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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Херсонской области россияне повесили на танки украинские флаги и обстреляли мирных жителей

фейк,провокація

Россияне цепляют на свои танки флаги Украины и пытаются обмануть местных жителей, якобы по ним стреляют украинские войска.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Так, на окраину поселка Грозово, в Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А затем, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", - отмечается в сообщении.

В ОК "Південь" заявили, что украинские военные не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО

Отмечается, что по позициям захватчиков украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи произвели 12 поражений. "В результате чего потери врага составили 11 рашистов и 3 единицы техники, в том числе бронированной", - сообщило ОК "Південь"

Кроме того, отмечается, что в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота РФ, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением.

Автор: 

оккупация (10166) фейк (679)


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Топ комментарии
+16
Да, кстати. В начале войны Россия наняла кучу индийцев, которые писали о расизме в Украине. Цель - показать что украинцы неонацисты. И доказательство - видео про румынских пограничников кажется, но ведь никто разбиратся не будет. Фейк развенчали, но вот теперь они везде пишут про то какой расизм царил в Украине до войны. Так это и работает. Создаешь фейк, а потом отсылаешься к этому фейку. Впрочем у нас так критика Порошенка построена, кто не понял.
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24.04.2022 17:36
+14
а хоч яку там картинку створювали би, знаю тільки одну картинку. Допоки не було тут русскіх, ніхто нікого не обстрілював, люди не гинули від бомб і ракет, ніяких тих жахів не було. Допоки не прийшли русскіє.
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24.04.2022 17:16
+13
давня тактика радянських дідів із НКВС, коли вони під виглядом УПА вбивали місцеве населення - онуки, правнуки продовжують
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24.04.2022 17:42
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кому это ваще интересно, что они там пытаются какие-то фейковые картины создать
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24.04.2022 17:00 Ответить
Ну так потом тролли будут разносить, что вот украинцы убивают русских людей. Как это было с ОРДЛО.
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24.04.2022 17:13 Ответить
Да, кстати. В начале войны Россия наняла кучу индийцев, которые писали о расизме в Украине. Цель - показать что украинцы неонацисты. И доказательство - видео про румынских пограничников кажется, но ведь никто разбиратся не будет. Фейк развенчали, но вот теперь они везде пишут про то какой расизм царил в Украине до войны. Так это и работает. Создаешь фейк, а потом отсылаешься к этому фейку. Впрочем у нас так критика Порошенка построена, кто не понял.
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24.04.2022 17:36 Ответить
Активніше, активніше на півдні !!! Земля має горіти під рашистами !!!
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24.04.2022 17:02 Ответить
Вот вроде ты и почти правильно сказал, но если Цензор удалит всех, кто зарегистрировался после 24.02.22, то сайт ничего не потеряет. Ты политикой начал после начала активной фазы войны интересоваться? Еще и о диванах рассуждаешь? Ты понимаешь, что не тебе об этом заикаться?
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24.04.2022 17:54 Ответить
а хоч яку там картинку створювали би, знаю тільки одну картинку. Допоки не було тут русскіх, ніхто нікого не обстрілював, люди не гинули від бомб і ракет, ніяких тих жахів не було. Допоки не прийшли русскіє.
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24.04.2022 17:16 Ответить
Ja nepinimaju kak po drugomu vybit kacapov jesli oni precitsia za domami,obezatelno nado budet streliat i po domam.Po drugomu ti neosvobodis posiolok ili gorod
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24.04.2022 17:17 Ответить
можливо, але потрібно мати такі дивайси👇 або використовувати безпілотники

Necro Mancer

@666_mancer

·
https://twitter.com/666_mancer/status/1518188567717109760 3 ч

Польский дрон-камикадзе «Warmate» в ожидании подходящей цели
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24.04.2022 17:48 Ответить
Da s nimi mozno i amerikanskije droni pomogli,no tam Chersone 80 bgrigada ix neimejet,daze droni elementarnyje neimeli ili tam pribori nacnogo vydenyje neimeli
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24.04.2022 18:11 Ответить
Здесь даже не в том дело. Кацапы в Луганске в 2014 устраивали минометные обстрелы Снимали это все на видео для своих каналов, а до ближайших позиций ВСУ было более 15 км. Снимали такие ролики, потому что скорей всего в руководстве у них сидели реальные дебилы, которые перепутали аэродром с аэропортом. На аэродроме ВВАУШа, который находился в городе, была база орков, с него и велись обстрелы, а до аэропорта, где были позиции ВСУ, было более 15 км. Ну там еще были обстрелы и с "блуждающих минометов", которые 100% принадлежали тем же оркам. Тупо ездили с минометом по городу и обстреливали соседние улицы. Заехать в город или даже проехать по нему ,минуя блок-посты на тот момент было просто нельзя.
И что ты думаешь? Дебилы клепали ролики, а такие же дебилы их хавали.
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24.04.2022 18:03 Ответить
Наш ворог не тільки жорстокий, а ще й дуже підлий...
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24.04.2022 17:42 Ответить
давня тактика радянських дідів із НКВС, коли вони під виглядом УПА вбивали місцеве населення - онуки, правнуки продовжують
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24.04.2022 17:42 Ответить
А хто пояснить ,як за один маршкидок ,орки були у Херсоні????
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24.04.2022 17:44 Ответить
Все дуже просто. 24 лютого в Херсонській області не було жодних силових структур. І це не випадково як ви вже зрозуміли.
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24.04.2022 18:01 Ответить
"Велике будівництво" превращается... "Велике будівництво" превращается... Превращается в "херсонскую народную республику"!
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24.04.2022 18:06 Ответить
Кацапы хотят продать рязанский сахар украинскому населению.
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24.04.2022 17:49 Ответить
Они этим почти 100 лет успешно занимаются.
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24.04.2022 18:05 Ответить
Кривой Рог, Николаев, Одесса - три крупнейших города в этом регионе могут дать сотню тысяч мужчин в армию за сутки. Еще Никополь. Удивляет что орки еще сидят в Херсоне, в котором узкое горлышко поставок.
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24.04.2022 17:53 Ответить
Вот только не надо раскрывать секреты фашистам. Сколько, где. Николаев - крепость, благодаря всем николаевцам( ну есть конечно твари из опзж, наш край, шариковы - но они, пока, молчат).
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24.04.2022 18:58 Ответить
тупорылость людоедов-кацапов не имеет границ..
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24.04.2022 18:34 Ответить
Беженцы в Германии рассказывают, что их дома обстреливала укр.армия в том числе, так вот...нужно показывать этих оборотней и трубить везде об этом
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24.04.2022 18:49 Ответить
 
 