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Новости Война
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Оккупанты вводят рубли и устанавливают оборудование российского мобильного оператора в Харьковской области, - разведка

розвідка,харківщина

Российские оккупанты пытаются деморализовать население оккупированных территорий Харьковщины и ввести собственные порядки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны, в то же время люди массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией.

Уточняется, что на оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение:

– В Великобурлугском районе волонтеры разносят по домам еду и лекарства, деньги на которые собирают самостоятельно, "принципиально отказываясь от российской "помощи".

- В Купянском районе отсутствует водоснабжение, поэтому волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

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Известно, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством".

Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами", - говорится в сообщении.

Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон".

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Также вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют ехать в РФ и покупать товары и лекарства.

оккупация (10166) разведка (4179) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
твари поганые,русня,чтоб вы сдохли,горите вечно в аду!!!
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24.04.2022 15:59
+8
рашисты полностью оторваны от реальности......
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24.04.2022 16:01
+7
Мобилки и зомбоящик кацапы подключают в первую очередь. По мобилкам пеленгуют самых активных проукраинских граждан и отправляют в пыточные или сразу убивают. Не пользоваться кацапскими сетями ни в коем случае! Зомбоящик не смотреть и не давать смотреть своим близким, особенно пожилым людям.
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24.04.2022 16:06
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твари поганые,русня,чтоб вы сдохли,горите вечно в аду!!!
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24.04.2022 15:59 Ответить
рашисты полностью оторваны от реальности......
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24.04.2022 16:01 Ответить
фубль - це туалетний папір, бо на нього неможливо купити валюту провідних країн світу
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24.04.2022 16:01 Ответить
https://www.facebook.com/100047035571388/videos/366066082241710/ Як Эрдоган допомагає русні обходити санкції
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24.04.2022 16:02 Ответить
Мобилки и зомбоящик кацапы подключают в первую очередь. По мобилкам пеленгуют самых активных проукраинских граждан и отправляют в пыточные или сразу убивают. Не пользоваться кацапскими сетями ни в коем случае! Зомбоящик не смотреть и не давать смотреть своим близким, особенно пожилым людям.
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24.04.2022 16:06 Ответить
Бабусек зачастую прошивать не нужно, у них та прошивка со времён советов ).
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24.04.2022 16:31 Ответить
нехай втановлюють. писля вийни нам знадобиться.
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24.04.2022 16:09 Ответить
вам кацапам ничего уже не поможет
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25.04.2022 06:26 Ответить
странно все это, значит они уверены что эта территория останется под ихним контролем
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24.04.2022 16:17 Ответить
Так вони і в Херсоні, і в Мелітополі таке робили. Кацапня вважає, що вони тепер на цій землі повні господарі...
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24.04.2022 16:29 Ответить
Немцы тоже строили "тысячелетний рейх".
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24.04.2022 16:31 Ответить
В статье написано: они уверены что Харьков почти взят!

Там полный неадекват.
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24.04.2022 16:31 Ответить
Як що можна, розхерячте те обладнання
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24.04.2022 16:28 Ответить
ставлять свій мегафон щоб мати змогу користуватися своїми китайськими раціями аналогвнєт
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24.04.2022 17:00 Ответить
Бабусям встановлять додаток Є-совок
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24.04.2022 17:09 Ответить
Интересно.... Поставок моб оборудования в рашку больше не будет.... Ставить остатки на территорию акт боев.... Где их повредят.... Разве что отмыть бабло. И концы в воду.
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24.04.2022 22:34 Ответить
 
 