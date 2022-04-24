В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения

Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад призвал немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло эвакуироваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"В Мариуполе на кону поставлены жизни десятков тысяч, в том числе женщин, детей и пожилых людей. Нам нужна пауза в военных действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизнь будет под угрозой. Им нужно разрешить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - сказал Авад.

В заявлении ООН говорится, что в городе, сильно разрушенном после осады российскими войсками в течение нескольких недель, находится в ловушке около 100 тысяч мирных жителей.

Авад сказал, что православная Пасха, которую отмечают и в России, и в Украине, дает возможность прекратить военные действия.

"Во время редкого календарного совпадения религиозных праздников православной Пасхи, Песаха и Рамадана пора сосредоточиться на нашей общей человечности, отвергнув разногласия", - сказал Авад.

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