По меньшей мере семь православных храмов разрушили оккупанты в Луганской области, - Гайдай
В Луганской области россияне разрушили по меньшей мере семь православных храмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятки культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы.
Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня прошла пасхальная заутреня и Божественная литургия", - говорится в сообщении.
Кроме того, частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.
Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном.
Также поврежден храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.
В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм.
В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.
Сообщается также, что разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а я кажу що по всі сім церкви московского патріарху. співпадіння -не думаю.
До православ'я московити мають таке ж відношення, як морська свинка до моря. Це по-перше.
По-друге, вірою там навіть не пахне, а тхне сіркою з їх ладанів. Немає Бога а ні в їхніх церквах, а ні в душах московитів, а ні в серцях їхніх.
Не може віруюча людина коїти те, що вони робили на київщині, чернігівщині, сумщині. Що продовжують робити на харківщині, луганщині, донеччині та на півдні країни. Немає там ні віри, ні Бога. Є тільки сліпе слідування та підтримка ботоксного бункерного коротуна. А напрямок їм усім вказали наші захисники острова Зміїний, слідом за "Москвою"...