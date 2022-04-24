РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5304 посетителя онлайн
Новости Война
2 195 22

В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения

маріуполь

Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад призвал немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло эвакуироваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"В Мариуполе на кону поставлены жизни десятков тысяч, в том числе женщин, детей и пожилых людей. Нам нужна пауза в военных действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизнь будет под угрозой. Им нужно разрешить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - сказал Авад.

В заявлении ООН говорится, что в городе, сильно разрушенном после осады российскими войсками в течение нескольких недель, находится в ловушке около 100 тысяч мирных жителей.

Авад сказал, что православная Пасха, которую отмечают и в России, и в Украине, дает возможность прекратить военные действия.

"Во время редкого календарного совпадения религиозных праздников православной Пасхи, Песаха и Рамадана пора сосредоточиться на нашей общей человечности, отвергнув разногласия", - сказал Авад.

Читайте также: Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя и гарантии безопасности Украины

Автор: 

Мариуполь (5717) ООН (4177) эвакуация (2078)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Художник Гаррі Андерсон - «Ісус стукає у вікна ООН», 1962 рік.
Актуально....

показать весь комментарий
24.04.2022 16:28
+8
ООН ? А шо это такое ?
показать весь комментарий
24.04.2022 16:26
+6
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі

Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
показать весь комментарий
24.04.2022 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН ? А шо это такое ?
показать весь комментарий
24.04.2022 16:26 Ответить
Типа канторы рога и копыта.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:31 Ответить
Это собрание дядек и тёток, которые на деньги русофашиста *****, делают вид что решают вопросы мирового значения
показать весь комментарий
24.04.2022 16:42 Ответить
ого! ООН закликає! Це потужно!
показать весь комментарий
24.04.2022 16:28 Ответить
Художник Гаррі Андерсон - «Ісус стукає у вікна ООН», 1962 рік.
Актуально....

показать весь комментарий
24.04.2022 16:28 Ответить
Nobody home...
показать весь комментарий
24.04.2022 16:41 Ответить
ООН это клоака.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:28 Ответить
ООН должно действовать а не трындеть. Трындежь идёт уже 2 месяца а касап и дальше красную кнопку давит.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:30 Ответить
Незнаю як ООН виражае свое озабочення но ОБСЕ 8 років виражала а толку ніякого.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:34 Ответить
Похоже, они в оон просто издеваются
показать весь комментарий
24.04.2022 16:35 Ответить
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі

Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
показать весь комментарий
24.04.2022 16:35 Ответить
коріння цієї "кризи" починається в Києві; оскільки тут не нагадують світу, що це війна; і ми воюємо не з "тією стороною", а з ****** і його касапією
показать весь комментарий
24.04.2022 16:55 Ответить
Заклики кацапосвиней тільки підбадьорують ,ще більше обстрилювати.Кацапи розуміють і поважають тільки силу, і присидання на пляшку.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:39 Ответить
Цей їблан забув сказати, до кого конкретно він звертається. Схоже, в нього просто робоча істерика без наслідків для тік-току.
показать весь комментарий
24.04.2022 16:41 Ответить
Максим Галкін (чоловік Алли Борисівни) у своєму телеграм-каналі він записав відеозвернення на самоті, нетрадиційно, без Примадони. Цією промовою він нарвався на санкції від ***** штибу його законодавства, мовляв "за дискредитацію військ рф". Вірогідно, у випадку повернення в мокшу він буде арештований.
Максим Галкін чи не прямо звинуватив ***** і свою країну в агресії стосовно України. А також весь народець орди за звертання до Бога у церкві на Великдень з одночасною підтримкою війни.
Сказав, що він розчавлений смертями мирних громадян, сімей з дітьми які виявилися жертвами авантюри ***** і касапів, які втратили спокій, житло, близьких. А також звірствами орди в Бучі, Маріуполі, Харкові, Одесі, та інших містах та селах України. Висловив співчуття, дослівно: "Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла їм пам'ять".
Він прямо поставив запитання мокшанцям "А що ми робимо в Україні"? І вимагає кожного відповісти самому собі на це запитання.
* https://www.youtube.com/watch?v=U3VcvCL4pow Детальніше - відео в ютуб і:
показать весь комментарий
24.04.2022 16:46 Ответить
де мій комент?
показать весь комментарий
24.04.2022 16:51 Ответить
блін, появився після десятого перезавантаження...
показать весь комментарий
24.04.2022 16:56 Ответить
так может нужно просто выйти из ООН всем кто недоволен его работой, создать нечто новое ...
показать весь комментарий
24.04.2022 16:56 Ответить
Опять призывают ! Такое впечатление,что в этом ООНе одни дефективные !
показать весь комментарий
24.04.2022 17:03 Ответить
Что-то Цензор поломался
показать весь комментарий
24.04.2022 17:05 Ответить
На колени уже вставали?
показать весь комментарий
24.04.2022 17:21 Ответить
ООН просто ще раз покажуть, що вони порожнє місце.
показать весь комментарий
24.04.2022 18:00 Ответить
 
 