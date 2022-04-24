В Минобороны РФ заявили, что Россия "эвакуировала" уже почти миллион украинцев, в том числе 174 689 детей
Минобороны РФ заявило, что Россия "эвакуировала" уже более 951 тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.
По его словам, за минувшие сутки Россия вывезла из районов Украины и территории, оккупированной незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", 16 838 человек, из них 1402 ребенка.
Всего, как заявили в Минобороны РФ, с начала войны Россия вывезла 951 329 украинцев, в том числе 174 689 детей.
Топ комментарии
+17 user009
показать весь комментарий24.04.2022 12:16
+11 Стороннімв Богдан
показать весь комментарий24.04.2022 12:12
+10 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий24.04.2022 12:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як завжди, нагло брешуть, разів у десять.
Але ж, після перемоги, ми будемо наполегливо вимагати повернути стільки людей, скільки вони сбрехали!
І нехай, що хочуть роблять, хоч народжують "зайвих", хоч самі йдуть.
посіяли, те і пожнете.
Мордор повинен бути знищений.
Геноцид должен проходить массово,целенаправленно,спланировано.
А то так,военные потери.