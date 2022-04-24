Кошек и собак с оккупированных территорий везут в Днепр. Им нужны ветпрепараты. РЕКВИЗИТЫ

Коммунальщики Днепра, которые занимаются беспризорными собаками и котами, теперь помогают и животным, вывезенным с оккупированных территорий. Они просят помочь в закупке ветеринарных препаратов.

Об этом пишет в фейсбуке депутат горсовета Днепра Михаил Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"К нам продолжают поступать большое количество животных с оккупированых территорий Нашей Страны. Многие имеют серьёзные повреждения, включая ампутации конечностей, термические и химические ожоги. Мы принимаем и будем принимать всех животных в любом количестве и без любых ограничений. Спасём, окажем помощь, каждому животному без исключения", – написал он.

По словам Лысенко, кормом КП "Зооконтроль" обеспечено на не менее полутора месяцев. Но нужны ветеринарные препараты, расходники, прививки, сыворотки, аппараты Илизарова и тому подобное.

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Деньги на это пособие собирают через благотворительный фонд.

Его реквизиты:

Карта в гривне

4246001003118175

Евро Наименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA533052990000026005050543258SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2X Название банка получателя: JSC CB PRIVATBANK

Доллар Наименование получателя: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адрес получателя: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINEIBAN получателя: UA523052990000026008050567521SWIFT код банка получателя: PBAN UA 2X Название банка получателя: JSC CB PRIVATBANK