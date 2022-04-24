80% украинских военных после ранения и лечения возвращаются в строй, - Минобороны

Более 80% украинских военных после ранения возвращаются в строй.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй - более 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", - сказала Маляр.

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