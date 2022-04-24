Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит, - глава МИД Великобритании Трасс

Войска РФ совершают ужасные зверства в Украине.

Об этом глава МИД Великобритании Элизабет Трасс написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - отметила она.

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