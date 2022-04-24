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Новости Война
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80% украинских военных после ранения и лечения возвращаются в строй, - Минобороны

раненые

Более 80% украинских военных после ранения возвращаются в строй.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй - более 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", - сказала Маляр.

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Минобороны (9357) ранение (3386) Маляр Анна (412)


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Я так понимаю большую роль в этом играют мед заклади Польши, Чехии, стран Балтии и пр. дружественных стран. СПАСИБО им ОГРОМНОЕ!!!
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24.04.2022 15:48 Ответить
господи, як подумаєш, як побачиш цих чоловіків, молодих чоловіків((
це ж вам не зачепило - шкіру стесало. це ж кінцівку може відірвати, хребет зламати((
он хлопцю 18 років дві ноги відірвало, погано заживає, переживають за коліна, збирали кошти((
такі мужні люди, такі лицарі!
кожен день такий хлопець - герой. посилаємо йому слова підтримки, промені підтримки. посилаємо гроші.
а слава вся чомусь дістається не справжнім героям, які вивозять перемогу на своїх надлюдських зусиллях і горі, а сруліку, який тільки й дивись щоб нас не здав.
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24.04.2022 16:07 Ответить
Славвн ЗСУ
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24.04.2022 16:11 Ответить
 
 