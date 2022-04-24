Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта газотранспортной сети

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.

Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Нет сомнений, что после победы мы все отстроим Украину, и газотранспортная система до конца войны ждать не может, как и наши потребители. Оперативно восстанавливать сети нам помогают наши международные партнеры. В частности, испанский оператор ГТС Enagas существенно поспособствовал этому процессу, отправив в Украину необходимое оборудование и материалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать утечки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры – для работы пневматического оборудования при ремонтных работах; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.

Кроме того, специалисты ОГТСУ получили комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, который будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов. Оператор Enagas также направил украинским коллегам сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, электрическое оборудование, кабельные удлинители, соединители.

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