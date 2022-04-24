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Новости Агрессия России против Украины Война
11 094 19

СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и российского интернет-агента

сбу

Сотрудники СБУ задержали депутата одного из местных советов Херсонской области, который сотрудничал с врагом, и интернет-агента, администрировавшего более десяти пророссийских пабликов в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, во время поездки в Одессу стражи порядка задержали депутата одного из местных советов Херсонской области. Его обвиняют в государственной измене.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины мужчину завербовала ФСБ РФ. Он помогал расквартировывать военнослужащих врага во временно оккупированном Херсоне. Также он предоставил захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города. Фигурант планировал пересечь государственную границу в Одесской области, используя иностранный паспорт.

Также сотрудники СБУ задержали интернет-агента российских спецслужб, до начала активной фазы войны не проявлявшего никакой активности. По информации правоохранителей, злоумышленник распространял в соцсетях дезинформацию о ситуации на фронте и призвал поддерживать оккупантов. Мужчина создал и администрировал более десяти разных интернет-платформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные о ВСУ, - Офис Генпрокурора

депутат (3318) Одесса (7897) СБУ (19924) государственная измена (1544) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+17
Я так розумію, що поки війна, СБУ зовсім не працює у Києві. Бо як можна пояснити той факт, що рашистські колаборанти: дєрьмак, татаров, дємченко, бужанський, бойко, льовочкін, суркіси досі не за гратами.
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24.04.2022 14:09
+15
Нарешті! Сьогодні в Україні набув чинності закон про колаборантів. По ньому можна отримати до 12 років в'язниці за допомогу державі-агресору. І не тільки за допомогу, але за заклики до такої. А також за пропаганду "русского міра"і всі дії, що з цим пов`язані.
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24.04.2022 14:05
+7
СБУ-черговий респект...
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24.04.2022 14:03
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СБУ-черговий респект...
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24.04.2022 14:03 Ответить
Нарешті! Сьогодні в Україні набув чинності закон про колаборантів. По ньому можна отримати до 12 років в'язниці за допомогу державі-агресору. І не тільки за допомогу, але за заклики до такої. А також за пропаганду "русского міра"і всі дії, що з цим пов`язані.
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24.04.2022 14:05 Ответить
Я так розумію, що поки війна, СБУ зовсім не працює у Києві. Бо як можна пояснити той факт, що рашистські колаборанти: дєрьмак, татаров, дємченко, бужанський, бойко, льовочкін, суркіси досі не за гратами.
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24.04.2022 14:09 Ответить
В списке многих не хватает из 90 и 00 ну например преза Лёни ,гриценко и так далее

С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО.
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24.04.2022 14:22 Ответить
Точніше якщо складати повний поганих дядьків список потрібно пару сторінок
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24.04.2022 14:33 Ответить
А хто керує СБУ?
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24.04.2022 15:50 Ответить
Так мало того прошла информация, что логистикой переданного нам вооружения почему то занимается именно дерьмак , и сразу стал понятен обстрел складов с вооружением последнии дни
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24.04.2022 16:34 Ответить
Не хочу сглазить
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24.04.2022 14:13 Ответить
надеюсь резинка от труселей у депутата достаточно прочная..
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24.04.2022 14:19 Ответить
Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке

https://minval.az/news/124242684 24 апреля 2022, 14:46

https://minval.az/news/124242684#comments 0



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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684 https://twitter.com/intent/tweet?text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684 https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684&text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5 https://api.whatsapp.com/send?text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%0Ahttps%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684

Счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, посольство практически находится в блокаде. Об этом в воскресенье заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
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24.04.2022 14:19 Ответить
СБУ 👍везіть на Таїрова та розтріляйте його нафуй
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24.04.2022 14:31 Ответить
Це жах скільки ще сплячих колоборантів е в Украіни ?це треба так ненавидити свою Державу щоб допомогати іі знищити ?ну як так ??тут після Війни их треба всіх знищити фізично бо морально сидиння в вязниці ні до чого доброго не приводять іх потім за московскі гроші обминють та викупають ,як Струка на Луганщині !того Слава Богу пристрелили нейбадужі люди!!!!!
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24.04.2022 14:47 Ответить
Ну нах@я?
Там же море рядом!
Патихому бульк и фсьооо - "прапали безвисти!"...
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24.04.2022 14:54 Ответить
Шо, опять ОПЗЖ ? У нас (центральная Украина) среди населения радикальные настроения: всех, кто есть и был (переобутые) в пророссийских партиях садить лет на 15 без суда и следствия, т.к. они априори предатели и активно будут отрабатывать за свою безбедную жизнь на деньги от путина.
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24.04.2022 14:56 Ответить
Так чого ж центральна Україна навибирала латентних сепарів типу мера Мамая.
Полтавщина й Черкащина разочаровують. Навибирали колишніх ригів у владу, натягнули вишиванки і думають що вони патріоти
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24.04.2022 15:40 Ответить
А Київ вас не розчарував?
Бо столиця, наприклад, дала більший відсоток голосів за "опежопе", ніж Черкащина.

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24.04.2022 16:58 Ответить
труханов? того только кацапская ракета сможет обезвредить
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24.04.2022 15:16 Ответить
Труханов з 2015 року в іншій партії - "Довіряй ділам".
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24.04.2022 17:46 Ответить
Такі зрадники прирікають на смерть і катування багатьох українців і їх сім'ї.
Треба за таке давати вишку а не 5 років і вийти під заставу або закону Савченко
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24.04.2022 15:37 Ответить
 
 