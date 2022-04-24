80% украинских военных после ранения и лечения возвращаются в строй, - Минобороны
Более 80% украинских военных после ранения возвращаются в строй.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй - более 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", - сказала Маляр.
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це ж вам не зачепило - шкіру стесало. це ж кінцівку може відірвати, хребет зламати((
он хлопцю 18 років дві ноги відірвало, погано заживає, переживають за коліна, збирали кошти((
такі мужні люди, такі лицарі!
кожен день такий хлопець - герой. посилаємо йому слова підтримки, промені підтримки. посилаємо гроші.
а слава вся чомусь дістається не справжнім героям, які вивозять перемогу на своїх надлюдських зусиллях і горі, а сруліку, який тільки й дивись щоб нас не здав.