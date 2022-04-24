РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10165 посетителей онлайн
Новости
28 060 109

Политик правящей партии Германии подверг сомнению масштаб военных преступлений РФ в Украине

німеччина

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель вызвал резонанс постом об Украине в своем блоге, подвергнув сомнению масштабы военных преступлений РФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Der Westen.

Его сообщение под названием "Довольно, господин Мельник" является попыткой свести счеты с украинским послом и ставит под сомнение текущую политику Запада в отношении Украины и России. Некоторые отрывки вызвали резонанс.

Бывший мэр Дюссельдорфа сомневается, что это действительно "война на уничтожение", которую Россия ведет в Украине, "как хотел бы заставить нас верить господин Мельник". Можно ли верить "риторике жертв войны, то есть Украины?", спрашивает 58-летний политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей. ФОТО

Хотя более пяти миллионов мирных жителей уже сбежали из Украины, бывший мэр Дюссельдорфа не может поверить, что разрушения в отдельных частях страны настолько масштабны: "Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасающие. Но не всегда ли это один и тот же мотив?

Также, по мнению Гайзеля, 410 убитых мирных жителей Бучи – недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало список военных РФ, убивающих украинцев на Запорожском и Мариупольском направлениях

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем яру, и, возможно, ночную бомбардировку в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?" – отмечает политик.

Политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц подверг критике Гайзеля: "Сначала Шредер, потом Швезиг, теперь Гейзель. По моему мнению, невозможно, чтобы ведущий политик СДПГ, как бывший мэр Дюссельдорфа, так комментировал бы захватническую войну России против Украины".

Германия (6979) военные преступления (1437)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
А може ця істота, яка мабуть теж кормиться з кремлівських рук, поїхала б у Маріуполь та подивилася на власні очі що там відбувається, як орки кидають вбитих ними людей у братьсякі могили. Скільки ще в Європі таких агентів х@йла. Як же прогнив цей світ.
показать весь комментарий
24.04.2022 15:57
+45
Якийсь період німецьких леммінгів почався. Усі дружньо скоюють політичне самогубство.
показать весь комментарий
24.04.2022 15:53
+43
Консервы на зарплате бункерного карлика вскрываются, фиксируем и запоминаем, чтобы потом не кукарекали "не виноватая я"
показать весь комментарий
24.04.2022 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
**** ти фашистська! А чому бомбардирували Дрезден? Відповім,а тому,що фашисти знищували Англічан! А то була відповідь на ваші бомбардирування Англіїї.
показать весь комментарий
24.04.2022 17:54 Ответить
Треба копнути предків цього гайзеля. Може для його дідуся кількість жертв у Бучі це дійсно була капля в морі?
показать весь комментарий
24.04.2022 17:56 Ответить
Сучий-син. Приїдь і подивись.
показать весь комментарий
24.04.2022 18:13 Ответить
Та Дрезден это постановочные фото и дома пеплом посыпанные. Нет никаких доказательств этому... по раша-тудей так сказали, а они врать не будут.
показать весь комментарий
24.04.2022 18:38 Ответить
"Дюссельдорфский мясник да пскопской живодёр"
показать весь комментарий
24.04.2022 19:44 Ответить
Ось вам і показник реальної дружби між двома тиранами - Сталіном і Гітлером... Вже яке покоління змінилось, а дружба "немцы-русские" не вмирає...
показать весь комментарий
24.04.2022 20:03 Ответить
рейхс ватники уже не те бундес войны.. тогда ахметов сын кучмы...тогда я польский негр на песочном абрамсе..и скоро встречу на лестничной клетке трехногую балерину в парандже
показать весь комментарий
24.04.2022 21:11 Ответить
Якщо хтось вважає, що припустимо просто так вбити 410 людей, то йому в Гаагу на лаву підсудних. Навіть якби нікого не вбили та не зруйнували жодної будівлі, перетин кордону незалежної держави військами іншої держави уже є військовим злочином.
показать весь комментарий
24.04.2022 21:46 Ответить
Тошнит от политиков **********.... Не веришь - съезди посмотри.... Или ссыш? Так наша вата и не наша расказывает про 8 лет бомбёжки луганды.... Съезди... Так арашка ****** про пленных... Крыса тыловая... Пойди на передок.... Возьми языка....
показать весь комментарий
24.04.2022 22:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 