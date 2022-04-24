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Энергетики ДТЭК накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донбассе

дтек

Энергетики в канун Пасхи возобновили электроснабжение в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает "Сегодня" со ссылкой на сообщения компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, в сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевщины.

Также энергетики возобновили электроснабжение около 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.

Напомним, что с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн. украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.

Также читайте: За сутки энергетики вернули свет 19 тыс. семей в Киевской области и Донецкой области, - ДТЭК

Киевская область (4149) Донецкая область (9746) Тарифы на электроэнергию (2169) ДТЭК (520)


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24.04.2022 15:30 Ответить
 
 