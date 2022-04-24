Россия удерживает пленных украинских военных в двух колониях в Ростовской области, - Денисова

Россия удерживает пленных украинских военнослужащих в колониях общего режима в Ростовской области.

Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"В нарушение Женевской конвенции 1949 года страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных", - сообщила омбудсмен.

Захватчики расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы. Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены.

"А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат. Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах", - отметила омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, – Денисова

Денисова уточнила, что правила обращения с пленными регламентируются Конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, принятыми в 1977 и 2005 году.

Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны быть в короткий срок эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны. "Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие их в плену, расположенные в этой же местности", - отметила Денисова.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушения России прав граждан Украины", - отметила она.

Читайте: На оккупированной Харьковщине отказывающимся сеять фермерам коллаборанты угрожают, что отберут землю