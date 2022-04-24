Мы уже не просим, а требуем от ООН обеспечить коридор из Мариуполя, - Верещук
Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос следует поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук в эфире телемарафона.
"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России, - ред.). Самое главное, что может сделать ООН - это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Гутерриш посетит Москву, после чего 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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просто оставлю здесь:
Т.е. точно такое же сборище нахлебников, что и было "Лига Наций" в своё время.
цивільних та наших воїнів з Маріуполя
Незрозуміло чому не проводили евакуацію у перші часи та дні. Було дві доби на евакуацію.
Зрозуміло що багато хто не поїхав би. Та все одно багато життів було б врятовано!
без поваги до ооні але тут она точно не причому.
е гарна парасолька - нада?
а з тобою ми також розберемось, на предмет розмінування, хабарів на митниці і всіх інших твоїх справ. сволота зелена. сухарі суши.
Можна кричати, вимагати, погрожувати ООН: результат буде дорівнювати нулю.
Немає вже ніякої ООН, є колосальна структура, яка займається розпилом багатомільярдного бюджету.