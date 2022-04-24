МИД: Разочарованы заявлениями Австрии о том, что Украине не нужно быть в ЕС
В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Разочарованные высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.
По словам спикера, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.
Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.
"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей - подчеркнули в МИД.
Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. В частности, Шалленберг считает, что Украина не может получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.
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все генетично повязано-німчура проклята
Мене так зовсім ні!
Знаючи про наших нардепів, прокурорів, продажних суддів і ментів, про гнилу систему кришування, про тотальне розкрадання держбюджету, хіба можна хотіти взяти все це в здорове середовище?!
А воно ж не хоче мінятись, воно хоче, щоб все залишалось, як раніше!
Если одна страна против то все?
Постоянные интриги во властных структурах, куча органов, которые борются не с коррупцией, а друг с другом за место под солнцем, не реформированная по-европейски судебная система, погрязшая в коррупции - и вы хотите в ЕС немедленно?!
У вас нет господа чувства дежавю и лёгкой тошноты от этих тухлых совковых нарративов в официальной фразеологии зелёного официоза ?
Не хотят ли Украине вместо диктатуры ввп - под шумок втулить диктатуру ваз ?
А к этому ваз_у уже вопросов, после войны, на два срока есть....