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Министр обороны Латвии обвинил противников вступления Украины в ЕС в пропутинской позиции

пабрікс

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза уже этим летом. Вице-премьер, министр обороны Латвии уверен, что все выступающие против занимают пропутинскую позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса в Twitter.

"Наша конечная цель - предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, пропутинская и работает против глобальных интересов ЕС", - написал он.

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests.

— Artis Pabriks (@Pabriks) April 24, 2022

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что Украина не может получить статус кандидата в члены ЕС в июне, поскольку государства Западных Балкан проходили гораздо более долгий путь во время этого процесса.

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Автор: 

Латвия (1337) членство в ЕС (1027) Евросоюз (17145) Пабрикс Артис (9)


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Топ комментарии
+25
Австро-Угорщина + Німеччина.
Нацисти об'єднались з рашистами, нічого нового.
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24.04.2022 17:59
+22
Нужен новый союз, Латвия, Польша, Словакия ... без венгров точно.
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24.04.2022 17:59
+21
Попередниця Шалленберга на посаді міністра закордонних справ теж була путінською ******.

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24.04.2022 18:04
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Нужен новый союз, Латвия, Польша, Словакия ... без венгров точно.
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24.04.2022 17:59 Ответить
забыли литву эстонию финляндию бельгию и данию.
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24.04.2022 18:15 Ответить
И Англию.
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24.04.2022 19:04 Ответить
Я бы расставил приоритеты Польша, Великобритания (Джонсон показал себя лучшим славянином столетия!), Литва, Латвия, Эстония. Ну Словакия видно помнит "пражскую весну"? ... без ПРОСТИТУТОК венгров точно.
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24.04.2022 18:46 Ответить
Tieši tā.
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24.04.2022 22:26 Ответить
И Англию.
ЗЫ коменты не проходят?
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24.04.2022 19:05 Ответить
Дякуємо братам і сестрам всіх цивілізованих країн
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24.04.2022 19:12 Ответить
Австро-Угорщина + Німеччина.
Нацисти об'єднались з рашистами, нічого нового.
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24.04.2022 17:59 Ответить
Попередниця Шалленберга на посаді міністра закордонних справ теж була путінською ******.

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24.04.2022 18:04 Ответить
Який їхав, таку й здибав...
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24.04.2022 18:27 Ответить
Фу, шлю-ха дешёвая!
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24.04.2022 18:47 Ответить
Путлєр сон
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24.04.2022 19:05 Ответить
яка вона ... красіва... . вуэ.. мене зараз вирве!
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24.04.2022 19:14 Ответить
Ble.
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24.04.2022 22:28 Ответить
Ці противники і не приховують свою любов до *****.
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24.04.2022 18:07 Ответить
Шалленберг підтримував пн. потік і виступав проти американських санкцій проти газопроводу, все логічно і зрозуміло під чию балалайку танцює голова мзс Австрії.
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24.04.2022 19:05 Ответить
назвал вещи своими именами
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24.04.2022 18:10 Ответить
военно-экономический союз Великобритания-Польша-страны Балтии-Украина
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24.04.2022 18:20 Ответить
У евреев паника. Русские грошики теперь не будут идти на их гуманитарные инициативы. Плевать им на тот Азов.
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24.04.2022 18:36 Ответить
Они бы лучше своего единокровного " голубя мира" ,никак не фашиста соловьева - шапиро утихомирили.
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24.04.2022 18:40 Ответить
В Австрии там вообще всё плохо в части продажности кацапам. Собственно всё это чрезмерное европейское благополучие сидит на шальных кацапских деньгах и к демократическим ценностям имеет только географическую принадлежность.
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24.04.2022 18:24 Ответить
СВІТОБУДОВА ПОСТУПОВО МІНЯЄТЬСЯ , ПОЛЮСИ ВПЛИВУ МІНЯЮТЬСЯ! ПІСЛЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ ,КЛЮЧОВИМ ''ГРАВЦЕМ '' У ЄВРОПІ БУДЕ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, УКРАЇНА,ПОЛЬЩА,ЧЕХІЯ,СЛОВАЧЧИНА ,КРАЇНИ БАЛТІЇ А СТАРЕНЬКІ ШЛЮШКИ ФРН ТА ФР ВТРАТЯТЬ СВІЙ ВПЛИВ!
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24.04.2022 18:27 Ответить
сербия,австрия,венгрия все они прогибаются под *****!
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24.04.2022 18:43 Ответить
Хотят вернуть свою Ымпэрию и ни х..я не понимают что из-за их импотентности скорее будет австро-венгерская народная республика
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24.04.2022 21:08 Ответить
Потрібен великий союз Литви Естонії Латвії Польщі Чехії І Нашої Неньки України і ще Великої Британії це буде потужний Союз який буде мати велику економічну і народну впливову Дію
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24.04.2022 18:57 Ответить
+ Словенія, Словакія, Хорватія, Греція, Італія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія
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24.04.2022 19:15 Ответить
Цього літа України вже може не бути, поки ви соплі жкєте, .. не ато, блін, грьобане, з єесами і оонами!
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24.04.2022 19:11 Ответить
не каркай кацап
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25.04.2022 05:33 Ответить
противников присоединить к племени скрепному мумбо-юмбо. до полной денацификации.
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24.04.2022 20:11 Ответить
 
 