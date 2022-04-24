СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и российского интернет-агента
Сотрудники СБУ задержали депутата одного из местных советов Херсонской области, который сотрудничал с врагом, и интернет-агента, администрировавшего более десяти пророссийских пабликов в соцсетях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По его словам, во время поездки в Одессу стражи порядка задержали депутата одного из местных советов Херсонской области. Его обвиняют в государственной измене.
После начала полномасштабной агрессии России против Украины мужчину завербовала ФСБ РФ. Он помогал расквартировывать военнослужащих врага во временно оккупированном Херсоне. Также он предоставил захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города. Фигурант планировал пересечь государственную границу в Одесской области, используя иностранный паспорт.
Также сотрудники СБУ задержали интернет-агента российских спецслужб, до начала активной фазы войны не проявлявшего никакой активности. По информации правоохранителей, злоумышленник распространял в соцсетях дезинформацию о ситуации на фронте и призвал поддерживать оккупантов. Мужчина создал и администрировал более десяти разных интернет-платформ.
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С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО.
https://minval.az/news/124242684 24 апреля 2022, 14:46
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Счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, посольство практически находится в блокаде. Об этом в воскресенье заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Там же море рядом!
Патихому бульк и фсьооо - "прапали безвисти!"...
Полтавщина й Черкащина разочаровують. Навибирали колишніх ригів у владу, натягнули вишиванки і думають що вони патріоти
Бо столиця, наприклад, дала більший відсоток голосів за "опежопе", ніж Черкащина.
Треба за таке давати вишку а не 5 років і вийти під заставу або закону Савченко