По меньшей мере семь православных храмов разрушили оккупанты в Луганской области, - Гайдай

В Луганской области россияне разрушили по меньшей мере семь православных храмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятки культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы.

Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня прошла пасхальная заутреня и Божественная литургия", - говорится в сообщении.

Кроме того, частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в ​​Рубежном.

Также поврежден храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм.

В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

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Сообщается также, что разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.