Энергетики ДТЭК накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донбассе
Энергетики в канун Пасхи возобновили электроснабжение в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает "Сегодня" со ссылкой на сообщения компании ДТЭК Рината Ахметова.
В частности, в сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевщины.
Также энергетики возобновили электроснабжение около 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.
Напомним, что с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн. украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий24.04.2022 15:30 Ответить Мне нравится 1
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