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Мы уже не просим, а требуем от ООН обеспечить коридор из Мариуполя, - Верещук

верещук

Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос следует поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России, - ред.). Самое главное, что может сделать ООН - это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Гутерриш посетит Москву, после чего 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения

Автор: 

Мариуполь (5717) ООН (4177) Гутерриш Антониу (336) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+47
треба було не розміновувати Чонгар заради свого шатлу "Каланчак-Чонгар", а робити додаткові укріплення та мінувати ще більше. А вимоги твої залиш собі, країна з орками воює, а їм срати на те що ти там вимагаєшь, популістка!
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24.04.2022 17:23
+36
Тупа сволота з парасолькою вимагає... Курва скількм вас бл..дей попереджали про вторгнення?
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24.04.2022 17:32
+25
Прешеек от мин освобождала
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24.04.2022 17:38
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ООН недееспособна и НИЧЕГО не может, кроме освоения средств и никому не нужной демагогии. Что мы там делаем, не совсем понятно
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24.04.2022 17:17 Ответить
ты прямо как про зелёных , до 24,02, сказал
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24.04.2022 17:31 Ответить
Молись своєму дранику..який буде висіти поряд з ******
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24.04.2022 17:45 Ответить
бот розганяє ненависть. noted.
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24.04.2022 18:40 Ответить
готов в мае на шашлыки?
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24.04.2022 19:27 Ответить
Ну, а такой пример, как полпред рыфы чуркин, который на весь мир показал оригинал письма трижды судимого( от же ж ***** мудрый украинский нарид то судимый, то уклонист четырежды) к ввз с просьбой ввести войска рф в Украину. Может сначала начать учиться думать и отвечать за свои решения украинцам, а предъявлять претензии к другим, когда у самого всё правление - это постоянная брехня.
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24.04.2022 18:33 Ответить
Верещак, як там чогарський хаб- шатл поживає? Скільки кацапів віддаєш при обміні?
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24.04.2022 19:18 Ответить
Антониу Гутерриш, старый маразматичный импотент, собрался к хйлу
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24.04.2022 17:18 Ответить
треба було не розміновувати Чонгар заради свого шатлу "Каланчак-Чонгар", а робити додаткові укріплення та мінувати ще більше. А вимоги твої залиш собі, країна з орками воює, а їм срати на те що ти там вимагаєшь, популістка!
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24.04.2022 17:23 Ответить
а они все празднуют пасху, а потом на шашлыки, по заветам наивеличайшего...
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24.04.2022 17:30 Ответить
Что хуже - тупость или лицемерие??
просто оставлю здесь:

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24.04.2022 17:30 Ответить
Тупа сволота з парасолькою вимагає... Курва скількм вас бл..дей попереджали про вторгнення?
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24.04.2022 17:32 Ответить
истеричная бабища, где ты раньше была?
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24.04.2022 17:33 Ответить
Прешеек от мин освобождала
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24.04.2022 17:38 Ответить
Украина обязана поднять вопрос роспуска этой бесполезной организации в случае бездействия ООН!
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24.04.2022 17:36 Ответить
Выгоняют вас? Вы и подавайте, рашисты грёбаные
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24.04.2022 17:53 Ответить
Верещук, чтоб ты знала: "ООН"-это "организация обделанных- неспособных."
Т.е. точно такое же сборище нахлебников, что и было "Лига Наций" в своё время.
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24.04.2022 17:39 Ответить
Иначе зачем тот ООН нужен.....
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24.04.2022 17:42 Ответить
Не думаю,что разминирование перешейка обошлость без этой твари
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24.04.2022 17:42 Ответить
Мені одному вона чимось нагадує Поклонську?
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24.04.2022 17:42 Ответить
Не, ну та просто полная дура, переслушавшая крымских гидов, а это популистка-приспособленка. Так что разница как бы есть.
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24.04.2022 18:30 Ответить
Ну вот, уже и ООН виновата. Когда вы уже росию и путина обвините?
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24.04.2022 17:45 Ответить
Зеля не велел.
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24.04.2022 18:21 Ответить
А сексотам все нейметься , які виступають супроти виводу
цивільних та наших воїнів з Маріуполя
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24.04.2022 17:48 Ответить
Дурбецало, ти нове слово вивчело- сексот. Сереш їм в кожній новині.
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24.04.2022 17:57 Ответить
А пустой треп помогает вывести наших воинов из Мариуполя?
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24.04.2022 18:33 Ответить
В цю немічну, недієдєздатну ООН можна не звертатись. Вони вже доказали свою неспроможність
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24.04.2022 17:57 Ответить
Яке йшло таке й здибало. Вимагати щось від ООН це показник нєдюжінного інтелекту.
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24.04.2022 18:03 Ответить
Мене вже починає втомлювати ця наївність
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24.04.2022 18:05 Ответить
Це як вимагати сексу від повного імпотента. Він може б і хотів та ні нащо не здатен.
Незрозуміло чому не проводили евакуацію у перші часи та дні. Було дві доби на евакуацію.
Зрозуміло що багато хто не поїхав би. Та все одно багато життів було б врятовано!
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24.04.2022 18:05 Ответить
як виведете мирняк і хлопців - перестану тебе, ****, ****ю називать.
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24.04.2022 18:06 Ответить
Чому Верещук не вимагає притягнути до відповідальності тих,хто здав Південь України ????А я хіба дура вимагати самої себе , разом з такими як я ,до відповідальності
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24.04.2022 18:06 Ответить
З козла молока! З ООН реальних дій!
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24.04.2022 18:08 Ответить
Менше б п#зділа, а більше робила.
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24.04.2022 18:09 Ответить
Це все одно, що у імпотента вимагати ерекцію!
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24.04.2022 18:09 Ответить
Чому ту ірку призначили...вона реально тупувата
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24.04.2022 18:16 Ответить
якось Ви м'ягко - дура дурею.
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24.04.2022 18:31 Ответить
Но работящая... Как когда-то говорилось, хуже дурака может быть только дурак с инициативой.
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24.04.2022 18:36 Ответить
так там вся зекоманда така. з кого вибирати??
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24.04.2022 18:43 Ответить
з наступного сроку - не помилиться тільки знову...
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24.04.2022 19:06 Ответить
в зелених всі навкруги винувати - тількі не вони.
без поваги до ооні але тут она точно не причому.
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24.04.2022 18:29 Ответить
Через інфантильний ідіотизм цієї зеленої курки Верещук, і Зеленського ця війна і почалась. Корінь початку війни починається з мочатку2020 року з Оману. Далі ці зелені невдахи майже три роки розвалювали армію. Будували дороги, дарували бабусям смартфони. До чого це призвело, бачать всі. Зараз трагедія Маріуполя. В підземелля Азовсталі знайшли прихисток близько 1000 маленьких Українців. Витягнути зараз Україна самостійно їх звідти поки не може. Але і залишати їх там, це злочин, а тому Зеленський має негайно говорити з президентом Байденом, прем'єром Британії Джонсоном і президентом Ердоганом про початок проведення силами спеціальних операцій НАТО спеціальної військової операції для порятунку дітей на Азовсталі. Тягнути більше не можна. Плешива кремлівська тварюка кожен день скидає на них над важкі бомби. Це буде над важка операція, але іншого виходу нема. Для ССО НАТО це їхній профіль.
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24.04.2022 18:36 Ответить
тож оонь не в армію гроші добавляла, а в паруючий асфальт.
е гарна парасолька - нада?
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24.04.2022 18:43 Ответить
Правильно, Ірко. Вимагай. Хай роблять хоч щось, імпотенти.
а з тобою ми також розберемось, на предмет розмінування, хабарів на митниці і всіх інших твоїх справ. сволота зелена. сухарі суши.
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24.04.2022 18:46 Ответить
тупа квізда.
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24.04.2022 18:46 Ответить
Ни разу не за верещучку, но НЕ ПРОСИМ, А ТРЕБУЕМ это правильно. ООН не для учета статистики создавалась, а для действий. И не безплатно. И деньги страны Украина там там тоже есть в виде взносов. Действуйте. Вам уже заплатили.
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24.04.2022 18:49 Ответить
Це тільки професору Франкенштейну, вдалося оживити труп!
Можна кричати, вимагати, погрожувати ООН: результат буде дорівнювати нулю.
Немає вже ніякої ООН, є колосальна структура, яка займається розпилом багатомільярдного бюджету.
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24.04.2022 19:48 Ответить
Я думаю,що всі вже зрозуміли що саме по собі ООН - пусте місце,нуль.
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24.04.2022 21:51 Ответить
Деду морозу написала? А Санта Клаусу?
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24.04.2022 22:17 Ответить
Тупая курица. Сначала всё похерили, а теперь чего-то требуют
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24.04.2022 22:37 Ответить
 
 