В Херсонской области россияне повесили на танки украинские флаги и обстреляли мирных жителей

Россияне цепляют на свои танки флаги Украины и пытаются обмануть местных жителей, якобы по ним стреляют украинские войска.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Так, на окраину поселка Грозово, в Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А затем, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", - отмечается в сообщении.

В ОК "Південь" заявили, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

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Отмечается, что по позициям захватчиков украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи произвели 12 поражений. "В результате чего потери врага составили 11 рашистов и 3 единицы техники, в том числе бронированной", - сообщило ОК "Південь"

Кроме того, отмечается, что в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота РФ, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением.