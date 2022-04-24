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МИД: Разочарованы заявлениями Австрии о том, что Украине не нужно быть в ЕС

ес,евросоюз,єс,євросоюз

В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Разочарованные высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.

По словам спикера, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.

Читайте: Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз

Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго, - министр финансов Бруннер

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей - подчеркнули в МИД.

Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. В частности, Шалленберг считает, что Украина не может получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Австрия (814) МИД (6966) членство в ЕС (1025) Евросоюз (17145) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+25
Австрія та Німечинна майже одне саме, велики друзів русофашистів, фашисти дружать з фишистами. Не країни а просто скупчення гівнянних підприємств, ненадійні партнери які за 1 євру маму рідну продадуть
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24.04.2022 14:23
+19
Таки даються взнаки інтимні стосунки австрійських і рашистських курв і **********...
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24.04.2022 14:27
+16
Вам натякнули, що з корупціонерами та злодіями діло мати ніхто не буде. Коломойшу, Татарова, Єрмака та багато іншого бидла на чолі з преЗедентом.
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24.04.2022 14:33
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Австрія та Німечинна майже одне саме, велики друзів русофашистів, фашисти дружать з фишистами. Не країни а просто скупчення гівнянних підприємств, ненадійні партнери які за 1 євру маму рідну продадуть
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24.04.2022 14:23 Ответить
недаремно гітлера-аустріяка -а потім фашист
все генетично повязано-німчура проклята
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24.04.2022 15:30 Ответить
Спросили бы прямо куртизанка Шаленбкрг сколько тебе заплатило *****???? Причем спросить надо через жёлтую прессу Европы выкупив место на изданиях....
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24.04.2022 18:46 Ответить
Таки даються взнаки інтимні стосунки австрійських і рашистських курв і **********...
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24.04.2022 14:27 Ответить
государство, которое является членом Европейского союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Италия, Великобритания. В какой стране была война как в Укрине?
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24.04.2022 14:27 Ответить
Ми маєм право. Так, з вами згодна. Ми вам дамо таку конкурецію, як і Німеччині, тому і не потрібна сильна Україна, вона конкуретносильна
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24.04.2022 14:30 Ответить
Очередна кацапська курва, дякуємо Австрія, будем пам'ятати
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24.04.2022 14:31 Ответить
Вам натякнули, що з корупціонерами та злодіями діло мати ніхто не буде. Коломойшу, Татарова, Єрмака та багато іншого бидла на чолі з преЗедентом.
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24.04.2022 14:33 Ответить
А до цього, так прям чекали. Аби серанути, так?
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24.04.2022 14:47 Ответить
корупція в Австрії, Німеччині, якщо й менше ніж в Україні, то не набагато.
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24.04.2022 14:47 Ответить
А болгарам ,румынам и грекам тоже намекали ? Или взяли так?
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24.04.2022 14:49 Ответить
А особливо Угорцям
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24.04.2022 15:27 Ответить
Купила росея австрияк, это не сложно вычислить, что немецкая, что австрийская натуры одинаковы.
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24.04.2022 14:37 Ответить
два редких мудака - венгрия и и австрия... давайте откроем на них коридор и пусть они встречают кацапов...
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24.04.2022 14:37 Ответить
засмерділо недоімперіями?)
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24.04.2022 14:58 Ответить
нужно быть большим идиотом,чтобы после того как Англия свалила из этой клоаки,продолжать туда рваться.
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24.04.2022 14:41 Ответить
путин в отчаянном положении, - все свои консервы повскрывал!
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24.04.2022 14:42 Ответить
Без спеціального тривалого навчання в інституті МО практично неможливо так красиво і переконливо відповісти австріяку і при цьому обійтися без матюків.
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24.04.2022 14:42 Ответить
ау,админы! а что с вашим сайтом,то есть коменты,то нету...
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24.04.2022 14:42 Ответить
Кілька читачів ставлять позначку спам і комент зникає.
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24.04.2022 19:29 Ответить
желаю австрийским уродам чтобы за предательство УКРАИНЫ русская мразь опять пришла и оккупировала их как в 45!
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24.04.2022 14:43 Ответить
Хотелось бы, что наш МИД напомнил, что к целостности современной Австрии приложили руки солдаты тех стран, которые не против членства Украины в ЕС. Если австрияки не согласны - верните судеты Германии.
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24.04.2022 14:52 Ответить
Когось дивують такі заяви?!
Мене так зовсім ні!
Знаючи про наших нардепів, прокурорів, продажних суддів і ментів, про гнилу систему кришування, про тотальне розкрадання держбюджету, хіба можна хотіти взяти все це в здорове середовище?!
А воно ж не хоче мінятись, воно хоче, щоб все залишалось, як раніше!
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24.04.2022 14:57 Ответить
За аншлюс вже забули? І пам'ятник у Відні українським козакам нащо поставили? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96

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24.04.2022 15:08 Ответить
Нам всякі шаллєнберги,шмонькини,штайнмаєри до одного місця,ми впевнено йдемо вперед,і різні кремлівські шлєндри не завадять дійти до нашої європейської цілі!
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24.04.2022 15:27 Ответить
эта тема уже настое....а,фашисты-германия,австрия-фашизмус,....горбатых и могила не исправит,забудьте и разотрите ,рашу накормим,доберёмся и до гансов.
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24.04.2022 15:57 Ответить
остеррайх в себя поверил,походу..
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24.04.2022 16:01 Ответить
Там в Еврокомиссии по принципу консенсуса решения принимаются?
Если одна страна против то все?
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24.04.2022 16:35 Ответить
Австріякам страшно, що московити можуть прийти і до Австрії під виглядом русів. Так допомагайте Україні встояти у ганебній війні і не будьте жалюгідними боягузами
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24.04.2022 16:42 Ответить
Пока Украина не будет по-настоящему бороться с коррупцией (не только экономической, но и политической), никто всерьез не будет вести речь о вступлении в ЕС.
Постоянные интриги во властных структурах, куча органов, которые борются не с коррупцией, а друг с другом за место под солнцем, не реформированная по-европейски судебная система, погрязшая в коррупции - и вы хотите в ЕС немедленно?!
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24.04.2022 16:52 Ответить
Эта защита права крвсть, которая народу втирается, как непонятные капризы ЕС и НАТО... А нет никаких капризов. Всё очено просто. НАТО и ЕС для стран стандарта демократии. А не стандарта олигархата, коррупции и воров... А все, начиная с яныка, хотели съесть рыбку , сидя на удобном сиденьи. Ото и всё, что нужно знать о невинном зеле и непонятно капризном Западе.
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24.04.2022 20:01 Ответить
Як там недавно кричали до кацапів? Народ винуватий в першу чергу, бо вибрав таку владу, живе з нею і потокає їй. Ми могли давно подолати свою лінь і зазнайтсво, а тепер нас просто "ногою спихнули з ліжка", а ми кричимо, ой поможіть дайте вили чи там сапку. За 10 років ми могли не тільки підготуватися, але ж ні, всім було солодко наспати на все, кожен рахував лише свою користь.
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24.04.2022 17:37 Ответить
Путинососы гребаные
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24.04.2022 18:55 Ответить
Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины ...идей ленина-сталина... светоча председателя мао, бескомпромиссности товарища Кым Чен Ира...и лично нашего дорогого Леонида ИЛьича кгм.....

У вас нет господа чувства дежавю и лёгкой тошноты от этих тухлых совковых нарративов в официальной фразеологии зелёного официоза ?

Не хотят ли Украине вместо диктатуры ввп - под шумок втулить диктатуру ваз ?

А к этому ваз_у уже вопросов, после войны, на два срока есть....
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24.04.2022 19:23 Ответить
 
 