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Кошек и собак с оккупированных территорий везут в Днепр. Им нужны ветпрепараты. РЕКВИЗИТЫ

тварини,коти,кіт,тварина

Коммунальщики Днепра, которые занимаются беспризорными собаками и котами, теперь помогают и животным, вывезенным с оккупированных территорий. Они просят помочь в закупке ветеринарных препаратов.

Об этом пишет в фейсбуке депутат горсовета Днепра Михаил Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"К нам продолжают поступать большое количество животных с оккупированых территорий Нашей Страны. Многие имеют серьёзные повреждения, включая ампутации конечностей, термические и химические ожоги. Мы принимаем и будем принимать всех животных в любом количестве и без любых ограничений. Спасём, окажем помощь, каждому животному без исключения", – написал он.

По словам Лысенко, кормом КП "Зооконтроль" обеспечено на не менее полутора месяцев. Но нужны ветеринарные препараты, расходники, прививки, сыворотки, аппараты Илизарова и тому подобное.

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Деньги на это пособие собирают через благотворительный фонд.

Его реквизиты:

Карта в гривне

4246001003118175

Евро Наименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA533052990000026005050543258SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2X Название банка получателя: JSC CB PRIVATBANK

Доллар Наименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA523052990000026008050567521SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2X Название банка получателя: JSC CB PRIVATBANK

Днепр (4426) животные (934) помощь (7820)


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Топ комментарии
+11
https://twitter.com/i/status/1518128073559977984 https://twitter.com/i/status/1518128073559977984

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24.04.2022 15:50
+10
Коли знімаєш серйозний матеріал про війну, а тут приходить ВІН
https://twitter.com/i/status/1517928480859693056
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24.04.2022 15:53
+8
Ордынский менталитет не пропьешь,да? вот этим нормальные люди от вас,орков мордорских и отличаются - жалостью к беззащитным и помощью им. Вам это в мордоре не понять
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24.04.2022 17:09
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https://twitter.com/i/status/1518128073559977984 https://twitter.com/i/status/1518128073559977984

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24.04.2022 15:50 Ответить
Коли знімаєш серйозний матеріал про війну, а тут приходить ВІН
https://twitter.com/i/status/1517928480859693056
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24.04.2022 15:53 Ответить
На фото точно моя кицька. Навіть пішов перевірив, чи вона вдома.
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24.04.2022 16:07 Ответить
Людей уже всех вывезли что кошаками занимаемся и деньги на них собираем?!!
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24.04.2022 16:30 Ответить
Ордынский менталитет не пропьешь,да? вот этим нормальные люди от вас,орков мордорских и отличаются - жалостью к беззащитным и помощью им. Вам это в мордоре не понять
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24.04.2022 17:09 Ответить
Молодці, а за наших загиблих песиків та кицьок ми спитаємо за нагоди в окупантів і їх приспішників колаборантів
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24.04.2022 16:35 Ответить
Карта у гривні 4246 0010 0311 8175
==========
не хоче з ПБ і Альфабанку чомусь переводити на цей рахунок кошти
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24.04.2022 20:02 Ответить
Надо конечно спасать собак и котов с горячих точек. Корм можно в этом магазине заказать, есть разный по цене, да и доставка быстрая - часто тут https://zoolandia.com.ua/shop/sobakam/suhoy-korm-dlya-sobak покупаю корм и сопутствующие товары для животных. Удобно кормить сухим кормом или патчами, животное наедается и нет проблем с готовкой пищи.
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02.07.2022 22:35 Ответить
 
 