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Новости Война
2 021 10

Вселенский патриарх на Пасхальной службе призвал прекратить войну в Украине и открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя

патріарх

Его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей приветствовал христиан восточного обряда с Пасхой и призвал к немедленному прекращению войны.

Об этом говорилось в проповеди Вселенского Патриарха после праздничного богослужения в ночь с субботы на воскресенье, которое состоялось на территории Вселенского Патриархата в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мари гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается непередаваемая человеческая трагедия", - сказал Варфоломей.

Вселенский Патриарх призвал к немедленному прекращению войны, которая подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Божией о любви к ближнему.

Читайте: В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей, - заместитель командира полка "Азов" Паламар (Калина)

Константинопольский патриархат (141) Мариуполь (5717) Пасха (378) эвакуация (2078)


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Топ комментарии
+6
Дякую, Отче. Моліть Бога за нас.
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24.04.2022 12:17
+3
Только бурятам до лампочки его заявления и призывы.
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24.04.2022 12:20
+3
Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Варфоломій докладую. ніякого коридора рашня недасть, по друге тільки божественна піздюлена від ЗСУ відкриє шлях до маріуполя. другого не буде.
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24.04.2022 12:23
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Дякую, Отче. Моліть Бога за нас.
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24.04.2022 12:17 Ответить
Только бурятам до лампочки его заявления и призывы.
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24.04.2022 12:20 Ответить
Русня не люди
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24.04.2022 12:22 Ответить
Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Варфоломій докладую. ніякого коридора рашня недасть, по друге тільки божественна піздюлена від ЗСУ відкриє шлях до маріуполя. другого не буде.
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24.04.2022 12:23 Ответить
Лучше и не сказать!
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24.04.2022 12:32 Ответить
Христос воскресе!
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24.04.2022 12:31 Ответить
Молю об одном, чтоб кремлевский УПЫРЬ сегодня сдох!
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24.04.2022 12:31 Ответить
Патраірху Варфоломію величезна вдячність за підтримку України...
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24.04.2022 12:33 Ответить
Ну, вы же знаете, что в россии вселенского патриарха считают масоном, который "лезет поперёд батьки". Так что сделать с точностью до наоборот - это для них скрепа.
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24.04.2022 12:37 Ответить
Коли хтось закликає припинити війну, то хай називає ім'я агресора, а якщо сцить назвати ім'я, тоді краще хай не розтуляє пельку. Бо українці не припинять захищати свою батьківщину, своїх дітей і батьків. І закликати українців припинити їхню священну битву здатен лише дідько та його посіпаки.
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24.04.2022 14:11 Ответить
 
 