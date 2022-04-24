В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения
Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад призвал немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло эвакуироваться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"В Мариуполе на кону поставлены жизни десятков тысяч, в том числе женщин, детей и пожилых людей. Нам нужна пауза в военных действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизнь будет под угрозой. Им нужно разрешить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - сказал Авад.
В заявлении ООН говорится, что в городе, сильно разрушенном после осады российскими войсками в течение нескольких недель, находится в ловушке около 100 тысяч мирных жителей.
Авад сказал, что православная Пасха, которую отмечают и в России, и в Украине, дает возможность прекратить военные действия.
"Во время редкого календарного совпадения религиозных праздников православной Пасхи, Песаха и Рамадана пора сосредоточиться на нашей общей человечности, отвергнув разногласия", - сказал Авад.
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Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
Максим Галкін чи не прямо звинуватив ***** і свою країну в агресії стосовно України. А також весь народець орди за звертання до Бога у церкві на Великдень з одночасною підтримкою війни.
Сказав, що він розчавлений смертями мирних громадян, сімей з дітьми які виявилися жертвами авантюри ***** і касапів, які втратили спокій, житло, близьких. А також звірствами орди в Бучі, Маріуполі, Харкові, Одесі, та інших містах та селах України. Висловив співчуття, дослівно: "Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла їм пам'ять".
Він прямо поставив запитання мокшанцям "А що ми робимо в Україні"? І вимагає кожного відповісти самому собі на це запитання.
* https://www.youtube.com/watch?v=U3VcvCL4pow Детальніше - відео в ютуб і: