04.2022 13:04 Ответить
Кіднепінг.
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24.04.2022 12:16 Ответить
Только не эвакуировала, а депортировала. А заявление нужно подшить к делу
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24.04.2022 12:16 Ответить
Цікаво, що вони скажуть, коли требьа буде цих людей повертати, а їх не буде в наявності. В такій кількості і близько.
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24.04.2022 12:17 Ответить
будуть намогатися замість наших впихнути своїх, вони ж вважають і досі що кількість переходить в якість, але ні ложка лайна чи бочка лайна....все одно лайно!
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24.04.2022 12:35 Ответить
Окрім репарацій, повернення усіх українців -це одна з умов капітуляції кацапстану
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24.04.2022 12:40 Ответить
Вот столько и придётся вернуть 😠
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24.04.2022 12:18 Ответить
Викрадачі людей. Уроди страшні. Підступності їхній немає межі. Вигадливі на зло.
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24.04.2022 12:19 Ответить
власне підтвердження тероризму, гут, *********.
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24.04.2022 12:20 Ответить
хваляться тим, що викрали людей, громадян іншої країни. росія має щезнути з мапи світу.
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24.04.2022 12:22 Ответить
Геноцид та масові депортації. Чим ці тварі відрізняються від Сталіна та Гітлера? Свинопитеки-ось назва цим тварюкам...
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24.04.2022 12:25 Ответить
БРЕШУТЬ!
Як завжди, нагло брешуть, разів у десять.
Але ж, після перемоги, ми будемо наполегливо вимагати повернути стільки людей, скільки вони сбрехали!
І нехай, що хочуть роблять, хоч народжують "зайвих", хоч самі йдуть.
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24.04.2022 12:28 Ответить
треба буде наполягати на поверненню людей яких ми не знайдемо, а не просто кількість, бо вони вам і бурятів своїх відправлять їм то на руку, кількість в якість не переходить.
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24.04.2022 12:36 Ответить
Якщо порахувати з мешканцями ОРДЛО, то десь так і буде
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24.04.2022 12:40 Ответить
Terrorist ruzka swinia
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24.04.2022 12:29 Ответить
А может там, в Чувашии им будет хорошо?
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24.04.2022 12:29 Ответить
Ти звідти пишеш ?
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24.04.2022 12:36 Ответить
из Мордовии
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24.04.2022 12:55 Ответить
Тот, кому в чувашии будет хорошо, пусть остаётся в чувашии навсегда.
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24.04.2022 12:39 Ответить
Срать на морозе минус 40 и в речке стирать
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24.04.2022 12:51 Ответить
А когда путлер поблагодарит Германию за то, что она несколько миллионов советских граждан во время Второй мировой войны к себе эвакуировала?
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24.04.2022 12:30 Ответить
Из которых пол миллиона отказались назад возвращаться
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24.04.2022 12:53 Ответить
Чтоб вас твари тоже китайцы евакуировали и ваших детей
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24.04.2022 12:31 Ответить
Слуги Сатани ******** Україну і самі ж евакуюють людей. Мутовані потвори з мокшанських боліт.
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24.04.2022 12:31 Ответить
божественне співпадіння. якраз депортують людей з тих регіонів які попу рвали за рускій мір і опзж. співпадіння- не думаю.
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24.04.2022 12:38 Ответить
Співпадіння - це коли разом з кумом йдучи з п"янки в яму впали.
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24.04.2022 16:13 Ответить
Кацапи кончені болотяні тварі,всіх Українців повернемо в не сумнівайтесь, війна чітко прийде в вашу гнойну паРашу, що
посіяли, те і пожнете.
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24.04.2022 12:41 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор повинен бути знищений.
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24.04.2022 12:42 Ответить
считайте на следующую войну детей уже орки насобирали
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24.04.2022 12:46 Ответить
Ну вот,сруцький миротворец,а вы говорите кого то потом накажут.да никого, если Украина не накажет.
Геноцид должен проходить массово,целенаправленно,спланировано.
А то так,военные потери.
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24.04.2022 12:49 Ответить
Дякувати ОКРЕМО Зе і його Зе владі за те що за місяць до вторгнення кацапів познімали ВСІ мінні загородження на Кримському перешейку і кацапські військові без проблем зайшли на нашу територію окупувавши Херсон і ряд інших міст з Маріуполем включно, так що за Маріуполь треба дякувати Зе владі.
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24.04.2022 12:53 Ответить
это тупо геноцид, они вывозят людей за 5-10тыс км, большинство больше никогда не вернется и будет подымать им экономику... а наши земли заселят буряты и оленеводы которые унитаза в квартире никогда не видели, вывезти всех украинцев это и был план изначальный, только так нас можно победить, захватить и расселить... вывозят детей - наше будущее, а весь мир на это смотрит......
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24.04.2022 13:16 Ответить
Жирик лет 5 назад об этом говорит, только мы тогда поржали думали юродивый бредит. Оказывается о планах рассказывал - "украинцев должно остаться не больше 15-18 миллионов, тогда они станут для нас не опасны, еще 20 миллионов вывезем в Сибирь чтобы создать заслон от китайцев".
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24.04.2022 15:07 Ответить
Мавзолейные крысы,,,,себя пакуйте вместе с рюсским миром)))),,спасители блин,,
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24.04.2022 13:16 Ответить
наступит время мы придём защищать наших
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24.04.2022 13:33 Ответить
Ну як я розумію то там був процент які чекали це ганебне війско, то їх не шкода, хотіли рашку будь ласка. Це можна так сказать евакуація. Але ж там було багато людей які підримували Україну і вони рахують себе українцями то для ціх людей це вже депортація з всіма як то кажуть витекающими наслідками.
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24.04.2022 13:37 Ответить
Это печально. Мало ли кому отдадут украинских детей.

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24.04.2022 14:23 Ответить
Це знайома картина рашиськоі чуми так відбувалось при сталіні в 30- 40 -х роках минулого століття депортація в віддалені райони рф ,на жаль ******* нациська росія це є варвари ,які тільки вміють :вбивати ,грабувати ,мародерити ,гвалтувати ,департувати і руйнувати це зло.
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24.04.2022 15:17 Ответить
 
 