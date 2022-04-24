Политик правящей партии Германии подверг сомнению масштаб военных преступлений РФ в Украине

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель вызвал резонанс постом об Украине в своем блоге, подвергнув сомнению масштабы военных преступлений РФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Der Westen.

Его сообщение под названием "Довольно, господин Мельник" является попыткой свести счеты с украинским послом и ставит под сомнение текущую политику Запада в отношении Украины и России. Некоторые отрывки вызвали резонанс.

Бывший мэр Дюссельдорфа сомневается, что это действительно "война на уничтожение", которую Россия ведет в Украине, "как хотел бы заставить нас верить господин Мельник". Можно ли верить "риторике жертв войны, то есть Украины?", спрашивает 58-летний политик.

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Хотя более пяти миллионов мирных жителей уже сбежали из Украины, бывший мэр Дюссельдорфа не может поверить, что разрушения в отдельных частях страны настолько масштабны: "Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасающие. Но не всегда ли это один и тот же мотив?

Также, по мнению Гайзеля, 410 убитых мирных жителей Бучи – недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

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"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем яру, и, возможно, ночную бомбардировку в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?" – отмечает политик.

Политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц подверг критике Гайзеля: "Сначала Шредер, потом Швезиг, теперь Гейзель. По моему мнению, невозможно, чтобы ведущий политик СДПГ, как бывший мэр Дюссельдорфа, так комментировал бы захватническую войну России против Украины".