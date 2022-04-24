Вселенский патриарх на Пасхальной службе призвал прекратить войну в Украине и открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя

Его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей приветствовал христиан восточного обряда с Пасхой и призвал к немедленному прекращению войны.

Об этом говорилось в проповеди Вселенского Патриарха после праздничного богослужения в ночь с субботы на воскресенье, которое состоялось на территории Вселенского Патриархата в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мари гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается непередаваемая человеческая трагедия", - сказал Варфоломей.

Вселенский Патриарх призвал к немедленному прекращению войны, которая подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Божией о любви к ближнему.

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