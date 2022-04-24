СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и российского интернет-агента

Сотрудники СБУ задержали депутата одного из местных советов Херсонской области, который сотрудничал с врагом, и интернет-агента, администрировавшего более десяти пророссийских пабликов в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, во время поездки в Одессу стражи порядка задержали депутата одного из местных советов Херсонской области. Его обвиняют в государственной измене.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины мужчину завербовала ФСБ РФ. Он помогал расквартировывать военнослужащих врага во временно оккупированном Херсоне. Также он предоставил захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города. Фигурант планировал пересечь государственную границу в Одесской области, используя иностранный паспорт.

Также сотрудники СБУ задержали интернет-агента российских спецслужб, до начала активной фазы войны не проявлявшего никакой активности. По информации правоохранителей, злоумышленник распространял в соцсетях дезинформацию о ситуации на фронте и призвал поддерживать оккупантов. Мужчина создал и администрировал более десяти разных интернет-платформ.

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