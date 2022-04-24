Оккупанты вводят рубли и устанавливают оборудование российского мобильного оператора в Харьковской области, - разведка

Российские оккупанты пытаются деморализовать население оккупированных территорий Харьковщины и ввести собственные порядки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны, в то же время люди массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией.

Уточняется, что на оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение:

– В Великобурлугском районе волонтеры разносят по домам еду и лекарства, деньги на которые собирают самостоятельно, "принципиально отказываясь от российской "помощи".

- В Купянском районе отсутствует водоснабжение, поэтому волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

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Известно, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством".

Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", - говорится в сообщении.

Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон".

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Также вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют ехать в РФ и покупать товары и лекарства.