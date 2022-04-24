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Новости Война
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Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит, - глава МИД Великобритании Трасс

трасс

Войска РФ совершают ужасные зверства в Украине.

Об этом глава МИД Великобритании Элизабет Трасс написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - отметила она.

Смотрите также: Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19358) Великобритания (4982) Мариуполь (5717) Одесса (7898) путин владимир (31318) россия (95660) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+33
Бритам-черговий респектище...Давайте ще...
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24.04.2022 16:45
+28
... і ми не заспокоїмся!

отже, разом до перемоги !!!
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24.04.2022 16:46
+25
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24.04.2022 16:50
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Трасс уполномочен заявить...!
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24.04.2022 16:43 Ответить
.. від імені англосаксонського світу.

ваша карта бита !!!
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24.04.2022 16:47 Ответить
Слава ее Высочеству Королеве ,Слава Великобритании 🇬🇧✌🏼🙏
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24.04.2022 17:17 Ответить
дякуемо бабулі та Борису
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24.04.2022 16:45 Ответить
Ну какая она бабуля, ещё так, очень даже
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24.04.2022 16:57 Ответить
Не така вже вона і бабуля. 46 років їй.
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24.04.2022 16:58 Ответить
Та бабуля, за кермом свого ягуара дає ще копоті аж будь здоров....
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24.04.2022 17:23 Ответить
Бритам-черговий респектище...Давайте ще...
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24.04.2022 16:45 Ответить
... і ми не заспокоїмся!

отже, разом до перемоги !!!
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24.04.2022 16:46 Ответить
прямой и четкий ответ вове на его влажные мечты о "переговорах"......
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24.04.2022 16:47 Ответить
Дякую справжнім УПАвцям👍. Справжні союзники познаються у скруті
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24.04.2022 16:47 Ответить
Слова не девочки, а мальчика.
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24.04.2022 16:48 Ответить
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24.04.2022 16:50 Ответить
І ми не заспокоїмось
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24.04.2022 16:51 Ответить
Великій Британії респект!
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24.04.2022 16:53 Ответить
Что-то мне подсказывает, что славяне одних корней с бриттами, англами и саксами . И уж точно не братья, бурятам, тувинцам, эрзям и прочей чуди
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24.04.2022 16:54 Ответить
Після Чорнобиля багатьом постраждалим від променевої хвороби україцям пересаджували кістковий мозок, щоб вилікувати їх. Для цього потрібні донори. На кацапердії серед тамтешнього біосміття відповідність донорів за певними параметрами не перевищувала 30%. В той час, як у Европі, а особливо в Німеччині, така відповідність сягала 70%.
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24.04.2022 18:39 Ответить
Ну, собственно, среди предков современных Англичан и Ирландцев ( Шотландцев это меньше касается) и Украинцев - таки викинги. Где-то больше, где-то меньше, но факт - общие предки имеются.
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24.04.2022 18:55 Ответить
скандинавию заселили приблизительно 2500-2700 лет назад ,это так к общему развитию
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24.04.2022 22:59 Ответить
А Зєбіл ніяк не заспокоїться теж, хоче зазирнути ***** в шоколадне око.
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24.04.2022 16:57 Ответить
Надо новое "НАТО2" создавать в составе : Британия, США, Польша, Украина! А у нас для этого ввести расстрел за коррупцию на Армии и Военно-промышленном комплексе и "ВОЕННЫЙ СБОР" с доходов граждан сделать пропорциональноДоходам - с повышением до 15%..А может и до 25... ( заработал минималку -1,5%, если больше 3-х минималок заработал -5% и тд.. и с этих которые в офшоры уходят ВААЩЕ -50%) .....!! Через 5 лет к нам вступить просится будут...., а Мы не берём!!!!
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24.04.2022 16:57 Ответить
Питання в іншому: Чому "наших" західних "партнерів" ситуація, що склалася з війною в Україні повністю влаштовує? Вони й надалі мають намір захищати цінності західної демократії чужою кров'ю, хвилюючись лишень про своє комфортне життя? Та чи дійсно залишилися в цій західній "демократії" ще якісь цінності, до яких українцям потрібно прагнути і які були відсутні в нашій ментальній культурі?
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24.04.2022 16:58 Ответить
Схоже на те,що західні партнери розглядають нас як "щит" проти орків.Це,м'яко кажучи, неправильно.Щит повинен складатися із коаліції країн "під загрозою", і країн-гарантів.І всяким там орбанам,макронам,шольцам,сербіям,болгаріям...ні хрін ховатися за спинами українців.Ми не кацапські орки, і своїх людей, на відміну від них, не на смітнику знайшли. Кожен наш воїн-це наша гордість,кожна наша втрата-то невимовний біль! Я думаю,що саме Україна "освіжить" всі ті демократичні цінності,які були "забруднені" корупційним баблом кремля.
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24.04.2022 17:33 Ответить
Тут така справа, що Бог дає українцям урок відповідальності. Бо голосувати за антиукраїнського блазня під час війни - це вкрай безвідповідально. Тепер відгрібають усі. Щоб бути успішними, треба стати нацією. Бо поки що половина триндить мовою людоїдів, заохочуючи їх до нібито легкої перемоги.
P.S. Порох був з тієї ж опери. Просто освіченіший за цього ідіота.
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24.04.2022 18:45 Ответить
Боже, бережи королеву!
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24.04.2022 16:58 Ответить
Согласен с НЕЙ!!!
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24.04.2022 16:59 Ответить
Значить, Борис вже не приїде особисто знову вправляти мізки "найвеличнішому". Цю справу доручено впровадити послиці Елізабет Трасс. Ну, подивимося, звідки в нею руки ростуть...
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24.04.2022 17:02 Ответить
Победы не будет, пока Параша не разбита на куски и лишена ЯО. Слава Украине!
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24.04.2022 17:14 Ответить
я ее просто люблю! она такая молодец, что хочется обнять!
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24.04.2022 17:15 Ответить
Щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
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24.04.2022 17:47 Ответить
Мы должны стать страной с мощнейшим оборонно промышленным комплексом.
Иначе эти ужасы войны будут повторяться вновь и вновь
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24.04.2022 18:28 Ответить
Мы должны выбирать СВОИХ президентов,
а не тех, которых нам подсунули олигархи.
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24.04.2022 18:47 Ответить
THANKS !
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24.04.2022 18:46 Ответить
 
 