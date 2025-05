Министр обороны Латвии обвинил противников вступления Украины в ЕС в пропутинской позиции

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза уже этим летом. Вице-премьер, министр обороны Латвии уверен, что все выступающие против занимают пропутинскую позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса в Twitter.

"Наша конечная цель - предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, пропутинская и работает против глобальных интересов ЕС", - написал он.

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests.