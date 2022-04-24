Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит, - глава МИД Великобритании Трасс
Войска РФ совершают ужасные зверства в Украине.
Об этом глава МИД Великобритании Элизабет Трасс написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - отметила она.
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+33 Александр Чуднивец #474549
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+28 Dust
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+25 Ivan Pidbujpata
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ваша карта бита !!!
отже, разом до перемоги !!!
P.S. Порох був з тієї ж опери. Просто освіченіший за цього ідіота.
Иначе эти ужасы войны будут повторяться вновь и вновь
а не тех, которых нам подсунули олигархи.