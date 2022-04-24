В Минобороны РФ заявили, что Россия "эвакуировала" уже почти миллион украинцев, в том числе 174 689 детей

Минобороны РФ заявило, что Россия "эвакуировала" уже более 951 тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

По его словам, за минувшие сутки Россия вывезла из районов Украины и территории, оккупированной незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", 16 838 человек, из них 1402 ребенка.

Всего, как заявили в Минобороны РФ, с начала войны Россия вывезла 951 329 украинцев, в том числе 174 689 детей.

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