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По меньшей мере семь православных храмов разрушили оккупанты в Луганской области, - Гайдай

храм

В Луганской области россияне разрушили по меньшей мере семь православных храмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятки культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы.

Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня прошла пасхальная заутреня и Божественная литургия", - говорится в сообщении.

Кроме того, частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в ​​Рубежном.

Также поврежден храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм.

В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

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Сообщается также, что разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.

религия (900) церковь (1324) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше сім православних храмів.

а я кажу що по всі сім церкви московского патріарху. співпадіння -не думаю.
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24.04.2022 12:42 Ответить
А ще стверджують що вони православні слов"яни. Дика суміш мутантів різних племен. Слов"яни там і поруч не стояли.
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24.04.2022 12:46 Ответить
"Навіть те, у що самі вірять, - православні храми" Джерело:

До православ'я московити мають таке ж відношення, як морська свинка до моря. Це по-перше.
По-друге, вірою там навіть не пахне, а тхне сіркою з їх ладанів. Немає Бога а ні в їхніх церквах, а ні в душах московитів, а ні в серцях їхніх.

Не може віруюча людина коїти те, що вони робили на київщині, чернігівщині, сумщині. Що продовжують робити на харківщині, луганщині, донеччині та на півдні країни. Немає там ні віри, ні Бога. Є тільки сліпе слідування та підтримка ботоксного бункерного коротуна. А напрямок їм усім вказали наші захисники острова Зміїний, слідом за "Москвою"...
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24.04.2022 13:23 Ответить
Я невіруючий і мені до лампочки якогось там патріархату сарай з хрестом зруйнували. А от від чого серце щимить, так це від зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, місць пам'яті та історії України.
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24.04.2022 13:28 Ответить
Шо , Гайдай , знову "Руський мир" ? Чи може не вистачає клепки в голові , шоб зрозуміти що "русский мир" не перекладається українською як руський (яке від слова Русь). Краще його взагалі не перекладати ...
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24.04.2022 13:42 Ответить
 
 